‘Clustermunitie levert nu al militair succes op voor Oekraïne’

Zonder slag of stoot is het niet gegaan, er was zelfs een decreet van president Joe Biden voor nodig om het geldende exportverbod te omzeilen. Maar de Amerikaanse leverantie van clustermunitie heeft nu al resultaat op het Oekraïense slagveld, claimt Witte Huis-woordvoerder John Kirby.

De VS besloten op 8 juli tot de levering van cluster-artilleriegranaten, waarvan de eerste deze week in Oekraïne zijn aangekomen. De Oekraïners ‘gebruiken ze naar behoren’, zei Kirby donderdagavond. Daarmee doelde hij kennelijk op Oekraïense beloften dat de granaten alleen ingezet worden tegen Russische troepen op Oekraïense bodem.

“Ze gebruiken ze effectief”, zei Kirby ook tegen verslaggevers. “En ze hebben inderdaad een effect op Ruslands defensieve stellingen en Ruslands defensieve manoeuvres.” Meer bijzonderheden wilde hij niet geven.

Omstreden

Clustergranaten (en -raketten), die in de lucht tientallen kleinere bommen sproeien, zijn omstreden. Ze zijn weinig precies, en niet alle sub-munitie ontploft. De verspreide explosieven kunnen daardoor jaren later nog burgers verwonden.

Daarom hebben ruim 120 landen een verdrag tegen clustermunitie getekend, waaronder Nederland en veel andere bondgenoten van de VS die Oekraïne steunen tegen de Russische agressie. Zij zitten in hun maag met de Amerikaanse levering.

Bij de geleverde M864- en M483A1-granaten explodeert op papier iets meer dan 2 procent van de submunitie niet. Maar volgens sommige experts ligt die dud rate hoger. Bovendien verbieden Amerikaanse regels de export van clustermunitie met een dud rate van meer dan 1 procent. Daarom maakte Biden gebruik van zijn presidentiële bevoegdheid om de export, buiten het Congres om, goed te keuren.

De granaten moeten reguliere 155 mm houwitser-granaten aanvullen. Oekraïne heeft er daarvan veel minder dan Rusland, en verschiet ze veel sneller dan het Westen ze kan aanleveren. Van de clustergranaten hebben de VS er miljoenen in voorraad. De levering is tijdelijk, totdat de productie van reguliere granaten aan de Oekraïense vraag voldoet, volgens Biden.

Makkelijke prooi

Oekraïne kan de ingegraven Russen effectiever bevechten met clustergranaten: één granaat kan de vijand over een veel groter terrein doden of verwonden.

Dat is van belang, juist nu het Oekraïense tegenoffensief stokt doordat militairen zich traag door kilometers brede stroken met mijnen en boobytraps heen moeten werken. Ze vormen een makkelijke prooi voor de Russen, die hen onder vuur nemen vanuit hun loopgraven achter de mijnenvelden. Militair experts verwachten dat de clustergranaten belangrijk zijn om die linies te raken en voortgang te boeken.

Rusland en Oekraïne gebruikten de wapens al – net als de VS hebben ze het verdrag tegen clustermunitie niet ondertekend. De VN en mensenrechtenorganisaties hebben bewezen dat Rusland ze niet alleen aan het front inzet, maar ook in steden als Charkiv en Mykolajiv.

Ook in landbouwgebieden worden boerderijen en graansilo’s ermee verwoest, en graanvelden in brand gezet. Niet-ontplofte munitie (40 procent, in het geval van de Russische granaten) in de velden maakt het oogsten levensgevaarlijk, volgens reportages in Amerikaanse en Oekraïense media.

De Oekraïense minister van defensie Oleksy Reznikov heeft publiekelijk gegarandeerd dat de Amerikaanse granaten alleen worden gebruikt tegen de ingegraven Russische linies. Kiev houdt bij waar ze neerkomen, zodat niet-ontplofte exemplaren kunnen worden teruggevonden en geruimd om burgerslachtoffers te vermijden. De VS hebben daarbij hulp toegezegd.

Weerstand in de VS

Te bezien valt of die beloften en eventuele militaire successen de weerstand wegnemen. Progressieve Democraten zetten deze maand in de Washington Post hun morele bezwaren uiteen. Columnist Max Boot betoogde in dezelfde krant dat juist bij progressieven de morele balans naar de andere kant moet doorslaan.

‘Laten we wel wezen: Oekraïnes democratisch gekozen leiders, wier familieleden, vrienden en buren in de vuurlinie liggen, bekommeren zich meer om het minimaliseren van Oekraïense slachtoffers dan de zelfbenoemde humanitairen in het Westen die de oorlog op tv volgen’, schreef hij.

Lees ook:

De koppen rollen in het Russische leger, maar welke generaals blijven in de gunst van Poetin?

Russische generaals en hoge officieren worden ontslagen of vastgezet. Is die onrust goed nieuws voor Oekraïne? Moet Poetin vrezen voor een militaire coup?