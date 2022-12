Chinezen staan er alleen voor nu de ‘totale volksoorlog’ tegen covid een nieuwe fase in gaat

De plotselinge verandering van China’s covidbeleid is een grote gok. De dodelijke gevolgen kunnen de partij zwaar beschadigen.

Met gemengde gevoelens kijken Chinese forenzen toe hoe een medewerker de plakkaten met QR-codes van de betegelde muren in het metrostation krabt. Het is niet meer nodig de codes te scannen. Het oplopen van corona is plotseling geen probleem meer. Dat is moeilijk te behappen, want twee weken geleden was het nog min of meer een doodvonnis.

China is 180 graden gedraaid. Besmetting lijkt onafwendbaar nu het virus zich snel verspreid. Negen op de tien Chinezen zullen besmet raken. Andere schattingen hebben het over 32.000 ic-opnames per dag en 620.000 tot ruim een miljoen doden. Een ongezien drama kan zich in de komende maanden ontvouwen. Na 2,5 jaar uitstel krijgt China nu ook eindelijk die grote golf aan besmettingen, die al eerder over de rest van de wereld spoelde.

Wat bezielt Xi Jinping? De president ontspant zijn greep op het volk niet een beetje, maar laat helemaal los. Hij geeft toe aan het protest tegen zijn zerocovidbeleid. Heeft dat paradepaard gefaald?

Oorspronkelijk was het beleid om elke besmetting te voorkomen geen slecht idee. Andere landen deden het ook. In Australië, Nieuw-Zeeland en Taiwan moesten mensen ook in quarantaine, contacten werden opgespoord en getest – alles om het aantal infecties zo laag mogelijk te houden. Die landen kochten vooral tijd en toen er vaccins kwamen, gingen ze weer open.

Het leven in China ging gewoon door

Xi Jinping bleef vasthouden aan het zerocovidbeleid. Het werkte en het volk stond achter hem. In 2021 waren de Chinezen trots op dat beleid. Terwijl andere landen machteloos leken tegen de Delta-variant en met moeite de economie draaiende hielden, ging het leven in China gewoon door. “Door een totale volksoorlog te lanceren om de verspreiding van het virus te stoppen, hebben we de gezondheid en veiligheid van de mensen zo goed mogelijk beschermd”, zei de leider van de Communistische Partij afgelopen oktober bij de presentatie van het jaarrapport.

Voorkomen is beter dan genezen, was het motto. De Chinezen investeerden in testcapaciteit. Er werden gigantische quarantainecentra uit de grond gestampt. Logistieke systemen en schema’s werden opgetuigd om lockdowns van steden, wijken en gebouwen in goede banen te leiden. En er werd ingenieuze technologie ontwikkeld om mensen te traceren met het gps-signaal van hun telefoon, en door codes te scannen bij de ingang van metrostations, ziekenhuizen, parken, flatgebouwen en scholen. Het doel bleef al die tijd hetzelfde: nul besmettingen. De Communistische Partij nam geen enkel risico. Alleen het resultaat telde.

Matige Chinese vaccins

Ondertussen werd wel ingeënt, maar alleen met matig werkende Chinese vaccins. Een grote campagne om met name de oudere, kwetsbare, maar ook erg kritische bevolking te vaccineren, bleef achterwege. Peking kon mensen dan wel verplichten om thuis te blijven, maar niet om zich te laten inenten, was een veelgehoorde verzuchting.

Na het opheffen van de lockdown in zijn wijk, kan deze inwoner van Peking weer buiten aan tai chi doen. Beeld Getty Images

Hoe zag de toekomst van de 1,4 miljard Chinezen eruit? Die vraag mocht niet gesteld worden. In de zomer van 2021 bepleitte epidemioloog Zhang Wenhong, één van de voortrekkers van het coronabeleid, dat het land een manier zou vinden om te leven met het virus. Het werd hem niet in dank afgenomen. Op sociale media werd hij ervan beschuldigd zich over te geven aan het virus, en prompt werd er een onderzoek ingesteld naar plagiaat in een van zijn onderzoeken. In mei 2022, noemde WHO-directeur Tedros Ghebreyesus het Chinese covidbeleid ‘niet duurzaam gezien het gedrag van het virus’. Staatskrant Global Times kwalificeerde de uitspraak als ‘onverantwoordelijk’.

Prestigeproject

Het coronabeleid was een prestigeproject van Xi Jinping. Hij kreeg er van zijn eigen bevolking zo veel lof voor, dat hij er niet vanaf durfde te wijken. “Het was succesvol en resoluut, terwijl andere landen het helemaal niet goed deden. Over het algemeen was er weinig mis mee”, zegt Yang Dali, politiek wetenschapper aan de universiteit van Chicago in de Verenigde Staten.

Officieel maakte covid in China ‘slechts’ een paar duizend dodelijke slachtoffers. De gevaarlijke Delta-variant werd succesvol buiten de deur gehouden. Maar daarmee is niet alles gezegd. Er zijn ook nog de mensen die uit wanhoop van het dak sprongen of geen medische hulp kregen, omdat hun coronatest niet recent genoeg was om het ziekenhuis in te mogen. Er zijn mensen die hun baan kwijtraakten omdat ze niet konden reizen, of niet bij stervende ouders of kinderen mochten zijn. Jongeren brachten hun studententijd door op afgesloten campussen, omdat de universiteitsleiding bang was voor een uitbraak op het terrein.

Groei economie verschrompelt

De economische groei verschrompelde tot een geschatte 2,8 procent over dit jaar, veel lager de 5,5 procent die de regering voor ogen had. Import en export kelderden. Een op de vijf jonge Chinezen zit zonder werk. Ende Chinezen geven geen geld meer uit, omdat de toekomst onzeker is.

De publieke opinie veranderde pas echt toen het rijke, kosmopolitische Shanghai aan de beurt was om op slot te gaan. Het was een breekpunt in China’s zerocovidbeleid. De goed geïnformeerde, hoger opgeleide middenklasse wist dat de rest van de wereld inmiddels een manier had gevonden om te leven met het virus. Dat virus was bovendien gemuteerd in een minder gevaarlijke variant. Waarom had China na al die tijd nog geen andere oplossing dan mensen opsluiten?

De angst om te worden weggevoerd naar een aftandse gymzaal of congreshal, werd groter dan de angst voor het virus. De Communistische Partij hamert er altijd op dat het collectief vóór het individu gaat. Dat klopte niet meer, want nu was het collectief ontevreden, bang en gefrustreerd. Met een schok ontdekte de regering eind november hoe de bevolking echt over het zerocovidbeleid denkt. In meer dan twintig steden gingen mensen de straat op, en schopten de lockdown-hekken omver. Ze weigerden zich nog langer te laten opsluiten.

“Het waren de belangrijkste protesten sinds 1949”, zegt politiek wetenschapper Wu Qiang vanuit Peking. Hij noemt het jaar waarin de Volksrepubliek werd gesticht, omdat de onrust volgens hem groter was dan die in 1989.

Het zerocovidbeleid is zo verbonden met Xi Jinpings regime, dat openlijke afkeuring ervan in wezen ook afkeuring van Xi’s bewind is. Xi’s reactie was dan ook een moeilijke, zegt Wu. “Geeft hij toe aan de eis van het volk om het zerocovidbeleid los te laten, of houdt hij eraan vast, wat meer weerstand kan oproepen?” Prioriteit nummer één is politieke stabiliteit. Tweeënhalf jaar lang had het coronabeleid voor die stabiliteit gezorgd. Nu was het coronabeleid opeens de bron van instabiliteit.

De partij leek overvallen door het oproer. En ze gaf toe. Binnen een paar dagen draaide de propagandamachine 180 graden. Ging het een maand geleden nog over ‘onwankelbaar vasthouden aan dynamisch zero-covid’, nu is die term nergens meer te bekennen. Wie besmet raakt, mag thuis uitzieken. En veel besmettingen zullen de statistieken niet eens halen, want er hoeft dag na dag minder getest te worden.

Verzet werkt

Hoeveel schade heeft de partij opgelopen? ‘Als de boodschap van het harde optreden op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989 was dat je de partij niet moet uitdagen, dan kan de conclusie na de recente protesten zijn: verzet werkt’, schrijft China-kenner Michael Schuman in The Atlantic.

Aan de universiteit van Changsha, een kleinere stad in het zuiden, hebben studenten dat goed begrepen. In een protest op de campus eisten ze afgelopen week dat de leiding hen naar huis liet gaan. In sommige gebouwen waren al mensen besmet en de studenten vreesden dat ze wéér opgesloten zouden worden, zoals afgelopen jaar zo vaak gebeurde. “Ik weet dat dit niets te maken heeft met wat er in Shanghai gebeurde. Maar we putten uit de moed en de geest van de mensen daar”, vertelt studente Xing in een bericht.

Een medewerker van een testcentrum in Peking. Beeld AP

Eigenlijk werd de ommezwaai al in november ingezet. Het beleid moest gerichter en preciezer. Het probleem was alleen dat dat al eerder geprobeerd was. In Shanghai nota bene, met al zijn moderne infrastructuur en medische voorzieningen. “Als het daar al niet lukt, dan lukt die precisie-aanpak zeker niet in het hele land”, zegt Yang Dali.

Li Qiang, de voormalige partijbaas in de stad en nu Xi’s nummer twee, weet er alles van. Misschien was hij degene die Xi overtuigde dat er iets moest bewegen, suggereert Yang. “China moest weg van dat doel, van de nul.”

Het is een enorm risico. Wat als het mislukt? Zoals zo vaak heeft de Communistische Partij geen strategie. Aan visies voor de verre toekomst geen gebrek, maar concrete plannen blijven vaak achterwege. Neem het voornemen om in 2060 klimaatneutraal te zijn. Hoe dan? En er waren wel maatregelen om de huizenbubbel leeg te laten lopen, jongeren van hun spelcomputer te halen en de ongecontroleerde groei van techbedrijven aan banden te leggen, maar er komt zelden iets voor in de plaats. Afbreken lukt wel, opbouwen is moeilijker.

Peking plant niet, maar reageert

Het regime in Peking plant niet, maar reageert liever. Zo kan het wél in tien dagen een megaziekenhuis opzetten, tijdens de eerste weken van de uitbraak in Wuhan, maar niet gestructureerd medische voorzieningen in het Chinese achterland opschalen of een vaccinatiecampagne opzetten.

De Chinezen staan er nu alleen voor. Terwijl QR-codes van de muren worden getrokken en testlocaties ontmanteld, blijven ze ontredderd achter. De Communistische Partij beschermt hen niet meer. Integendeel: in de staatsmedia wordt gehamerd op zelfredzaamheid. In de nieuwe fase van de volksoorlog zijn ziekenhuizen opgedragen te investeren in intensive care-bedden. Maar er is te veel tijd verspild. Het geld dat lokale overheden nog in kas hadden, is al besteed aan massa-testen en quarantainecentra. Een 65-jarige voorbijganger op straat in Shanghai reageert zuur op de draai in het coronabeleid. “Al het geld dat sinds de hervormingen van de jaren tachtig is verdiend, is daaraan opgemaakt.”

China’s machtige propagandamachine draait op volle toeren. Staatspersbureau Xinhua publiceerde een geschiedenis van China’s gevecht tegen het virus. In de geschiedenis van de afgelopen drie jaar zijn ‘dynamische zero covid’ en de lockdown van Shanghai niet meer terug te vinden.

Deuken in Xi’s reputatie

Er is één grote afwezige in al die verwarrende mediaberichten: Xi Jinping zelf. Hij is toevallig net op bezoek in Saoedi-Arabië wanneer de draai in volle vaart raakt. “Er klinkt geen woord van kritiek”, zegt Jean Pierre Cabestan, een wetenschapper die gespecialiseerd in de Chinese politiek vanuit Hongkong. Het is een groot raadsel wat er in Zhongnanhai gebeurt, maar volgens Cabestan hebben de uitdagingen van de afgelopen jaren Xi enigszins beschadigd. “Hij is nog steeds ongelooflijk machtig, hoor. Maar het respect dat hij van het volk kreeg, heeft deuken opgelopen.”

Wat gebeurt er als de ziekenhuizen overvol raken? Als het dodental oploopt? De Communistische Partij heeft vaker dodentallen weggemoffeld in statistieken en genegeerd. Denk aan de voortdurende discussie over het aantal doden tijdens Mao’s bewind. Komt Xi Jinping weg met zijn draai? Als de golf besmettingen meevalt, zal de bevolking zich afvragen waarom dit hele jaar verkwanseld is met eindeloze lockdowns. Maar misschien gokt de partij dat de blijdschap over het opengaan de zure appel doet vergeten. Hoe dan ook staan China – de bevolking, de Communistische Partij én Xi Jinping – zware maanden te wachten.

