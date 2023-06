Chinese spionageballonnen vlogen ook boven Japan en Taiwan

Niet alleen boven het Amerikaanse luchtruim vloog een spionageballon, die in februari de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China tot een dieptepunt bracht. Ook boven Japan en Taiwan zouden ballonnen van Chinese makelij zijn gespot met als doel informatie te vergaren, blijkt uit onderzoek van de BBC.

Bij het doorspitten van grote hoeveelheden satellietfoto’s ontdekte de Britse publieke omroep meerdere afbeeldingen van spionageballonnen in het Oost-Aziatische luchtruim. De journalisten van de BBC werkten samen met het bedrijf Synthetaic, dat zich specialiseert in kunstmatige intelligentie.

Grootte van zo’n drie bussen

Zo zou er in september 2021 een ballon boven noord-Japan hebben gevlogen. Een vergelijkbare ballon was in januari 2022 gezien bij de Japanse Kyushu-eilanden. Die worden door China geclaimd als ‘eigen grondgebied’. Japan is een nauwe bondgenoot van de VS; er zijn meer Amerikaanse manschappen in Japan dan in enig ander land.

Surveillanceballonnen, ter grootte van zo’n drie bussen, dragen apparatuur met zich mee waarmee ze op grote afstand data kunnen verzamelen van de landen waarboven ze vliegen.

Tegenover de BBC bevestigt Japan de ballon in het luchtruim te hebben gespot. Het land is van plan de ballonnen in de toekomst neer te schieten, om de “levens en eigendommen van mensen in Japan te beschermen”, vertelde de minister van defensie van Japan, Yuko Murakami. “De overheid neemt alle benodigde maatregelen om de situatie dagelijks in de gaten te kunnen houden.”

Sterke gelijkenis

De BBC vond ook foto’s van een ballon in het Taiwanese luchtruim. Die zweefde in september 2021 boven de hoofdstad Taipei. De foto’s werden gemaakt door de Taiwanese weerdienst, maar de journalisten vonden de ballon ook terug op satellietbeelden, op een afstandje van de Taiwanese kust.

Volgens Taiwan gaat het om weerballonnen, maar Corey Jakolski, oprichter van Synthetaic, betwijfelt dat. “Gezien de grote diameter van de ballon en de vergelijkbare hoogtes, lijkt deze ballon sterk op die die boven Japan en de VS vlogen”, zegt hij.

Boosheid na ballon

In februari vloog er een spionageballon boven het Amerikaanse luchtruim, die werd toegedicht aan de Chinezen. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken zegde als reactie daarop zijn geplande reis naar Peking af. De ballonkwestie verslechterde destijds de toch al verzuurde relatie tussen de twee grootmachten.

China heeft nooit erkend dat de ballon in februari een spionageballon was. Volgens Peking is het object bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek, zoals meteorologie.

Maar volgens John Culver, een voormalig Oost-Azië-analist voor de CIA, is het “geen op zichzelf staand iets, maar een voortdurende praktijk die tenminste vijf jaar teruggaat”. Volgens Culver zijn de ballons “speciaal ontworpen voor deze lange-afstandsmissie”. Sommige ballonnen zouden zelfs volledig rond de wereld zijn gegaan.

Wereldwijd zweven er tienduizenden weerballonnen in de lucht, die de temperatuur, windsnelheid, vochtigheid en druk meten. Alleen de Amerikaanse nationale weerdienst lanceert er jaarlijks al 60.000, meldde The New York Times in februari. Maar die weerballonnen blijven vaak maar enkele uren in de lucht, tot ze te hoog vliegen, knappen en naar beneden vallen. De spionageballonnen zijn veel groter en kunnen dagen in de lucht blijven.

China heeft niet gereageerd op de recente vondst. In een eerdere verklaring stelde de Chinese ambassade in Londen dat juist de VS een aantal spionageballonnen boven het Chinese luchtruim heeft laten vliegen.

