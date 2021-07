Chinese president Xi waarschuwt buitenland tijdens viering 100-jarig bestaan CCP: ‘Lees China niet de les’

Het feestje van de partij moet ook het feestje zijn van alle Chinezen die geen partijlid zijn. Dat zijn de ‘vrienden’ die Xi Jinping noemt, iedere keer dat hij in zijn toespraak een nieuwe alinea begint en de woorden ‘kameraden en vrienden!’ over het Plein van de Hemelse Vrede in Peking schallen. Even daarvoor vlogen straaljagers over in een formatie die het cijfer 100 uitbeeldde.

Het is een beetje een schizofreen feestje, de honderdste verjaardag van de Communistische Partij. In Shanghai, waar de partij werd opgericht, gaan groepjes partijleden op de foto met de roodgele hamer en sikkel-vlag. Maar langs de brede hoofdwegen wapperen dezelfde vlaggen als op de nationale feestdag op 1 oktober: de Chinese. Hele straten kleuren rood van het vlaggeweld. “Het zou wat raar zijn als we daar overal de partijvlag ophangen”, zegt een partijlid dat bij de gemeente werkt, met een scheef lachje.

Xi Jinping is donderdagochtend meer partijleider dan president. Gekleed in een traditioneel grijs ‘Mao pak’, roemt hij de overwinning op de pijnlijke geschiedenis van het land. Onder leiding van de CCP ‘maakte het volk zich meester van het land’. Naast hem op het podium zit de vorige leider Hu Jintao en de leden van het staand comité van het politbureau, de Chinese regering. Opvallende afwezige is de 94-jarige Jiang Zemin die de partij in de jaren negentig leidde.

Zijn de applausjes in het begin nog wat laf, meer naar het eind van Xi’s toespraak van meer dan een uur, raakt het publiek enthousiaster. Xi heeft het dan over ‘preken van anderen die het nodig vinden China de les te leren’. Dat heeft China nooit gedaan, zegt Xi met een verbeten trek op zijn normaal zo stoïcijnse gezicht. “En wie dat bij ons probeert komt tegenover een stalen muur te staan van 1,4 miljard mensen.” De menigte juicht.

Alleen de allerslimsten mogen nog lid worden

China moet haar eigen weg gaan, zegt Xi. “De weg die we zelf gekozen hebben.” Dat de ‘we’ in die zin een minderheid van de Chinezen behelst, en ‘gekozen’ suggereert dat er voor die minderheid iets te kiezen viel, is een kwestie waar weinig Chinezen wakker van liggen.

Dankzij de partij verbeterde het leven van honderden miljoenen mensen drastisch, en de CCP gaf de Chinezen zelfvertrouwen om op te staan tegen buitenlandse kritiek.

De partij heeft zich, vooral onder Xi Jinping, één gemaakt met het land en het Chinese volk. Maar de alleenheerschappij van de Communistische Partij is feitelijk een dictatuur van 95,15 miljoen mensen, nog geen 7 procent van de bevolking. Afgelopen jaar kwamen er 2,43 miljoen leden bij. De procedure is zo verzwaard dat alleen de allerslimsten nog lid mogen worden. Voor velen is het een carrièrestap. Voor iemand als Xiao Nan een kans iets terug te geven. Ze studeert, maar groeide op in een klein dorpje, met ernstig zieke ouders en een constant tekort aan geld. “Talloze mensen hebben me geholpen: leraren, vrienden en familieleden. Goede mensen in de samenleving, en de meeste van hen waren CCP-leden. Ik ben dankbaar voor hun hulp en ik wil één van hen zijn.”

CCP-leden hebben een voorbeeldfunctie. “We moeten er zeker van zijn dat het onze mensen zijn die het land besturen”, zegt Xi. De partij leidt alles, van buurtcomités tot de hoogste militaire rank. Maar vandaag is géén nationaal feest, en dus sluit de ceremonie op het plein niet af met het volkslied en verrassend genoeg ook niet met een strijdlied van de CCP.

Over het Plein van de Hemelse Vrede klinkt de Internationale. Zo benadrukt Peking het succes van het communistische systeem. Honderd jaar geleden voorzag het communisme de wereld van nieuwe ideeën, en vandaag China viert met de meest geslaagde communistische partij ter wereld, haar alternatief voor de westerse liberale democratie.

Het doel van de ‘redelijk welvarende samenleving’ is bereikt, zei Xi donderdag. Een groep uitverkoren Chinezen bouwt verder aan een ‘moderne socialistische staat’ – voorzien in 2035.

