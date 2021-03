Chinese premier voorspelt flinke economische groei en een beter leven, ook voor de gewone Chinees

Li Keqiang deed het toch. Tegen de verwachtingen in noemde de Chinese premier vrijdag een groeipercentage bij de presentatie van de regeringsplannen voor het komend jaar. De Chinese economie zal dit jaar met meer dan zes procent groeien, voorspelde hij in de zaal met meer dan vijfduizend volksvertegenwoordigers. Hij lichtte er ook het nieuwe Vijfjarenplan toe.

De leden van het Volkscongres, dat vanaf vrijdag een week lang bij elkaar is in Peking, hebben weinig echte macht. Ze zullen de plannen van de regering aan het eind van de vergaderweek netjes goedkeuren.

Het plan dat eruit springt is de ‘verbetering’ van het kiesstelsel in Hongkong om de stadstaat te beschermen tegen inmenging van buitenaf. Hoe die verbetering er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Volgens lokale media gaat het kiescomité dat de Chief Executive kiest voortaan ook de leden van de LegCo, de volksvertegenwoordiging, kiezen. Voor de oppositie zou in dat kiescomité nauwelijks meer plek zijn.

Het huidige, meer democratische systeem ‘belemmert het bestuur’ van de stad, zei Wang Chen, vice-voorzitter van het Volkscongres. De politici die Hongkong wél mogen besturen, dienen ‘patriottisch’ te zijn – de betekenis van die term werd in Wangs uitleg niet duidelijk. Volgens een eerdere uitleg van Erick Tsang, een Hongkongse bestuurder die de over de relatie met Peking gaat, hoort bij patriottisme ook de liefde voor de Communistische Partij.

Vermomd als nationale trots, is het Volkscongres toch vooral een feestje voor de Partij, en bovenal voor president Xi Jinping. Sinds het coronavirus in China werd uitgeroeid, bereikte Xi’s leiderschap een nieuw hoogtepunt.

Een langere levensverwachting en meer kinderen

Maar na iedere succesvolle operatie wacht een volgende. Het economische groeicijfer van 6 procent is een veilige gok, want het IMF noemde in januari nog 8,1 procent verwachte groei. Het cijfer geeft vooral aan hoeveel er komend jaar in de economie geïnvesteerd zal worden. Innovatie staat nog altijd centraal. Er komt een actieplan voor fundamenteel onderzoek, dat moet bijdragen aan technologische zelfstandigheid. China wil minder afhankelijk worden van andere landen voor bijvoorbeeld de productie van geavanceerde chips. Het budget voor onderzoek en ontwikkeling stijgt de komende vijf jaar jaarlijks met 7 procent.

In het werkrapport schetst Li Keqiang de stand van het land, en daarin is ook plek voor de gewone Chinees. Vanwege zorgen over vergrijzing gaat de pensioenleeftijd (nu 60 jaar voor mannen, 55 jaar voor vrouwen) de komende jaren geleidelijk omhoog, en de pensioenvoorziening wordt uitgebreid.

Na jaren van harde, pijlsnelle groei is er de komende jaren meer oog voor kwaliteit van leven. De levensverwachting moet bijvoorbeeld omhoog van 77,3 naar 79 jaar en Li hintte op een beleid dat mensen stimuleert méér kinderen te krijgen. Er komen ook nationale parken en een kwart van het Chinese grondgebied moet over vijf jaar bestaan uit bossen – in 2016 was dat nog 22,3 procent.

Het document staat bomvol met goede voornemens. Hoeveel van deze wensen zullen uitkomen, moet de komende jaren blijken. Terwijl Li betere luchtkwaliteit belooft, is het in Peking weer ouderwets smoggy. In het verleden haalde de regering toeren uit om de lucht voor belangrijke bijeenkomsten te laten opklaren, dit keer deed ze die moeite niet.

