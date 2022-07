Chinese plattelandsbanken vrezen run op tegoeden na fraudezaak

Hij moest het familiekapitaal redden. Meer dan een miljoen yuan (150.000 euro) heeft meneer Yu (33) op de Bank van Zhengzhou staan. “Al mijn geld zit erin, mijn familie kan nu niets meer kopen.”

Yu doorkruiste dit weekend het halve land. Vanuit het verre, koele noordoosten daalde hij af naar Zhengzhou, de hoofdstad van de centrale provincie Henan, waar hij zich zondagochtend in alle vroegte bij de meer dan duizend demonstranten voegde, op de trappen voor de lokale Volksbank. Ze hielden spandoeken, Chinese vlaggen en zelfs een portret van Mao omhoog. We zijn patriotten, wilden ze maar zeggen.

In elkaar geslagen

Door op de trappen van de Volksbank te gaan staan, de plaatselijke vestiging van de nationale bank, vragen ze hulp van de centrale regering bij het aanpakken van ‘corruptie en geweld van de overheid in Henan’, zoals op één van de spandoeken staat.

Yu doet zijn verhaal zondagavond als hij bij de Eerste Hulp zit te wachten tot iemand de snee onder zijn oog komt hechten. De demonstratie was een paar uur bezig toen honderden mannen in burgerkleding de trappen bestormden en mensen in elkaar sloegen. “Ik zat op de trap toen ik twee harde trappen kreeg.” Met een bloedend oog werd Yu in een bus geduwd en afgevoerd.

Honderdduizenden gedupeerden

De problemen begonnen een paar maanden geleden. Vier plattelandsbanken hebben te maken met een fraudezaak die zoveel financiële problemen veroorzaakt dat ze in april de tegoeden van hun klanten bevroren. “Ik las erover, en toen ik probeerde mijn geld weg te halen, lukte het niet. Het systeem van de bank kreeg zogenaamd een onderhoudsbeurt”, vertelt Yu. Maar de klantenservice gaf geen gehoor, en een maand later lag de website er nog steeds uit.

Honderdduizenden klanten van de vier banken zijn net als hij gedupeerd, maar lang niet allemaal lukte het ze om Zhengzhou te bereiken. Vorige maand bleek de lokale gezondheidscode van zeker honderd mensen plots rood, wat betekent dat ze een gevaar voor de volksgezondheid zijn en direct in isolatie moeten. Het trucje van een paar ambtenaren in Zhengzhou voorkwam dat boze bankklanten bij een bankfiliaal verhaal konden halen.

Maar de gedupeerden gaven niet op. Ze hebben zich georganiseerd via versleutelde communicatie-apps waarop de politie niet kan meelezen.

Betogers bij de Volksbank van China in de stad Zhengzhou. Beeld via Reuters

Overheid huurt ‘mannetjes’ in

Het is niet ongebruikelijk dat Chinezen protesteren als hen geld afhandig is gemaakt. Vaak laat de overheid zulke protesten even toe, maar voorkomt ze intussen wel dat ze uit de hand lopen. Pas wanneer de woede van slachtoffers te hoog oploopt, huurt ze ‘mannetjes’ in. Mannen in burgerkleding die hardhandig protesten uit elkaar slaan en demonstranten intimideren – in Hongkong was het een veelgebruikte tactiek tijdens de pro-democratiseringsprotesten. De overheid ontloopt zo de verantwoordelijkheid, want omdat het geen agenten zijn, kan het geweld niet aan de politie worden toegeschreven.

Zhengzhou zag blijkbaar ook geen andere uitweg. Want het probleem écht oplossen, blijkt moeilijk. Eind juni maakte de politie bekend dat het ging om een ‘complex scenario met tal van verdachten’. Een financieel platform zou ‘illegaal geld hebben ingezameld’ namens de vier banken. Meerdere mensen zijn al opgepakt, maar er zit nog niet echt schot in de zaak.

Vertrouwen in banken ondermijnd

Het gaat ook niet alleen om Zhengzhou. Nog eens duizenden banken elders in China knijpen hem flink, zegt Dan Wang, hoofdeconoom van de Hang Seng Bank. “Het risico is groot dat dit zich verspreidt: het banksysteem is gevoelig, klanten steken elkaar aan met hun gevoel. Covid maakt het extra lastig, want iedereen maakt zich zorgen wat het met de lokale economie doet.” Ze vreest dat de toestand het vertrouwen in de banken ondermijnt, en mensen aanzet er massaal hun geld weg te halen.

En er staat in China nogal wat kapitaal op de bank: 23 procent van het bruto nationaal product, veel meer dan het gemiddelde in de wereld, parkeren de Chinezen volgens het Internationaal Monetair Fonds op de bank. Bij gebrek aan een solide sociaal vangnet, lijkt het voor velen de veiligste oplossing.

“Ik ben begonnen met sparen toen ik op school zat”, vertelt mevrouw Li (28), die zondagochtend ook bij het protest was. “Eerst was het maar een paar duizend yuan, maar toen ik afgestudeerd was, spaarde ik bijna mijn hele salaris. Nu staat er meer dan 200.000 yuan op mijn rekening.” Omgerekend is dat zo’n 30.000 euro.

Gevoel van machteloosheid

Li stond aan de rand van de menigte en kwam zonder kleerscheuren weg van de Volksbank. Zondagavond nam ze de sneltrein naar huis, in de aangrenzende provincie Shaanxi. Ze is geschokt door wat er gebeurde. “Dit is al drie maanden bezig en we hebben nog steeds niets van de staat of de lokale overheid gehoord. Ik realiseer me dat ik mijn rechten moet verdedigen, dat ik niet geduldig kan afwachten.”

De bank roept mensen op om zich te registreren, maar Li begrijpt niet waar dat voor nodig is, het gaat immers om bonafide bankrekeningen. “Dit is schokkend en pijnlijk. Ik voel me machteloos. Er zit schoolgeld bij, geld voor ouderen die zorg nodig hebben, geld om een huis mee te kopen en zelfs de uitkering van een kankerpatiënt. Het is voor iedereen heel belangrijk geld.”

