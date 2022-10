Chinese oud-president Hu Jintao verlaat tegenstribbelend Partijcongres

Niets, maar dan ook níets wordt aan het toeval overgelaten tijdens het vijfjaarlijkse Partijcongres van de Communistische Partij in de Grote Hal van het Volk. Vóórdat prominente leden de gigantische vergaderzaal betreden, wordt met een meetlat de ruimte tussen de theemok en de rand van de tafel gemeten. Alle aanwezigen zijn tot uit den treure gescreend. Dat oud-president Hu Jintao tijdens de vergadering onder zijn ellebogen wordt gepakt en de zaal uit wordt geleid, is dus op z’n zachtst gezegd ongebruikelijk.

Hu ging Xi Jinping voor als secretaris-generaal van de Partij en president van China. Hij leidde het land tussen 2002 en 2012. Net als andere oud-leiders woont Hu dit soort belangrijke momenten bij om de eenheid van de Partij te benadrukken. Zijn plek, vooraan naast Xi Jinping in de Grote Hal van het Volk, moet laten zien dat hij de huidige secretaris-generaal steunt.

Het is een raadsel waarom Hu plotseling uit de zaal wordt gehaald. Op beelden is te zien dat twee mannen van de organisatie hem uit zijn stoel sjorren. Hu wil duidelijk niet mee, en lijkt een discussie aan te gaan. Xi Jinping knikt hem toe en negeert hem daarna. Hij valt nauwelijks uit zijn rol.

Een van de verklaringen die rondgaan, is dat de oud-president gezichtsverlies voor Xi zou veroorzaken. Hu Jintao komt, net als zíjn voorganger Jiang Zemin, uit een andere politieke stroming binnen de Partij. Het is niet bekend wat hij van Xi’s beleid vindt, maar het zou goed kunnen dat hij er kritiek op heeft.

Volgens een van de weinige buitenlandse verslaggevers in de zaal, was er al gestemd over de nieuwe ledenlijst van het Centraal Comité. Had Hu tégen Xi’s derde termijn gestemd of had hij zich van stemming onthouden? Dat klinkt spannend, maar waarschijnlijk had Hu helemaal geen stemrecht. Hij is immers een prominent partijlid, maar geen gedelegeerde met stemrecht voor de ledenlijst.

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I — Danson Cheong (@dansoncj) 22 oktober 2022

Gezondheidsredenen

Logischer is de verklaring dat Hu om gezondheidsredenen moest vertrekken. Het is bekend dat hij niet in de beste gezondheid is. Andere ‘ouderlingen’ lieten om die reden verstek gaan, zoals de inmiddels 96-jarige oud-president Jiang Zemin. Het Partijcongres is een zeldzaam moment waarop het volk achterhaalt welke prominenten nog in leven zijn, en wie mogelijk op de achtergrond meepraat – al moet Xi Jinping van dat soort bemoeienis niets hebben.

Toch bieden ook gezondheidsredenen geen sluitende verklaring voor de raadselachtige verwijdering van de oud-president. Feit blijft dat Hu gezond genoeg bevonden werd om in eerste instantie bij het congres te zijn. En als hij wegens zijn gezondheid de zaal moest verlaten, waarom stribbelde hij dan zo tegen?

Geregisseerde congres

De belangrijkste vraag: waarom liet de Partij dit gebeuren? In het zorgvuldig geregisseerde congres is geen plaats voor verrassingen. Als Xi niet kon vertrouwen op Hu’s loyaliteit, dan zou hij zijn voorganger niet op de stoel naast zich laten plaatsnemen.

Het is niet ondenkbaar dat de Partijtop - of Xi Jinping zelf, aangezien de leider en president alle macht naar zich heeft toegetrokken – een boodschap wil overbrengen aan de zorgvuldig geselecteerde journalisten die dit mochten zien. Maar welke? Of ging er tóch gewoon even iets niet volgens planning? Het gebrek aan informatie voedt de speculatie.

Het moment dat Hu Jintao de zaal uit werd geëscorteerd, was overigens niet op televisie te zien. Op Chinese sociale media is het onderwerp inmiddels gecensureerd.

