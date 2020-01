Chinese mode valt niet te verklaren met een westerse bril

Het meisje dat in de metro voor me staat lijkt er geen erg in te hebben dat ik haar onderbroek kan zien. Zou ze niet doorhebben dat haar rok doorzichtig is? Bij de volgende halte stapt een man met geblondeerd haar en een metallic paars jack in. Bij de kaartjesautomaat op het station staat een vrouw met een witte bontmuts mét Davy Crockett-staart.

De mode in Shanghai is een lust voor het oog. Het mooie aan een megastad is dat niemand je raar aankijkt als je met je haar in twee staartjes, met gebloemde pofmouwtjes en kanten sokjes over straat loopt.

Toen ik ooit een verhaal maakte over Chinese mode, verzuchtten mode-experts dat ik daar veel te vroeg mee was. De identiteit was nog in ontwikkeling, Chinezen haalden hun trends nog bij de Italiaanse en Franse modehuizen. Toch toonde het straatbeeld ook toen al meer dan het vergulde Versace en Chanel van de fuerdai, de Chinese variant op de Amerikaanse socialites. Er waren ook stoere broeken en oversized minimalisme. Scandinavische invloeden! Als westerling had ik dat eerder gezien.

Westsplaining

In werkelijkheid bleek dit inspiratie uit Korea en Japan. Ik boog mijn hoofd om dit gênante staaltje westsplaining: het uitleggen van trends vanuit een westers perspectief. De uitdrukking werd in eerste instantie vooral in Europese, politieke context gebruikt, maar gaat ook op voor de relatie tussen China en de rest van de wereld.

Het is nogal gemakkelijk om iedere trend te verklaren vanuit het Amerikaans-Europese kenniscanon. En wat we niet kunnen verklaren, daar gniffelen we om. Kijk de Chinezen eens ‘net als ons’ willen zijn met hun gekke Chinglish (Chinees, slecht vertaald in het Engels) teksten op hun jas. Maar wat als Chinezen helemaal niet net als ons willen zijn?

Neem de Hanfu-stijl, een echte subcultuur die een tijdje geleden veel aandacht kreeg. De mode herinnert aan duizend jaar oude dynastieën en kenmerkt zich door wikkeljurken met wijde, hangende mouwen, hoog opgestoken kapsels en soms een getekend bloempatroon tussen de wenkbrauwen. Het is de trots van het Han-volk, waar 92 procent van de bevolking toe behoort.

Trouws China-correspondent Eefje Rammeloo Beeld TRBEELD

Fantasiewereld

De mode vermengt die trots met een fantasiewereld die in Chinese films zo rijk aan bod komt. De laatste jaren tekenen steeds meer vrouwen een lijntje boven de ogen, wat ik beschouw als emancipatie, een omarming van de Chinese identiteit.

Maar misschien is dat ook weer westsplaining. Ooglidcorrecties, die vrouwen een dubbel ‘westers’ ooglid geven, zijn nog altijd de populairste cosmetische ingreep.

De mode in Shanghai is een soort ratjetoe, maar wel op z’n Chinees. De Chinese stadsjeugd overgoot al die buitenlandse invloeden met een flinke scheut eigenheid. Een beetje punk, lijkt het. Wat houthakker. En een beetje chic. Een beetje sexy en een toefje oma.

Mijn persoonlijke modefavoriet zijn trouwens de vissenslippers. Plastic badslippers in de vorm van, juist: een vis. Die zijn op geen enkele manier te westsplainen. En ik wil ze hebben.

Uitdijende metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Trouw-correspondenten doen wekelijks verslag uit hun eigen megastad.