Chinese marinebasis in Cambodja is ‘nieuwe zet in schaakspel’

Op iedere satellietfoto is de bouw van de haven weer een stukje verder: twee jaar geleden nog een relatief groen stukje kust, inmiddels een betonnen constructie met alles erop en eraan. De haven bij de Golf van Thailand heeft een zelfs een lange pier gekregen, waaraan een modern Chinees vliegdekschip kan aanmeren.

Sinds 2019 bouwt Cambodja in samenwerking met China deze Ream-marinebasis op een strategische positie. Maar sinds 2021 kwam de bouw ervan pas écht in een stroomversnelling, ontdekte Blacksky, een Amerikaans bedrijf dat de bouw van de pier in de gaten houdt.

China heeft inmiddels flink wat menskracht en een smak geld geïnvesteerd in de bouw van de haven. Die is nu bijna af, bevestigde de Cambodjaanse woordvoerder van het ministerie van defensie, Chhum Socheat, dinsdag aan persbureau AFP. “We gaan ‘m snel inaugureren.”

Zorgen

Het baart de Amerikanen zorgen: zij zien de bouw van de haven als deel van een Chinees plan om zijn militaire aanwezigheid in de Zuidoost-Aziatische wateren te vergroten. President Biden sprak er vorig jaar al bezorgd over met de Cambodjaanse premier Hun Sen. Onzin, zeggen China en Cambodja: zij ontkennen stellig dat de basis bedoeld is voor het Chinese Volksbevrijdingsleger.

Maar Blacksky stelt dat de pier vermoedelijk wél gebruikt wordt als militaire basis. Zo lijkt de pier in Cambodja wel héél precies op de Chinese militaire basis in Djibouti: beide zijn 363 meter lang, en daarmee lang genoeg om zo ongeveer alle militaire schepen in China's arsenaal te bergen, benadrukt het bedrijf. Djibouti heeft overigens een free-for-all-beleid als het gaat om militaire bases: het huisvest ook Duitse, Spaanse, Italiaanse, Franse en Amerikaanse soldaten.

Beeld Bart Friso

Ook maritiem expert Friso Dubbelboer van het Leiden Asia Centre vermoedt dat ook als het geen officiële basis van China wordt, de Chinezen daar ‘wel degelijk een dikke vinger in de pap gaan hebben’. “Dat ze dat ontkennen, zegt weinig”, stelt hij. “China ontkende ook militaire bases op de opgespoten eilandjes in de Zuid-Chinese Zee te gaan bouwen. En kijk nu eens: daar bleek niets van waar.”

Hij vervolgt: “Bovendien: wat is een Chinese basis? Je kunt het ook een Cambodjaanse basis noemen, waar de Chinezen toevallig gebruiksrecht hebben.”

Tegenbeweging

De bouw van de haven in Cambodja lijkt een tegenreactie op de groeiende Amerikaanse aanwezigheid in de wateren in de regio. Zo mogen de VS sinds kort niet op vier, maar negen militaire bases in de Filippijnen hun soldaten plaatsen. En Singapore huisvest de Changi-marinebasis, die de Amerikaanse marine óók mag gebruiken.

Maar China bokst terug. Zo bood het donderdag aan om samen met de Filippijnen militaire oefeningen uit te voeren. Opvallend, want die landen zijn momenteel niet écht vrienden van elkaar. Toch beloofde de leider van de Filippijnse strijdkrachten, Romeo Brawner, het aanbod te overwegen.

De bouw van de haven in Cambodja is een nieuwe zet in de schaakwedstrijd tussen de VS en China in Zuidoost-Azië, volgens Dubbelboer. “Het geeft China een stevigere positie. Dat de basis in Cambodja ligt, geeft extra bescherming: als het Westen deze basis wil raken, tref je direct een derde land: Cambodja. Dat verhoogt de drempel voor een aanval.”

Het tij kan snel keren, wil Dubbelboer maar zeggen. “Enkele jaren geleden waren het juist de Amerikanen die samenwerkten met Cambodja. Toen betaalden de VS voor het neerzetten van een aantal gebouwen bij precies dezelfde haven. Maar de samenwerking mislukte, de gebouwen zijn weer platgegooid. Nu zijn het de Chinezen die hier in rap tempo bouwen. Het is een wedloop.”

