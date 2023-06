Chinese luchtmacht provoceert met bommenwerpers richting Taiwan

De Chinese luchtmacht heeft donderdag maar liefst 37 militaire toestellen naar de luchtverdedigingszone van Taiwan gestuurd. De Taiwanezen besloten daarop hun luchtverdediging te activeren.

China zette verschillende soorten gevechtstoestellen in, evenals bommenwerpers die gebruikt kunnen worden voor nucleaire aanvallen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en maakt geen geheim van de wens om het eiland weer onder Chinees bestuur te krijgen. De laatste jaren onderneemt China steeds vaker acties die daarop gericht zijn, waaronder militaire.

De militaire toestellen bleven wel buiten het officiële luchtruim van Taiwan. De Taiwanese luchtverdedigingszone is er vooral op gericht om een eventuele Chinese luchtaanval op tijd te kunnen detecteren en af te slaan. Chinese straaljagers komen geregeld in de buurt van het eiland om te observeren, te provoceren of om de Taiwanese krijgsmacht af te tasten.

Bij de provocatie van donderdag besloot Taiwan straaljagers de lucht in te sturen om de Chinese bewegingen in de gaten te houden. Ook stuurde Taipei een aantal schepen naar de Straat van Taiwan en activeerde het een luchtafweersysteem.

Taiwan en Japan voelen zich bedreigd

China hield afgelopen week met Rusland een grote militaire maritieme oefening in Azië. Taiwan en Japan voelen zich bedreigd, met name door China, en hebben besloten om de militaire samenwerking met de Verenigde Staten op te schroeven.

De drie partijen gaan nu real-time informatie, die door drones wordt vergaard, onderling met elkaar delen, meldde de Financial Times donderdag. De VS gaan onder meer vier MQ-9B-drones leveren aan Taiwan. Deze drones zijn erop gericht vijandige schepen te lokaliseren, volgen en aan te vallen.

De levering van dat type drones is voor Taiwan van groot belang bij een eventueel conflict met Peking. China zal een oorlog met Taiwan namelijk grotendeels via zee moeten voeren. Met de levering van de drones zullen ook de Amerikanen en Japanners mee kunnen kijken naar de Chinese bewegingen in het gebied.

China riep Amerika en Japan donderdag op om ‘op te houden militaire spanningen en problemen te creëren voor de stabiliteit in de Straat van Japan.’ Ook protesteerde het Chinese ministerie van buitenlandse zaken tegen de militaire contacten tussen Taiwan ‘en landen die diplomatieke betrekkingen hebben met China’.

Cuba

De Amerikaanse krant The Wall Street Journal berichtte donderdag dat China een geheim principeakkoord heeft gesloten met Cuba voor het opzetten van een Chinese spionagebasis aldaar, in ruil voor miljarden aan steun. De VS proberen Cuba al decennia te isoleren van de rest van de wereld, op agressieve wijze, en beschouwen het eiland als een afvallige marionet.

Met het aangaan van een militair project op Cuba – indien bevestigd – kan China de VS op dezelfde manier dwarszitten op het westelijk halfrond, als de Amerikanen momenteel doen rondom Taiwan met de Chinezen.

