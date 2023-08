Chinese leuzen op Londense graffitimuren: kunst of propaganda?

Propaganda, antipropaganda of toch vooral bezoedeling van andermans werk? Londenaren breken zich het hoofd over wat ze moeten maken van de 24 Chinese tekens die kunstenaars zaterdag met graffiti op een muur in de wijk East End spoten. In het rood, over een lengte van bijna honderd meter.

Zoiets zou in de fameuze Brick Lane niets opmerkelijks zijn – die staat immers bekend om zijn straatkunst – ware het niet dat de tekens in twaalf woorden de officiële socialistische kernwaarden vormen van de Chinese president Xi Jinping.

Welvaart, democratie en beschaving zijn bijvoorbeeld drie van die twaalf kernwaarden, rechtstreeks afkomstig uit de ideologie van de Chinese Communistische Partij. In China kijkt niemand ervan op als die op muren gekalkt staan, in Londen ligt dat anders. Al binnen enkele uren werden de karakters weer beklad. Al snel stond er bijvoorbeeld ‘no’ (geen) voor de kernwaarden, kennelijk een verwijzing naar juist het gebrek aan dergelijke waarden in het ondemocratische China. Ook verschenen er leuzen als ‘Bevrijd Taiwan’, ‘Bevrijd Tibet’ en ‘Geen vrijheid in China’.

Culturele export of werelddoelen

De kunstenaars ontkennen intussen dat zij zich schuldig maken aan propaganda. Een van hen, Wang Hanzheng, schrijft op Instagram dat de graffiti weinig politieke betekenis heeft. Tegen de BBC zei hij dat de kernwaarden niet alleen die van China representeren, maar dat het gaat om doelen die de hele wereld moet nastreven.

Desondanks leiden de 24 karakters tot enorme discussie onder Hanzhengs post op Instagram. Vrijheid van meningsuiting, klinkt het vanuit China, en sommigen zijn trots op deze ‘culturele export’. Anderen vragen zich juist of of de kunst niet bedoeld is om de Communistische Partij belachelijk te maken. En dan zijn er ook critici die zich eraan storen dat de Chinese kunstenaars bijna honderd meter werk van anderen wit kalkten om de rode tekens daar vervolgens overheen te spuiten.

‘Vrijheid van meningsuiting belemmeren valt niet onder vrijheid van meningsuiting’, valt te lezen. In China is online platform WeChat intussen druk met het uit de lucht halen van accounts van mensen die foto’s van de graffiti hebben geplaatst, en daarmee discussie op hun pagina uitlokten, meldt de in New York gevestigde website The China Project.

Hanzheng heeft zijn Instagrampost inmiddels afgesloten voor verder commentaar. Hij en minstens één andere kunstenaar melden te worden bedreigd, evenals hun familie. De gemeente heeft ingegrepen. De hele muur is nu weer maagdelijk wit, klaar voor nieuwe kunst.

