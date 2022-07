Chinese jongere is of te hoog opgeleid of te laag, en vindt dus geen werk

Als de jeugd de toekomst heeft, dan heeft Peking een probleem. Voor de studenten die dit voorjaar afstudeerden, zijn de banen schaars. Laat staan dat het banen zijn die aansluiten bij hun studie. Bijna een vijfde van de jongeren (18,4 procent) is werkloos, volgens in mei gepubliceerde cijfers. Een jaar geleden was dat nog 13,8 procent. Ter vergelijking: in Nederland lag het percentage jongeren tussen de 17 en de 25 jaar zonder werk vorig jaar op 7,3.

Het zijn de jongeren die hier in China de klappen opvangen van het strenge coronabeleid. Binnenlandse reizen zijn bijvoorbeeld lastig, ondernemers durven minder te investeren. Bovendien gingen veel banen verloren door de aanpak van de vastgoedbubbel, de internetkolossen, en de lucratieve onderwijssector – uitgerekend plekken waar jongeren vaak werk vinden.

Bij gebrek aan banen besluiten veel mensen door te studeren. Deden in 2016 nog 1,6 miljoen Chinese studenten het examen dat toegang geeft tot masteropleidingen, vorig jaar waren dat er 4,6 miljoen.

Te hoog opgeleid voor de beschikbare banen

De jeugdwerkloosheid wordt pas sinds 2018 gemeten, en geeft een beter inzicht dan het algemene werkloosheidscijfer. Dat zweeft altijd zo’n beetje rond de 5 procent, en ligt nu op 5,9 procent. Maar wie onder ‘flexibele voorwaarden’ aan het werk is, bijvoorbeeld op bouwplaatsen of als maaltijdkoerier, wordt daar niet in meegenomen. Volgens het Chinese statistiekbureau zijn dat er 200 miljoen. En ook zij zitten steeds vaker zonder werk.

De coronapandemie zorgt voor stagnatie op de arbeidsmarkt, maar op de langere termijn heeft China te maken met een mismatch tussen vraag en aanbod. Studenten zijn te hoog opgeleid voor de banen die beschikbaar zijn en laag opgeleiden zijn weer ongeschikt voor fabrieken, die hun processen tegenwoordig door robots laten doen.

Onderzoek door de East China Normal University liet die mismatch al eerder zien: maaltijdbezorgers in Shanghai verdienden in 2018 gemiddeld 6271 yuan per maand, terwijl jongeren die aan een universiteit waren afgestudeerd een startsalaris van 6024 yuan kregen. Het gemiddelde salaris in de stad was 7132 yuan.

Politieke onzekerheid

Jongeren die ontevreden zijn over de economische kansen die hun geboden worden: dat doet Peking ongetwijfeld denken aan hoe de protesten in 1989 begonnen. Is de werkloosheid tijdelijk, dan levert die voor de regering geen gevaar op, schrijft China-onderzoeker Alison Sile Chen op de website ChinaFile. “Maar als ze verder stijgt, kan de Chinese Communistische Partij grote campagnes beginnen om al de politieke onzekerheid die de werkloze jeugd veroorzaakt te absorberen.”

Uitbreiding van het militaire apparaat kan zo’n campagne zijn. Of gigantische projecten van staatsbedrijven in het buitenland. Ook worden al subsidies verstrekt aan bedrijven die pas afgestudeerden aannemen, en belastingvoordeeltjes aan jonge ondernemers.

De Wereldbank verwacht dat de Chinese economie dit jaar met 4,3 procent groeit. Volgens andere analisten komt het percentage veel lager uit. Bloomberg schat de groei op 2 procent.

Afgestudeerde werkzoekenden

Alice Song (23)

“Het liefst zou ik in een staatsbedrijf werken, of op een andere plek in het systeem. Als lid van de partij heb ik idealen. Ik zocht een baan in partijpromotie of discipline-inspectie. Alle partijcomités in grote bedrijven hebben dat soort posities. Maar ze zitten niet te wachten op mensen die Engels gestudeerd hebben, blijkt nu. Ik faalde bij het ambtenarenexamen én voor het toelatingsexamen tot de masteropleiding.

“Ik zou een baan in de buitenlandse handel kunnen zoeken, maar dat is heel stressvol en je moet er veel voor overwerken. Wat ik nu nog kan doen, is leraar of vertaler worden. Leraren raken nu massaal werkloos, dus ik denk dat het vertaalwerk wordt.

“Mijn familie wil dat ik terugkom naar Shandong, maar daar hebben ze geen studenten zoals ik nodig. Daar zijn alleen banen die je met een middelbareschooldiploma ook wel kunt doen.”

Rachel Wang (26)

“Journalist lijkt me een eerbaar beroep, en ik dacht dat ik dingen kon doen waar gewone mensen de kans niet voor krijgen. Het glanzende stereotype van een televisieverslaggever trok me aan. Maar dat is geen gewone baan, die is niet makkelijk te vinden. Mensen zeggen me dat ik geschikt ben om marktonderzoek te doen en zelf ben ik geïnteresseerd in marketing.

“Voorlopig huur ik een kamer vlak bij school, en oefen mijn sollicitatievaardigheden. Soms wil ik alleen maar huilen, maar het is mijn eigen schuld. Ik ben te snel afgeleid. Ik ontken niet dat het een moeilijke markt is, hoor. Maar eerst snapte ik niet waarom zo veel mensen zich opgaven voor het ambtenarenexamen, nu begrijp ik het wel.”

Dawn Wang (23)

“Ik heb materiaalkunde gestudeerd. Ik kon niet kiezen, en deze studie stond het beste aangeschreven. Inmiddels heb ik zo’n honderd bedrijven benaderd, maar omdat we tijdens de studie geen tijd hadden voor stages, word ik bij de helft van de sollicitaties meteen afgewezen omdat ik geen ervaring heb. Sinds april werk ik voor een internetbedrijf als software engineer.

“Het zit in mijn karakter om me snel zorgen te maken. Ik heb het gevoel alsof ik op school niets heb geleerd, geen vaardigheden in elk geval.

“Vorig jaar woonde ik even bij mijn ouders, terwijl klasgenoten een baan in een goed bedrijf vonden. Het maakte me nerveus, maar op hetzelfde moment raakte ik verlamd. Het lukt me niet om meerdere keren per dag op gesprek te gaan. Ik kan het gewoon niet.”

