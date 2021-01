Chinese camera’s kijken mee in Belgrado, mét gezichtsherkenning - en daar zit niet iedereen op te wachten

“Kijk, daar twee aan dat stoplicht. En nog twee, aan die paal.” Jurist Danilo Krivokapic staat midden op het Plein van de Republiek in Belgrado, en wijst om zich heen. “Ik zie er zo al acht. En zie dat gebouw achter mij eens? Daaraan hangen er vier.”

Achttien camera’s hangen er volgens Krivokapic in totaal rond deze centrale plek in de Servische hoofdstad, waar dagelijks duizenden mensen afspreken, voorbijlopen en overheen rijden. En de kans dat dat er nog meer worden, is groot. Achtduizend moeten er maar liefst komen, door de hele stad. Met gezichtsherkenning. En daar zit niet iedereen op te wachten.

Danilo Krivokapic met op enkele foto’s achter hem camera’s aan gebouw. Beeld Thijs Kettenis

Terwijl de Servische regering de aanschaf van de camera’s en software van de Chinese gigant Huawei bijna twee jaar terug juist met veel trots aankondigde. Ze zijn immers bedoeld om Belgrado veiliger te maken, klonk het. Opsporing van criminelen of verloren voorwerpen terugvinden worden een stuk makkelijker, bewijzen ervaringen in China. “Dat klopt. Mijn broer was daar vorig jaar en verloor zijn portemonnee”, vertelt Krivokapic op een terras, onder een heater aan het plein. “Binnen tien minuten had de politie hem gevonden, omdat ze precies wisten waar hij was geweest. Heel fijn, maar als de overheid ons straks overal kan zien en volgen, dan gaat dat onze maatschappij fundamenteel veranderen.”

Mensen gaan zich anders gedragen, de straat mijden, zullen minder makkelijk demonstreren, verwacht Krivokapic. “Willen we dat?” Hij legt ostentatief zijn telefoon een stuk van zich af op het terrastafeltje. “Alleen maar zodat we dit kunnen doen?”

Privacybescherming

Met zijn organisatie Share, die opkomt voor digitale rechten, voert hij daarom campagne tegen de camera’s. Ook omdat volstrekt onduidelijk is of en hoe data en privacy beschermd zijn. “De regering zei doodleuk: we hebben die camera’s van Huawei gekocht, en het wordt hier veiliger. Maar waarom camera’s daarvoor absoluut nodig zijn, dat zeiden ze er niet bij.”

Daarom vroegen Krivokapic en zijn collega’s er meerdere keren zelf om, onder meer bij het ministerie waar de politie onder valt, maar antwoorden blijven tot nu toe uit. Ook over de kosten en voorwaarden van de aanschaf is niets bekend – de Servische regering zegt dat die informatie vertrouwelijk is. Wel oordeelde een onafhankelijke toezichthouder dat de politie een toetsing had moeten uitvoeren van de impact op de privacy. Tot twee keer toe, want de eerste poging beoordeelde die toezichthouder als onvoldoende. Het wachten is nog op de uitkomst.

De Servische regering zegt vooralsnog de gezichtsherkenning van de camera’s niet aan te zetten. “Maar ze geven natuurlijk geen miljoenen uit om die functie vervolgens niet te gebruiken”, zegt Krivokapic smalend. Bovendien vindt hij de bewering moeilijk te geloven – er is geen enkele onafhankelijke controle. “President Vucic pochte een tijd terug dat hij het aantal deelnemers aan een demonstratie tegen hem precies kon tellen. Hoe dan?”

Verontruste burgers

Met de gezichtsherkenning aan of niet, het plaatsen van de camera’s gaat gewoon door. Sterker nog, in plaats van de oorspronkelijk aangekondigde duizend komen er volgens de laatste informatie dus achtduizend door de hele stad te hangen. De eerste duizend zijn inmiddels geïnstalleerd, weet Krivokapic, sinds zijn stichting samen met andere verontruste organisaties de website hiljadekamera.rs (‘duizenden camera’s’) begon. Burgers kunnen daar foto’s heen sturen als ze ergens camera’s zien verschijnen. Op het kaartje is te zien dat ze inmiddels ook in verre buitenwijken en voorsteden hangen.

Belgrado zou zo de eerste Europese stad worden die veelvuldig gebruik maakt van dit soort toezicht. In de EU is dat op deze schaal niet toegestaan. Bovendien hebben diverse landen zakendoen met Huawei taboe verklaard, omdat de Chinese overheid toegang tot de data zou kunnen eisen - iets wat het telecombedrijf stellig ontkent. Servië zit weliswaar in de wachtkamer om toe te treden tot de EU, maar de banden met China worden tegelijkertijd steeds sterker. Twee weken geleden nog arriveerde een lading van een miljoen coronavaccins (zie kader).

Miljardenleningen

Verder verstrekt Peking miljardenleningen voor modernisering van de infrastructuur en energiesector; Chinese ondernemingen voeren veel van de projecten uit. De grootste staalproducent van China kocht een belangrijke fabriek een uur ten zuiden van Belgrado. En Huawei heeft plannen om heel Servië te voorzien van 5G en breedbandinternet.

Maar die geopolitieke overwegingen interesseren Krivokapic niet zo. “Ook als het Amerikaanse of Europese camera’s waren, was ik ertegen geweest. Het gaat me om de privacy.” Zijn probleem is dat dat onderwerp nog minder dan in West-Europese landen hoog op de agenda van de gemiddelde burger staat. Servië heeft een communistisch verleden, zonder lange traditie van individuele rechten en vrijheden. Toch heeft zijn organisatie al steunbetuigingen van duizenden Serviërs. “Ons geluk is dat die camera’s heel zichtbaar zijn, en dat ze op steeds meer plaatsen opduiken. En Serviërs zijn altijd bang dat geheime diensten ze bespioneren. Dat wantrouwen zit bij iedereen in het achterhoofd, en dat helpt ons in de strijd.”

Serviërs in de hoofdstad Belgrado staan in de rij voor een inenting met het Chinese Sinovac-vaccin. Beeld REUTERS

Chinees vaccin Ook in de bestrijding van het coronavirus heeft China een flinke vinger in de pap in Servië. Deze week begon een massale inentingscampagne met het vaccin Sinopharm, waarvan Peking eerder deze maand een miljoen doses naar Belgrado stuurde. President Aleksandar Vucic nam ze zelf op het vliegveld in ontvangst, vergezeld door de Chinese ambassadeur. Dankzij de massale inenting, onder meer in beurshallen, is ruim zes procent van de bevolking nu ingeënt. In Europa staat Servië daarmee op nummer twee, en wereldwijd op nummer zeven, nog voor het eerste EU-land Malta. Wie de spuit wil krijgen, moet zich zelf melden. Iedereen, ook jonge gezonde mensen, kan meedoen. Volgens Sinopharm blijkt uit tests dat het vaccin 79 procent van de coronabesmettingen voorkomt. Servië heeft ook westersterse vaccins direct bij de fabrikanten ingekocht, maar in veel kleinere hoeveelheden. Het is immers dringen. Distributie via de EU en de VN op de Balkan loopt vertraging op, onder meer doordat rijkere landen eerst voor zichzelf zorgen. Servië wacht ook op de levering van twee miljoen doses van het Russische Spoetnik V. Belgrado onderhandelt daarnaast met Moskou over een licentie voor de productie van dat vaccin.

NB: In een eerdere versie van dit artikel stond te lezen dat Servië gebruik maakt van het vaccin van Sinovac, wat Sinopharm moet zijn. Dit is aangepast.

Lees ook:

De besmettingen in Servië nemen snel toe, maar in Belgrado gaat het leven zonder beperkingen door

Servië staat de afgelopen dagen steevast in de wereldwijde top-3 van de meeste nieuwe besmettingen per hoofd van de bevolking. In Belgrado gaat het leven gewoon door, dankzij een regering die de werkelijkheid ontkent.