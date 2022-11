Chinese bestuurders weten zich geen raad met nieuw coronabeleid

Zou Shijiazhuang de eerste stad zijn waar de inwoners gaan leven met covid? Er wordt niet meer massaal getest, reizigers mogen zonder een recente test met de bus of metro en de scholen gaan weer open. Dat terwijl de stad, die eerder al eens een volledige lockdown doormaakte, begin deze week bijna 600 besmettingen telde. Deze aanpak is ‘wetenschappelijker en nauwkeuriger’, zegt lokale partijchef Zhang Chaochao. ‘Zo voorkomen we one-size-fits-all.’

Dat is precies wat de centrale regering wil horen. De twintig punten die afgelopen vrijdag werden gepresenteerd moeten het zero-covidbeleid gerichter maken. Zo wil Peking voorkomen dat de al kwakkelende economie nog zwaarder te lijden krijgt.

Verwarring zaaien

Toch is leven met covid nadrukkelijk niet de bedoeling, want de regering van Xi Jinping houdt ‘onwankelbaar’ vast aan het zero-covidbeleid. Dat zei ze vijf dagen eerder nog op een speciaal ingelaste persconferentie. De twintig punten zaaien dus verwarring. Het grootste deel van de punten is niet nieuw, maar wijzen lokale overheden erop dat ze niet moeten overdrijven. Lockdowns en testverplichtingen mogen niet ‘arbitrair’ worden ingezet.

Terwijl Shijiazhuang de teugels laat vieren, durft de zuidelijke stad Guangzhou de strenge, massale aanpak niet los te laten. Grote delen zitten vast in lockdowns. Niet voor niets, want er kwamen dinsdag nog eens 5100 gevallen bij. De stad is nu goed voor een kwart van alle 17.772 besmettingen die gisteren in China gemeld werden.

Iedereen opsluiten makkelijker

Het vergt ook nogal wat van lokale overheden om zo’n gerichtere aanpak door te voeren. Het is een stuk gemakkelijker om iedereen op te sluiten dan om van iedere besmetting de contacten te traceren. Bovendien is het efficiënter, want een halfslachtig zero-covidbeleid werkt niet. Dat bleek afgelopen voorjaar onder andere bij de uitbraak in Shanghai. Omikron bleek zó besmettelijk dat het ‘dynamische’ beleid van gerichte lockdowns op kleine schaal, niet afdoende bleek. Pas toen de hele stad twee maanden op slot ging, daalden de besmettingsaantallen.

Het twintigpuntenplan stelt de Chinezen voor nieuwe uitdagingen. Alleen directe contacten hoeven in quarantaine, maar welk stadsbestuur durft zo ver te gaan? Laten de inwoners nog toe dat ze vrijheid moeten inleveren, ook al zijn ze geen ‘direct contactgeval’? In Guangzhou gingen migrantenarbeiders in dorpen die onder het stadsbewind vallen, met honderden tegelijk de straat op. Op beelden was te zien hoe ze barrières omver schopten.

Ondertussen werd in Shijiazhuang met enige huiver gereageerd op de aanpassingen. Ouders meldden hun kind massaal ziek omdat ze vrezen dat op de scholen het virus nu vrij rondwaart.

Vaccinatiegraad ondermaats

Corona gedoseerd laten rondgaan, zoals onder andere in Nederland gebeurde, is voor de Chinese overheid geen optie. De vaccinatiegraad is, vooral onder kwetsbare ouderen, ondermaats. Bovendien ging het virus, anders dan in andere landen, vrijwel niet rond in de samenleving. Een grote uitbraak kan desastreus zijn.

Toch maakt Peking nog altijd geen aanstalten om de vaccinatiecampagne aan te zwengelen. De nadruk op vaccineren klinkt in toespraken van president Xi Jinping, maar in de praktijk worden mensen nauwelijks gemotiveerd om zich te laten inenten.

Wel werden lokale partijbazen tot nu toe hard gestraft als ze een uitbraak uit de hand lieten lopen. Het is wachten op de eerste tekenen dat Peking milder is voor zulke bestuurders. Dat trekt wellicht andere steden over de streep om de coronaregels wat nauwkeuriger toe te passen. Voorlopig houdt het land de adem in, en liggen Shijiazhuang en Guangzhou onder een vergrootglas.

