China woedend om Rotterdamse presentatie op Architectuur Biënnale

Met een onderzoeksproject op de Architectuur Biënnale van Venetië over Chinese detentiekampen heeft een in Rotterdam gevestigd ontwerpbureau zich de woede van China op de hals gehaald. Het bureau laat zien waar in China zich interneringskampen voor minderheidsgroepen bevinden, en hoe die kampen eruit zien.

Onder meer de Italiaanse nieuwssites Tgcom24.it en Il Gazzettino.it melden dat vertegenwoordigers van China met de organisatie van de Biënnale overhoop kwamen te liggen en weigerden om bij de officiële opening van de Chinese presentatie aanwezig te zijn.

De ambassadeur van China in Italië had een galadiner in een Venetiaans hotel georganiseerd, waar zo’n veertig gasten na de inauguratie van de Chinese presentatie zouden aanschuiven. Dat etentje ging niet door. Als reden voor het schrappen ervan noemde de vrouwelijke ambassadeur ‘onvoorziene omstandigheden’, schrijft Euronews.

Tekening van Nederlandse kunstenaar

De installatie in kwestie is van de hand van de Britse architecte en onderzoeksjournaliste Alison Killing van Killing Architects. Zij kreeg in 2021 de prestigieuze Pulitzer Prijs voor haar onderzoeksjournalistieke werk. De Nederlandse kunstenaar Jan Rothuizen maakte er een tekening van die op de Biënnale een hele wand vult in hetzelfde gebouw als waar de Chinese presentatie te zien is.

Killing vertelt in de installatie over de opsluiting van Oeigoeren, een Turkssprekende moslimminderheid, en van onder anderen Kazachen, Oezbeken en Kirgiezen. Met behulp van haar bouwkennis, satellietfoto’s en onderzoeksrapporten onderzocht de architecte waar de kampen zich precies bevinden en hoeveel het er zijn.

Geheime beelden uit interneringskamp

Tgcom24.it meldt dat ze hulp van een Chinese journaliste heeft gehad, die in het geheim beelden in zo’n interneringskamp maakte. “Daarmee werd met beeld bevestigd wat vanuit de lucht al was gedocumenteerd. Verdere bevestigingen waren getuigenissen van Kazachen die na hun vrijlating naar Kazachstan waren gevlucht”, meldt de Italiaanse nieuwssite.

In een begeleidende tekst zeggen de makers dat ze in 2018 met hun onderzoek zijn begonnen en er toen naar schatting een miljoen mensen vastzaten in circa 1200 kampen. “Deze installatie onderzoekt hoe een journalist, een architect en een ontwerper van software samenwerkten om het netwerk van kampen te onderzoeken en uit te zoeken waar hun locaties waren”, valt in Venetië te lezen.

Chinese autoriteiten hebben het niet over interneringskampen, maar over centra voor ‘heropvoeding’. Euronews meldt dat de Chinese ambassadeur het project van Killing ‘nepnieuws’ heeft genoemd. De Biënnale was niet bereikbaar voor commentaar.

