China wil Rusland niet laten vallen, maar steunt de inval ook weer niet

China lijkt afstand te houden ten opzichte van Rusland waar het gaat om de inval in Oekraïne. Terwijl het Rusland wel nodig heeft als vriend in de machtsstrijd met de VS en Europa.

Al dagen probeert Peking het woord ‘invasie’ te vermijden. Er zijn ‘snelle veranderingen’ of een ‘evolutie’ gaande in het oosten van Oekraïne. Allesbehalve een invasie, want Peking worstelt. Dat China zich vrijdagavond in de Veiligheidsraad van stemming onthield, kan worden gezien als steun voor Rusland, maar vooral als géén steun voor Poetins invasie.

China mengt zich niet in conflicten in andere landen, opdat andere landen zich niet bemoeien met China’s beleid in Xinjiang, Tibet of Hongkong. De Russische annexatie van de Krim in 2014, heeft Peking bijvoorbeeld niet erkend. Maar dit keer is het anders. China is Ruslands belangrijkste bondgenoot en de invasie is bovendien zó ingrijpend voor de verhoudingen in de wereld, dat kersverse grootmacht zich niet afzijdig kan houden.

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de aanval van Rusland in Oekraïne.

Vrijdagavond leek de oplossing gevonden. De Chinese president Xi Jinping belde met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Die zou bereid zijn tot onderhandelingen met de Oekraïense president Volodimir Zelenski, en Xi zou Poetin daarin steunen. China als vredesduif. Alle begrip voor ‘Ruslands legitieme veiligheidseisen’ twitterde buitenlandwoordvoerder Zhao Lijian zaterdag. Maar hij zegt ook dat ‘de veiligheid van een land kan niet worden gegarandeerd ten koste van de veiligheid van een ander’. En een andere Chinese diplomaat voegde daar zaterdagochtend aan toe dat de ‘soevereiniteit en territoriale integriteit gerespecteerd moet worden’, en dat dit ook geldt voor de kwestie-Oekraïne.

Kortom, China wil niet kiezen. Xi kan zijn vriend Poetin niet afvallen, maar hij wil ook niet instemmen met zijn gewelddadige acties in Oekraïne. Bovendien wil hij de relatie met de Europese Unie en de Verenigde Staten niet verder verzuren - want dat kan hij zich economisch niet veroorloven. Xi zit dus klem.

De nieuwe zijderoute

Het probleem ligt in de verklaring die Poetin en Xi op 4 februari naar buiten brachten. Poetin deed Xi een plezier door als enige wereldleider op te dagen bij de opening van de Winterspelen. In ruil verklaarde Xi zich solidair met Poetins zorgen over de dreiging van de Navo aan de Russische westgrens. De Chinese president kan zich vinden in die zorgen, want zelf voelt Xi de druk van westerse marineschepen die door de Zuid-Chinese Zee varen.

Wat Poetin vermoedelijk niet zei was dat hij concrete plannen had om Oekraïne binnen te vallen. Volgens bronnen van The Wall Street Journal wilden beleidsmakers in Peking de vriendschap met Rusland vooral gebruiken tegen de Verenigde Staten. De signalen van Amerikaanse inlichtingendiensten dat een invasie toch echt aanstaande was, gaven ze niet door aan Xi Jinping – omdat het niet past binnen het Chinese beleid. Integendeel, staatsmedia hielden vol dat de Verenigde Staten de zaak aan het ophitsen was.

Ondertussen gingen er naar verluidt stemmen op in Peking om meer druk op Rusland uit te oefenen. Oekraïne is immers een belangrijke schakel in de nieuwe zijderoute, Xi’s prestigeproject. Miljarden dollars investeerde China de afgelopen jaren in het land. In 2020 had de handel tussen beide landen een waarde van 15 miljard euro, tegen 107 miljard dollar aan Russische en 560 miljard aan Amerikaanse handel.

Xi maakte alleen een strategische fout. Want als de alliantie tussen Moskou en Peking standhoudt, is dat een nachtmerrie voor de Communistische Partij, zegt politicoloog Wu Qiang. “China’s positie ten opzichte van deze oorlog is gegijzeld door Xi’s persoonlijke relatie met Poetin. Ze wilden laten zien dat er een alliantie was van autoritarisme versus de democratie.”

Poetin heeft met zijn invasie de wereldorde in de war geschopt en alle pionnen moeten hun nieuwe plek nog vinden. China loopt daarbij het risico in een hoek te worden geduwd met Rusland, misschien China's beste, maar niet betrouwbaarste vriend.

Alternatief voor Europese markt

Het goedkeuren van de Russische invasie zou China medeplichtig maken, en met de verklaring van 4 februari heeft Peking alle schijn tegen. Zonder de VS en de EU al te veel voor het hoofd te stoten zal China haar bondgenoot via achterdeurtjes steunen, wanneer het westen sancties oplegt. De restrictie tegen graanimport uit Rusland werden donderdag al opgeheven. China neemt dit jaar 16,5 miljard kubieke meter Russisch gas af, via een nieuwe gaspijplijn wordt dat in 2025 dik twee keer zoveel. Experts denken dat op de lange termijn China een alternatief kan bieden voor de Europese kopers.

Het is zeker geen comfortabel bondgenootschap voor China. Maar op de langere termijn is het handig om een vriend te hebben die er dezelfde autocratische ideeën op na houdt. Rusland kan China bijvoorbeeld steunen wanneer Peking besluit om Taiwan binnen te vallen. Dat kan nog even duren, want in het najaar houdt de Partij haar 20e congres, en wil Xi zijn derde termijn vastleggen. De CCP is dus gebaat bij rust en stabiliteit – zowel economisch als politiek.

Taiwan is trouwens van een andere orde dan Oekraïne, vindt Peking. Het eiland is een provincie van China - en daarmee dus een binnenlandse aangelegenheid, in Chinese ogen.

