China wil kleding verbieden die ‘de gevoelens van de natie kwetsen’

Onder deze nieuwe wet wordt het verboden om bepaalde kleding zelf te dragen of andere mensen daartoe aan te sporen. Onduidelijk is voorlopig welke kleding precies onder het verbod valt, lokale overheden kunnen er naar eigen goeddunken regels over opleggen. Overtreders riskeren een detentie van 10 tot 15 dagen en een boete van maximaal 638 euro. Naast het dragen van kleding verbiedt deze nieuwe wet ook het ‘beledigen, belasteren of schenden van lokale helden en martelaren’.

Critici vrezen dat het verbod tot machtsmisbruik zal leiden. Want wie bepaalt welke kleding onder een dergelijke wet zou vallen? Jurist Tong Zhiwei is van mening dat het huidige wetsontwerp te vaag is en dat eventuele arrestaties ‘tot eindeloze conflicten’ zullen leiden. Volgens professor Lao Chunyan zal deze kledingwet ‘het conflict tussen politie en publiek verergeren, wat weer een risico vormt voor de openbare orde’.

Ook gebruikers op Chinese sociale media uiten hun ongenoegen over het voorstel. ‘Zal het dragen van een pak en leren schoenen ook de nationale gevoelens kwetsen?’ vraagt iemand op Weibo zich af. ‘Overheidsfunctionarissen hebben te veel macht’, schrijft een ander.

Kimono

Overigens zijn er al incidenten geweest waarbij burgers werden aangepakt vanwege hun kledingkeuze. Zo werd vorig jaar in Suzhou, vlak bij Shanghai, een vrouw gearresteerd omdat zij een traditionele Japanse kimono droeg. De jonge vrouw werd urenlang door de politie verhoord op verdenking van het verstoren van de orde. In China is het anti-Japan sentiment de laatste tijd toegenomen. Zeker nu dat buurland water vervuild met nucleaire afvalstoffen uit Fukushima in zee heeft geloosd.

Tijdens een concert van de Taiwanese zangeres Chang Hui-Mei in Beijing werden bezoekers door beveiligers berispt als zij een regenboogshirt droegen. In de Chinese hoofdstad is de tolerantie voor lhbti’ers afgenomen. Eerder dit jaar werd het lhbti+-centrum in Beijing zonder vooraankondiging gesloten.

‘Fatsoenlijke burgers’

De kledingwet is onderdeel van een wijziging van de strafwet van het openbaar veiligheidsbestuur. Deze is volgens de Chinese partijtop verouderd en moet aangepast worden, zodat de wet meer toegespitst is op de huidige samenleving. Het is de nieuwste stap in de campagne van president Xi Jinping om van Chinezen ‘fatsoenlijke burgers’ te maken. In 2019 kwam de Chinese Communistische Partij (CCP) met richtlijnen voor beleefdheid, die het belang van patriottisme en vertrouwen in de partij en haar voorzitter Xi benadrukken.

Het autoritaire en nationalistische bewind van president Xi heeft zich de afgelopen tijd op diverse gebieden uitgebreid. Onlangs hebben Chinese ministeries te horen gekregen dat medewerkers geen iPhone meer mogen gebruiken. Een herziening van de anti-spionagewet moet de Chinese nationale veiligheid beschermen door de definitie van spionage te verbreden. En een nieuwe wet op buitenlandse relaties maakt het voor Peking gemakkelijker om sancties op te leggen als een westers land de nationale of economische veiligheid zou bedreigen.

