China wil de wereldhandel beheersen via investeringen in havens

Het Chinese zeenetwerk heeft er een nieuw knooppunt bij. Het havenbedrijf Cosco koopt 24,9 procent van een van de terminals in de haven van Hamburg. Veel zeggenschap krijgt het bedrijf er niet voor, verdedigt de Duitse regering haar beslissing. Maar Beijing kijkt verder. Voor zover bekend is Hamburg de 96ste haven wereldwijd waar een Chinees bedrijf aandelen in heeft.

Dat levert China een wijdvertakt havennetwerk op waarmee het zich kan verweren tegen sancties of andere vijandige acties. Met een minderheidsaandeel kun je niet de directie overnemen – zoals Cosco in de haven van de Griekse stad Piraeus deed toen het een aandeel van 67 procent verwierf – maar het is wel een dikke vinger in de pap.

Een investering als deze ligt gevoelig, zeker omdat een Europese speler van z’n levensdagen niet in Chinese infrastructuur zou mogen investeren. De Europese Unie wil kritischer zijn ten aanzien van Chinese investeringen. Maar ondanks bezwaren uit Brussel, kreeg de net herbenoemde Chinese leider Xi Jinping tóch zijn zin. Hoe gevaarlijk is de aankoop van Cosco?

Dreigen om producten niet af te leveren

De scheepvaartreus is een staatsbedrijf, net als de meeste van de dertig Chinese bedrijven die wereldwijd betrokken zijn bij investeringen in havens. Staatsbedrijven kunnen zich meer permitteren dan private bedrijven – wat niet-Chinese scheepvaartbedrijven vaak zijn. Zo kan het bedrijf dreigen producten niet af te leveren in havens. Of de ene haven kan tegen de andere worden uitgespeeld. Of de onderneming kan dreigen de investering in te trekken en zo de bedrijfsvoering frustreren.

Miljardeninvesteringen Cosco werkt inmiddels in 357 terminals in 36 havens wereldwijd. De nummer twee van China, de China Merchants Group, heeft investeringen in 68 havens in 27 landen. Chinese bedrijven investeerden het afgelopen decennium naar schatting zo’n elf miljard dollar in buitenlandse havens. Meest in het oog springend is de haven van Piraeus, waar Cosco met 67 procent een meerderheidsbelang heeft. Cosco is voor 85 procent eigenaar van de haven van Zeebrugge. De Antwerpen Gateway terminal (20 procent), en Euromax terminal in Rotterdam (35 procent) zijn andere investeringen.

Het komt geregeld voor dat de Chinese overheid handel inzet bij politieke ruzies. Australische wijn en gerst werden bijvoorbeeld niet toegelaten tot China toen Canberra een onderzoek wilde naar de oorsprong van Covid. En het papierwerk voor Litouws zuivel en bier was opeens niet in orde nadat het land Taiwan toestond een ambassade te openen. Zulke acties zijn een stuk makkelijker als er ter plekke een Chinese vertegenwoordiging is. En andersom werkt het ook: via een solide netwerk langs zeeroutes kan Beijing blokkades door andere landen in een oorlogssituatie omzeilen.

De scheepvaartsector was een Chinese groeimotor na de financiële crisis van 2008. Ze werd ook deel van de groeistrategie Made in China 2025, en van de Nieuwe Zijderoute. Het Centrum voor Strategische en Internationale Studies schat in dat de sector tussen 2010 en 2019 vier keer zo groot werd dankzij miljarden aan directe en indirecte subsidies.

Dominantie in de internationale handel

China maakt er geen geheim van dat ze met deze vloot – ‘drijvende forten’ noemt de Chinese communistische partij de containerschepen – streeft naar een dominante positie in de internationale handel. Het was zelfs het doel van de megafusie tussen de twee scheepvaartbedrijven Cosco en China Shipping in 2016. Een ‘strategische zet’, noemde premier Li Keqiang het.

Om de handel te stroomlijnen zette de Chinese overheid het zogeheten Logink-platform op, dat handelsstromen regelt. Beijing stelt het systeem gratis ter beschikking voor onder andere havenbedrijven en vrachtvaartondernemingen. Tot nu toe wordt het volgens een Amerikaans overheidsrapport in twintig havens en bij verschillende bedrijven ingezet.

De beveiliging van het platform is onduidelijk, en mogelijk krijgt Beijing er toegang mee tot gegevens over vracht, routes en bestemmingen. ‘Breed inzetten van Logink kan economische en strategische risico’s creëren voor de VS en andere landen’, schrijven de Amerikanen.

Zelfs als het Chinese systeem niet wordt ingezet in Europese havens, moeten de Europese en de Chinese platforms wel met elkaar kunnen communiceren. Dat levert zwakke plekken op in beveiligde communicatie.

Een bloeiende welvaart gewenst

Ondertussen staan de Chinese zeevaarders stevig onder controle van Peking. In het personeelsblad van Cosco prijken foto’s van studiegroepjes aan boord van een van de schepen. Ze bestuderen het meest recente overheidsbeleid, schrijft het tijdschrift Newsweek, dat het magazine inzag. Op een andere foto houden bemanningsleden een spandoek omhoog waarop ze ‘het grote voorouderlijk land een bloeiende welvaart toewensen’.

Aan boord van zeker veertig Chinese schepen zijn clubjes partijleden die de bemanning geïnformeerd houden over de laatste oekazes van de communistische partij. En zulke clubjes zijn er ook in de havens waar Chinese bedrijven aandelen kochten. Zo heeft de groep in de haven van Piraeus 64 leden, die in New York 23 leden en in Surabaya 24, zo blijkt uit een (incomplete) lijst.

Chinezen zijn bovendien bij wet verplicht om mee te werken met de inlichtingendienst. “Dit gaat nog een niveau dieper”, zegt Martin Hála, een Tsjechische sinoloog die gespecialiseerd is in de Chinese invloed in Europa, tegen Newsweek. “De partijdiscipline waar partijleden aan gehouden zijn, verplicht ze om elke taak uit te voeren die de communistische partij van ze vraagt.”

