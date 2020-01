China waarschuwt voor snelle verspreiding van het Wuhan-virus

De Chinese Gezondheidsraad liet zondag op een persconferentie weten dat het virus ook besmettelijk is tijdens de incubatietijd, de periode waarin iemand wel besmet is, maar nog geen ziekteverschijnselen heeft. Daarin wijkt het huidige virus af van het Sars-virus, waarbij dat niet het geval is. De incubatietijd van het Wuhan-virus, het coronavirus dat eind vorig jaar opdook in de Chinese stad Wuhan, varieert van een dag tot twee weken.

De overdraagbaarheid van het virus wordt sterker, aldus het adviesorgaan. De raad verwacht dat het aantal besmettingen daarom de komende tijd nog toeneemt. Op dezelfde bijeenkomst zei de Chinese minister van Gezondheid Li Bin dat de kennis over het Wuhan-virus nog beperkt is.

Zaterdag waarschuwde de Chinese president Xi Jinping dat het virus “sneller om zich grijpt.” Zondag herhaalde de Gezondheidsraad die boodschap. Om verdere verspreiding te voorkomen wil China extra beschermende pakken en mondkapjes in het buitenland kopen.

Verkoop van wild verboden

Volgens de Chinese staatstelevisie wordt er ondertussen alles aan gedaan om middelen en experts in ziekenhuizen te krijgen om het Wuhan-virus aan te pakken. De Chinese Gezondheidscommissie heeft 1230 man medisch personeel naar Wuhan gestuurd.

Vanwege de uitbraak van het virus zijn op veel plaatsen in China, waar Nieuwjaar wordt gevierd, grote evenementen geannuleerd en zijn pretparken gesloten om grote mensenmassa’s te voorkomen. Ook gelden beperkingen voor vervoer. Het land zal vanaf maandag alle groepsreizen, zowel binnenlands als naar andere landen, stopzetten, meldde de Chinese staatszender CCTV. Verder rijden vanaf zondag van en naar de Chinese hoofdstad Peking geen interlokale bussen meer.

Ook is de verkoop van wild op markten, in restaurants, supermarkten en online in het hele land verboden. Het vervoeren van wild is eveneens niet langer toegestaan. Verder moeten boerderijen waar wild wordt gehouden, geïsoleerd worden.

In Wuhan wordt gebouwd aan een tweede noodhospitaal. Het ziekenhuis moet binnen twee weken klaar zijn en krijgt 1300 bedden. Vrijdag werd met tientallen graafmachines en andere werktuigen al begonnen met de bouw van het eerste noodziekenhuis. Dat moet op 3 februari in gebruik worden genomen. Het nieuwe ziekenhuis gaat plek bieden aan maximaal duizend patiënten.

Besmettingen in Frankrijk, Canada en Australië

Het Wuhanvirus is vrijdag ook in Frankrijk opgedoken. De Franse minister Agnès Buzyn van Volksgezondheid maakte bekend dat er drie gevallen van besmetting zijn vastgesteld: twee patiënten in de hoofdstad Parijs en één in de zuidwestelijke stad Bordeaux. Het zijn voor zover bekend de eerste gevallen in Europa.

Reizigers met gezichtsmaskers in Hongkong. Beeld AFP

Allen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Van de 48-jarige patiënt in Bordeaux is bekend dat die onlangs in de Chinese stad Wuhan was, waar de eerste besmettingen van het virus zijn ontdekt. Ook de patiënten in Parijs zijn in China geweest. De patiënten in Parijs zijn familie van elkaar. Eerder was er sprake van dat een van de Franse patiënten in Nederland was geweest, maar later op de avond werd dit ontkracht door het RIVM.

Zaterdagmiddag werd ook alarm geslagen door Belgische media over een patiënt die in Brussel zou zijn opgenomen met het Wuhan-virus. Deze persoon bleek een gewone griep te hebben, liet de Belgische minister Maggie De Block van volksgezondheid weten. De patiënt was geïsoleerd en alle voorzorgsmaatregelen waren genomen om te vermijden dat hij andere mensen, patiënten of personeel, zou besmetten.

In Australië is het virus inmiddels wel voor het eerst vastgesteld. Een Chinese man van in de vijftig die vorige week van Wuhan naar Melbourne is gereisd, draagt het virus bij zich. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Nog zeven mensen worden onderzocht in Australië. Dat melden Australische media. De Australische autoriteiten zijn naarstig op zoek naar andere passagiers op de vlucht waarmee de man op 19 januari vanuit China landde in Melbourne. In Maleisië is het virus bij drie mensen aangetroffen.

Ook in Canada is het eerste besmettingsgeval officieel vastgesteld. Dat meldt de overheid in een verklaring. De provincie Ontario laat aan de krant The Toronto Star weten dat het om een 50-jarige man uit Toronto gaat die onlangs is teruggekeerd uit de Chinese stad Wuhan. “De toestand van de man is stabiel en hij ligt in het ziekenhuis”, aldus de landelijke overheid in de verklaring.

Zeer alert en paraat blijven

Minister Bruno Bruins van medische zorg heeft zaterdagmiddag gezegd dat Nederland heel alert is als het gaat om de ontwikkeling van het virus. “We bekijken van dag tot dag welke extra maatregelen nodig zijn.”

Bouwplaats in Wuhan, waar een noodziekenhuis moet verrijzen vanwege de drukte door het Wuhanvirus. Beeld REUTERS

Bruins zei tegen de NOS dat op dit moment geen speciale maatregelen nodig zijn in Nederland. “We krijgen gelukkig goede informatie uit andere landen , ook veel informatie uit China. Zo kunnen wij onze huisartsen en onze GGD’en van goede informatie voorzien.” Behalve ‘zeer alert’ zijn en blijven drukt Bruins betrokkenen op het hart om te ‘zorgen dat wij paraat zijn, ook in de komende periode’. “We bekijken van dag tot dag welke extra maatregelen nodig zijn.”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) brengt maandag een advies uit aan het ministerie van volksgezondheid over de virusuitbraak. Op basis daarvan bepaalt minister Bruins of er extra maatregelen voor Nederland moeten worden getroffen. Op het ministerie werd vrijdag overlegd met een ‘Outbreak Management Team’ (OMT) van het RIVM. Dat is gebruikelijk als er ergens ter wereld nieuwe virussen opduiken.

Het Nederlandse reisadvies voor de regio Hubei, waarin de stad Wuhan ligt, is aangescherpt. Er wordt geadviseerd om alleen naar deze provincie te reizen indien noodzakelijk.

Bij apotheken op Schiphol is de vraag naar mondkapjes gegroeid. Volgens een medewerkster van Boots-apotheek op de luchthaven is de verkoop van de kapjes flink toegenomen. Dat zou te maken hebben met het Wuhanvirus. “Je merkt wel dat mensen bang zijn. De kapjes worden vooral preventief aangeschaft. Normaal zijn er ook wel zeven verschillende soorten mondkapjes te bestellen, maar nu kunnen we nog maar één soort krijgen. Er is ook meer vraag naar desinfecterende gel.”

Bij de landelijke viering van het Chinees Nieuwjaar in Den Haag zijn geen extra maatregelen genomen. Dat zegt Henk Kool, voorzitter van Vereniging Nederland China (VNC), die het feest organiseert. “Er is geen officiële waarschuwing voor Europa gegeven, dus wij zien geen noodzaak tot maatregelen”, aldus Kool. “Het is een feestelijke dag en die zien we met vertrouwen tegemoet.”

