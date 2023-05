China verbiedt steeds meer critici het land te verlaten

Op 2 juni 2021 rent de Chinese mensenrechtenadvocaat Tang Jitian gehaast over het Fuzhou Changle-vliegveld in het oosten van China. Zijn bestemming is Japan, waar zijn dochter in coma ligt. Maar als hij zijn paspoort heeft overhandigd, hoort Tang dat hij het land niet mag verlaten. De advocaat zou een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, maar waarom wordt Tang niet duidelijk gemaakt. Een paar dagen later verdwijnt Tang van de radar. In januari 2023 komt hij vrij, maar China mag hij nog steeds niet uit.

Er zijn veel van dat soort verhalen, schrijft mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders in een deze week gepubliceerd rapport. De Chinese Communistische Partij maakt het met nieuwe wetten steeds makkelijker om critici te verbieden het land te verlaten. Net als Tang loopt er tegen de meesten geen strafzaak.

Hoekjes van paspoort geknipt

Vijf nieuwe wetten heeft de Chinese Communistische Partij tussen 2018 en nu ingevoerd om mensen te verbieden het land te verlaten. Die gelden zowel voor Chinezen als voor niet-Chinezen. In totaal heeft China nu vijftien van dat soort wetten.

Veel mensen ontdekken pas op het vliegveld dat ze het land niet mogen verlaten, als een beambte hen dat vertelt. Vaak wordt er geen reden gegeven. Anderen ontdekken het als ze een nieuw paspoort aanvragen, of als ze hun status opzoeken in een app van de nationale immigratiedienst, die dan ‘ongeldig’ blijkt. Een derde groep van vooral etnische minderheden, zoals Tibetanen of Oeigoeren, krijgt überhaupt geen paspoort. Bij Bao Zhuoxuan, zoon van een mensenrechtenadvocaat, werden de hoekjes van zijn paspoort afgeknipt.

Harde cijfers zijn er niet, maar Safeguard Defenders wijst naar vermeldingen door het Chinese Hooggerechtshof van rechtszaken over uitreisverboden. Die zijn tussen 2016 en 2020 verachtvoudigd. Dat staat volgens de organisatie niet gelijk aan het totaal aantal uitreisverboden in de praktijk, maar deze ‘dramatische’ sprong zou wel tekenend zijn.

Safeguard Defenders schat dat tenminste tienduizenden mensen in China het land niet mogen verlaten om politieke redenen. Daarbij telt de organisatie niet eens de uitreisverboden gebaseerd op etniciteit, zoals voor Oeigoeren en Tibetanen. Die cijfers lopen vermoedelijk in de miljoenen.

Het zijn mensenrechtenadvocaten, zakenmensen, bestuurders, journalisten en andere critici die het land niet uit mogen. Maar ook Xie Fang, de vrouw van Yu Miao, die een onafhankelijke boekwinkel runde. Toen de autoriteiten de winkel sloten, reisde de familie naar de VS, maar Xie mocht hen niet achterna.

Zorgen bij buitenlandse bedrijven

Ook niet-Chinezen kunnen dus vast komen te zitten in China. Volgens onderzoekers die door Safeguard Defenders worden geciteerd, mochten tussen 1995 en 2019 zeker 128 buitenlanders het land niet verlaten, met name Canadezen (44) en Amerikanen (29). De auteurs noemen deze cijfers ‘een grove onderschatting’.

De stijging leidt tot zorgen bij buitenlandse bedrijven, die niet weten waarop ze kunnen vertrouwen, vanwege de vage beschrijvingen in de anti-spionagewetten. “De onzekerheid is gigantisch”, zei Jörg Wuttke, hoofd van de Europese Kamer van Koophandel in China tegen persbureau Reuters. “Er moet duidelijkheid komen.” De Kamer noemt het een ‘gemengd signaal’ dat China stelt weer open te zijn, maar dat tegelijkertijd het aantal uitreisverboden groeit.

Koran op telefoon genoeg voor stempel ‘extremistisch’ Het rapport van Safeguard Defenders is een van de vele onderzoeken naar Chinese onderdrukking van etnische minderheden. Donderdag publiceerde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) een rapport over hoe China Oeigoeren controleert op ‘gewelddadig en terroristisch materiaal’ in hun telefoon. De politie verplicht inwoners van Xinjiang een app te downloaden, waarmee autoriteiten de inhoud van mobiele telefoons in de gaten kunnen houden. Volgens HRW heeft China een lijst met 50.000 bestanden, video’s, foto’s en teksten met 'extremistische inhoud’ waarop het de telefoons van Oeigoeren scant. Hoewel een klein deel daadwerkelijk een gewelddadige inhoudt heeft, was 57 procent volgens HRW ‘simpel religieus materiaal’. Koranteksten op een gecontroleerde telefoon kan genoeg zijn voor een ondervraging. Dat geldt ook voor berichten over het bloedige Tiananmen-protest in 1989, hevig gecensureerd in China, en materiaal van het World Uyghur Congress en nieuwsmedium Radio Free Asia.

