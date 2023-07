China uit onvrede over nieuwe, kritische Duitse houding. ‘Dit zal de verdeeldheid in de wereld vergroten’

Dat minister van buitenlandse zaken Annalena Baerbock de nieuwe Duitse strategie voor de relatie met China in het Merics Instituut in Berlijn presenteerde, is veelzeggend. Het instituut voor China-studies staat vanwege kritisch onderzoek op een Chinese sanctielijst. Die locatiekeuze past bij een Duitsland dat in de toekomst het land minder als partner en meer als rivaal zal behandelen.

Bij haar presentatie benadrukte minister Baerbock dat China voor Europa zowel een partner, een economische concurrent als een geopolitieke rivaal is. Maar: “Het aspect rivaal komt in de afgelopen jaren steeds meer op de voorgrond te staan.”

Hardere koers

President Xi Jinping wil de Chinese invloed op het wereldtoneel vergroten en dat merkt ook Duitsland. Zo kocht het Chinese staatsbedrijf Cosco vorig jaar een deel van een containerterminal in de Hamburgse haven en is er discussie over de invloed van het Chinese Huawei in het Duitse 5G-netwerk.

Daar maken met name de Groenen in de regeringscoalitie zich druk over. De ministers Baerbock en Habeck (economie) pleiten voor een hardere koers tegen China. Minder economische afhankelijkheid, fellere kritiek uiten tegen mensenrechtenschendingen. Tegelijk wil de sociaaldemocratische regeringspartij SPD van bondskanselier Olaf Scholz vasthouden aan de belangrijke handelsrelaties. Zo was Scholz de eerste westerse regeringsleider die met een handelsdelegatie een bezoek bracht aan China nadat Xi Jinping herbenoemd was.

Zeldzame aardmetalen en farmaceutica

Want het is niet zo makkelijk om Duitsland land los te koppelen van Peking. De handel met de Chinezen wordt ‘de ruggengraat’ van de Duitse economie genoemd. Een bedrijf als het Duitse Volkswagen verkoopt veertig procent van zijn auto’s in het land. Daarbij komen zeldzame aardmetalen, farmaceutica en technologie voor de medische sector en de energietransitie grotendeels uit China. Ook is samenwerking met het land nodig in bijvoorbeeld de strijd tegen klimaatverandering.

Hoewel een China-strategie was aangekondigd in het regeerakkoord, duurde het lang voordat de strategie er ook daadwerkelijk kwam. Het resultaat is een groot compromis van 61-pagina’s, waarbij de woorden zorgvuldig afgewogen zijn. Duitsland moet minder afhankelijk worden van China, maar tegelijkertijd moet de politieke en economische samenwerking gewaarborgd blijven.

Grotere verdeeldheid

Desondanks viel de strategie na de presentatie eind vorige week meteen al niet in goede aarde. De Chinese ambassade in Berlijn waarschuwde voor een ‘ideologische kijk’ op China. “Dat zal misvattingen in de hand werken en het wederzijds vertrouwen schenden.” Ook het Chinese ministerie van buitenlandse zaken reageerde gepikeerd: “Dit zal de verdeeldheid in de wereld alleen maar vergroten.”

Het is al met al de vraag of de Duitse regering steviger stappen zal durven zetten dan een presentatie in het Merics Instituut waartegen China sancties heeft afgekondigd. Toch heeft de nieuwe China-strategie al wel gevolgen binnen Duitsland. Het geeft namelijk houvast voor regeringsfunctionarissen om in gesprek te gaan met Duitse bedrijven. Bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de Chinese markt moeten volgens Baerbock ‘in toenemende mate de financiële risico’s zelf gaan dragen.’

