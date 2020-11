China treitert Australië met verwijzing naar oorlogsmisdaden

Na geruzie over wijn en rundvlees hebben de betrekkingen tussen Australië en China een nieuw dieptepunt bereikt, nu over een afbeelding op Twitter. “Echt walgelijk”, noemde de Australische premier Scott Morrison het gefabriceerde plaatje dat verspreid is door een Chinese woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken. Hij eiste excuses, maar China wil daar niets van weten.

Op de afbeelding die woordvoerder Zhao Lijian verspreidde, is een Australische militair te zien die op het punt staat met een mes de keel door te snijden van een kind dat een lam vasthoudt. Het knutselwerk verwijst naar misdaden van Australische militairen, die volgens een recent Australisch rapport in Afghanistan illegaal 39 hebben mensen gedood, voornamelijk gevangenen en burgers. Er waren geruchten over het doden van kinderen, maar het rapport meldt daar niets over.

Op het plaatje staan de woorden ‘Wees niet bang, we komen je vrede brengen’. In de tweet schreef Zhao: ‘Geschokt door de moord op Afghaanse burgers en gevangenen door Australische soldaten. Wij veroordelen zulke daden met kracht, en roepen op tot verantwoording.’

‘Diep beledigend voor iedere Australiër’

De misdaden van de militairen hebben ook in Australië tot grote verontwaardiging geleid en de politie doet onderzoek. Morrison noemde de afbeelding ‘diep beledigend voor iedere Australiër’. “De Chinese regering zou volkomen beschaamd moeten zijn door dit bericht.”

De premier heeft Twitter gevraagd het beeld te verwijderen. Dat gebeurde niet, maar het sociale-mediabedrijf plaatste er wel een waarschuwing bij.

Twitter is in China niet vrij toegankelijk, maar Chinese diplomaten en hoge ambtenaren zijn er de laatste tijd wel actief. Zo verspreidde Zhao in maart het bericht dat het nieuwe coronavirus wellicht door Amerikaanse militairen naar Wuhan is gebracht.

Zijn jongste bericht roept op sociale media veel reacties op, onder meer van de uit China gevluchte tekenaar van spotprenten Badiucao, die nu in Australië woont. Hij tekende het beeld na, met daarnaast twee soortgelijke plaatjes van Chinese militairen die kinderen uit Xinjiang en Hongkong een mes op de keel houden.

Volgens mensenrechtenorganisaties en internationale waarnemers wordt de bevolking van Xinjiang onderdrukt door China, naar schatting een miljoen Oeigoeren zit vast in strafkampen. In Hongkong heeft Peking met een nieuwe veiligheidswet vrijwel een einde gemaakt aan de relatieve vrijheid van die stad.

Onderzoek naar de herkomst van het coronavirus

De ruzie over de afbeelding komt bovenop een al langer lopend conflict. China heeft beperkingen opgelegd aan de import van wijn, rundvlees en gerst uit Australië. De verhoudingen zijn verslechterd nadat Australië aandrong op een onafhankelijk onderzoek in China naar de herkomst van het nieuwe coronavirus. Bovendien heeft de regering het Chinese bedrijf Huawei uitgesloten van deelname in de aanleg van een 5G-netwerk.

China en Australië onderhouden veel contact. Australië telt bovendien veel inwoners van Chinese afkomst, van wie sommigen zijn gevlucht en anderen zijn geëmigreerd om er te werken of studeren.

Ondanks zijn harde reactie houdt premier Morrison de deur voor China op een kier. Hij erkent dat er spanningen zijn en beklemtoont dat Australië die ‘op een volwassen en verantwoordelijke manier’ aan de orde wil stellen.

Lees ook:

Australische commando’s vermoordden Afghanen bij wijze van ontgroening

Er is hard bewijs dat Australische commando’s in Afghanistan 39 ongewapende gevangenen en burgers doodden.