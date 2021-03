China stemt in met hervorming van het kiesstelsel in Hongkong: de kiezer krijgt nog minder invloed

Peking perkt de democratie in Hongkong verder in. Bij volgende verkiezingen worden nog maar twintig van de negentig leden van het lokale parlement direct gekozen, terwijl dat er tot nu toe 35 van de zeventig waren. Kandidaten mogen bovendien alleen meedoen als ze door een commissie goedgekeurd zijn als ‘patriotten’.

Het Nationaal Volkscongres, het Chinese parlement, stemde half maart al in met wijziging van de kieswet. Dinsdag zette het dagelijks bestuur van China, het Staand Comité, unaniem zijn stempel op de wijzigingen. Over twee weken stemt het Hongkongse parlement, de Legco, zelf over de veranderingen.

Die stemming in de Legco lijkt een formaliteit. Alle pro-democratische volksvertegenwoordigers zijn sinds de invoering van een nieuwe nationale veiligheidswet uit het parlement gezet of zelf opgestapt. Een aantal van hen is inmiddels gearresteerd en aangeklaagd.

Onder de veiligheidswet, die Peking vorig jaar invoerde in Hongkong, maken personen die pleiten voor meer zelfstandigheid en vrijheid voor de stad geen kans op een politieke functie. De invloed van districtsraden, waar de democraten nog wel een meerderheid hebben, wordt beperkt.

Een einde aan de verdeeldheid

Dertig leden van de Legco worden straks gekozen door beroepsorganisaties, die tot nu toe ook een helft van het parlement mochten aanwijzen. Nog eens veertig parlementariërs worden straks benoemd door een kiescomité, waarvan de leden aangewezen zijn door Peking. Dit comité, dat ook de hoogste bestuurder van Hongkong kiest, wordt uitgebreid tot 1500 leden.

De verkiezingen voor de Legco staan nu gepland voor december van dit jaar. Ze waren uitgesteld vanwege de coronapandemie, ook al is het aantal besmettingen in Hongkong zeer laag. In april volgend jaar moet er een nieuwe bestuurder voor de stad gekozen worden.

Volgens de huidige bestuurder, Carrie Lam, zullen de wijzigingen in de kieswet een einde maken aan de verdeeldheid in haar stad. In 2019 waren er maandenlang massale demonstraties voor vrijheid en democratie in Hongkong, waarbij soms meer dan een miljoen van de 7,5 miljoen inwoners de straat op gingen.

Hongkong kende sinds de overdracht door de voormalige Britse kolonisator aan China in 1997 een vorm van autonomie, met burgerlijke vrijheden en een beperkte democratie. Volgens de afspraken die destijds gemaakt werden, zou de stad haar speciale positie tenminste vijftig jaar behouden. Maar onder de autocratische leider Xi Jinping schakelt China de stad geleidelijk gelijk aan de rest van het land.

