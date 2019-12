China slaat terug na Amerikaanse maatregelen voor demonstranten Hongkong

Met deze maatregelen straft China de Verenigde Staten voor de wetten die dat land heeft genomen ter ondersteuning van de demonstranten in Hongkong.

Hoe de maatregelen van Peking er precies uit komen te zien is nog onduidelijk, maar de taal uit de Chinese hoofdstad klonk maandag ferm. “China roept de Verenigde Staten op hun fouten te herstellen en op te houden met alle woorden en daden die de interne zaken van Hongkong en China verstoren”, zei woordvoerster Hua Chunying van het ministerie van buitenlandse zaken. Maatregelen zijn nodig vanwege ‘het onverantwoordelijke gedrag van de VS’.

De wetten die president Donald Trump woensdag tekende, nadat het Congres ermee had ingestemd, maken sancties mogelijk tegen Chinese bestuurders die de mensenrechten schenden. Bovendien schrijven zij voor dat Washington jaarlijks beoordeelt of Hongkong de status van meest begunstigde handelsrelatie nog verdient. De wetten zijn bedoeld als ondersteuning voor demonstranten in Hongkong die opkomen voor vrijheid en democratie en tegen de toenemende invloed van China in hun stad.

Peking maakt nu een einde aan bezoeken van Amerikaanse militaire schepen en vliegtuigen aan Hongkong, die daar tot nu toe konden aanleggen en landen.

De organisaties die sancties krijgen opgelegd zijn Human Rights Watch, Freedom House en andere, die zich volgens Peking ‘slecht hebben gedragen’. Een van de organisaties, National Endowment for Democracy, wordt rechtstreeks betaald door het Amerikaanse Congres.

‘Deze organisaties verdienen gestraft te worden en moeten de prijs betalen’

Volgens woordvoerster Hua hebben de organisaties de demonstranten aangemoedigd om ‘radicale gewelddadige misdaden’ te plegen ‘separatistische activiteiten’ uit te voeren. “Deze organisaties verdienen gestraft te worden en moeten de prijs betalen.”

Peking beschuldigt buitenlandse regeringen en organisaties al langer van het opstoken van de protesten in Hongkong. Daarbij zijn de pijlen tot nu toe vooral gericht op Groot-Brittannië, de vroegere kolonisator van Hongkong die de stad in 1997 overdroeg aan China. Destijds zijn afspraken gemaakt over een vorm van democratie en zelfbestuur voor de voormalige Britse kroonkolonie. Ook de VS en Taiwan, dat door China als opstandige provincie wordt beschouwd, krijgen geregeld deze kritiek te horen.

China heeft al eerder bezoeken van de Amerikaanse marine aan Hongkong aan banden gelegd, maar vaak is zij wel welkom. In april van dit jaar bracht de USS Blue Ridge, het vlaggeschip van de Zevende Vloot, nog een bezoek aan Hongkong.

Inperken burgerrechten

De maatregelen tegen de pro-democratische organisaties kunnen een stap zijn in het inperken van de burgerrechten in Hongkong. Peking staat zeer wantrouwig tegenover ngo’s, met name de groepen die zich inzetten voor mensenrechten, emancipatie, minderheden en het milieu.

In China zijn deze organisaties al zeer beperkt in hun optreden. De aandacht die zij vragen voor onder meer het lot van de inwoners van de regio Xinjiang, waar circa een miljoen moslims in kampen zijn opgesloten, wordt in Peking bepaald niet gewaardeerd.

Zondag gingen meer dan tienduizend mensen in Hongkong de straat op om te demonstreren voor hun democratische rechten. Een week eerder behaalden pro-democratische partijen een afgetekende overwinning in lokale verkiezingen in de stad.

Lees ook:

Trump schopt met Hongkong-wet tegen Chinese schenen

Washington en Peking botsen over de situatie in Hongkong. President Trump tekende twee wetten die de demonstranten in die stad steunen.