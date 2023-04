China omsingelde Taiwan bij militaire oefening

China beëindigde maandagavond zijn driedaagse militaire oefening, waarbij het met gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers, raketlanceerinstallaties en marineschepen aanvallen op en de inname van Taiwan simuleerde. De intimidatiecampagne maakte niet veel indruk op de Taiwanese bevolking.

Aanleiding was het bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy vorige week in Los Angeles. China reageerde woedend op de ontmoeting. Het beschouwt Taiwan als een afvallige provincie die herenigd moet worden met China. Peking probeert het eiland internationaal te isoleren.

Chinees vliegdekschip

De afgelopen decennia streefde Peking naar hereniging, maar sinds Xi Jinping president is wordt de druk opgevoerd. Hij sluit een invasie van Taiwan niet uit.

Het bezoek in 2022 van de vorige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan werd gevolgd door een nog grotere militaire oefening waarbij ook raketten werden afgeschoten.

Bij de huidige oefening waren 71 Chinese gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers betrokken, en nog eens elf oorlogsschepen, waaronder het vliegdekschip Shandong.

Simulatie raketaanval

Nieuw was de complete omsingeling van Taiwan door schepen en vliegtuigen. Ook werd er virtueel geoefend met het vernietigen met raketten van de cruciale infrastructuur van Taiwan voorafgaande aan een inval. Deze simulatie is voor de eerste keer uitgevoerd, zo meldden de Chinese autoriteiten.

Midden in de Straat van Taiwan ligt de officieuze grens tussen China en Taiwan, de mediaanlijn. Bij deze oefening is die mediaan overschreden vanuit de lucht en op zee. Ook vorig jaar gebeurde dit. Taiwan monitorde de Chinese bewegingen met zijn eigen schepen en luchtmacht nauwlettend. Taipeh liet weten incidenten te willen voorkomen, maar was voorbereid op een confrontatie.

China wil schepen gaan controleren

China heeft ook laten weten schepen in de Straat van Taiwan te gaan controleren. Taiwan noemde het controleren van schepen aan hun kant van de demarcatielijn onacceptabel, evenals het aan boord gaan van boten die onder Taiwanese vlag varen. De Taiwanese marine komt dan in actie.

De Japanse luchtmacht en marine waren de afgelopen dagen ook in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Een deel van de oefening had plaats in de buurt van Japanse wateren, vooral door de J-15 gevechtstoestellen die vanaf het Chinese vliegdekschip vertrokken. Japan stoorde de communicatie in het gebied.

Ondertussen kwam de Amerikaanse zevende Vloot ook in actie in de Zuid-Chinese Zee. De torpedojager USS Milius voer bij de Spratly eilanden langs het Mischief Rif. China heeft een betonnen plaat op de rotsen in zee gelegd en claimt de wateren eromheen. Amerika zegt dat het tot de internationale wateren behoort en voer er met de Milius vlak langs. Tot groot ongenoegen van China.

