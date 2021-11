China maakt een grote sprong: de hypersonische raket is klaar voor een nucleaire lading

China heeft bij de hypersonische rakettest van juli een niet eerder vertoonde techniek gebruikt. De Chinezen blijken te beschikken, zo zeggen Amerikaanse inlichtingenbronnen tegen de Financial Times, over een hypersonische raket die tevens als moederraket dient voor een andere raket. Daarmee zou China het eerste land ter wereld zijn dat beschikt over deze technologie.

De Chinese krijgsmacht vuurde in de zomer een hypersonische raket de ruimte in – deze raket kan een snelheid bereiken die vijf keer sneller is dan het geluid – en liet die in de Zuid-Chinese Zee belanden. De hypersonische raket kwam weliswaar 32 kilometer naast het beoogde doel terecht, maar leidde tot grote zorgen bij de Amerikanen. Voor die tijd werden alleen de VS en Rusland in staat geacht zulke technologie te bezitten.

Een raket in een raket

Het gevaar van hypersonische raketten is dat ze moeilijk te onderscheppen zijn door de huidige afweersystemen en tegelijkertijd een nucleaire lading kunnen dragen. Hypersonische raketten zijn ontzettend snel en kunnen, anders dan ballistische raketten, tijdens hun traject van richting veranderd worden en laag vliegen.

Maar de test van juli laat laat nog iets anders zien, zo zeggen Amerikaanse inlichtingenbronnen: de Chinese hypersonische raket droeg nog een andere raket bij zich, en vuurde deze ook nog met succes af. Het is onbekend waartoe deze techniek dient, maar waarschijnlijk is die bedoeld om afweersystemen in de war te brengen. Volgens de Amerikanen loopt China met deze nieuwe technologische sprong voorop in de hypersonische wapenwedloop.

Modellen in de vorm van vliegdekschepen

De VS onderzoeken hoe het kan dat China zo snel de technologie onder de knie heeft gekregen en waartoe het land nog meer in staat is. De hypersonische raketten zouden ingezet kunnen worden tegen Amerikaanse doelen in Azië. De Amerikanen maken zich daarnaast zorgen over de Chinese plannen om het kernwapenarsenaal te moderniseren en uit te breiden. Ook ontdekten de Amerikanen onlangs dat de Chinezen modellen in de vorm van Amerikaanse vliegdekschepen hebben laten bouwen en in de woestijn plaatsen, waarop raketten uitgetest kunnen worden.

De spanningen tussen Amerika en China lopen de laatste tijd op naar aanleiding van het politieke conflict over Taiwan. China wil Taiwan, dat het beschouwt als afvallige provincie, onder zijn bestuur krijgen en bereidt zijn krijgsmacht voor op een invasie. De VS verklaren Taiwan te zullen verdedigen bij een militaire confrontatie met China.

Lees ook:

Amerikaanse topgeneraal uit ‘grote zorgen’ over Chinese rakettest



Een test die China afgelopen zomer zou hebben uitgevoerd met een hypersonische raket is volgens de Amerikaanse topgeneraal Mark Milley “zeer zorgwekkend”. In een interview met Bloomberg noemt Milley de rakettest “bijna een Spoetnik-moment”, verwijzend naar de satellietlancering van de Spoetnik door Sovjet-Unie in 1957.