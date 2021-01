China legt zich niet neer bij Britse uitnodiging aan inwoners Hongkong

Honderdduizenden inwoners van Hongkong willen in de komende maanden emigreren naar het Verenigd Koninkrijk. Dat land staat volgens premier Boris Johnson klaar om hen te ontvangen. Een probleem: China weigert de Britse procedure te erkennen.

Vanaf zondag kan een grote groep Hongkongers uitreizen naar het Verenigd Koninkrijk. Daarmee komt premier Johnson een belofte na die hij deed toen China in de zomer van 2020 een strenge nieuwe veiligheidswet invoerde in Hongkong. Die wet maakte in de praktijk een einde aan de beperkte democratie en de burgerlijke vrijheden in de voormalige Britse kolonie, die nu onderdeel is van China.

Alle inwoners van Hongkong die geboren zijn voor 1997, toen de stad door de Britten werd overgedragen aan China, kunnen aanspraak maken op een zogeheten BNO-paspoort. Dat gaf tot nu toe alleen het recht om tijdelijk in het VK te verblijven.

Maar vanaf zondag kunnen de ‘overzeese Britten’ zich voor een periode van vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk vestigen en daar werken. Na die periode kunnen ze een permanent verblijf aanvragen en een jaar later volwaardig burger worden.

“Ik ben enorm trots dat we deze route mogelijk maken voor overzeese Britten in Hongkong, zodat ze kunnen leven en werken in ons land en zich er thuis kunnen voelen”, zei Johnson vrijdag. Hiermee meent Johnson te voldoen aan een historische plicht van de Britten.

Bijna drie miljoen inwoners van Hongkong, waar in totaal 7,5 miljoen mensen wonen, kunnen aanspraak maken op de nieuwe regeling. Nog eens ruim twee miljoen kunnen als familielid meereizen. Toch verwacht de Britse regering niet miljoenen immigranten, maar circa 300.000. Onder hen zullen naar verwachting veel mensen zijn met een hogere opleiding en een eigen vermogen.

Het vertrek van deze groep is dus nadelig voor de toekomst van Hongkong en voor China betekent het gezichtsverlies. De regering in Peking houdt vast aan het idee dat zij de orde heeft hersteld in Hongkong en dat de bevolking daar tevreden over is.

Tijdens de massale protesten in 2019, tegen de toenemende invloed van de Chinese Communistische Partij in de stad, gingen geregeld meer dan een miljoen mensen de straat op. De overgrote meerderheid van de bevolking steunde volgens enquêtes de protesten.

‘Inbreuk op de Chinese soevereiniteit’

Peking liet vrijdag weten dat het de speciale BNO-paspoorten waarmee de Hongkongers kunnen uitreizen, niet erkent. “Deze actie is een ernstige inbreuk op de Chinese soevereiniteit”, zei woordvoerder Zhao Lijian van het ministerie van buitenlandse zaken over de Britse uitnodiging aan de Hongkongers. Hij bevestigde dat China het BNO-paspoort vanaf zondag niet meer erkent en kondigde ‘verdere maatregelen’ aan.

Het is niet duidelijk of China het vertrek van de houders van een BNO-pas kan dwarsbomen. De migranten kunnen zich aanmelden via een app en hoeven dus niet in persoon bij een Brits consulaat langs te gaan. Bovendien hebben veel Hongkongers ook een Chinees paspoort. Maar de Chinese overheid kan wel extra controles invoeren op het vliegveld van Hongkong.

