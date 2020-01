China legt een cordon rond de stad waar het virus opdook

Een stedelijk gebied met meer dan twintig miljoen mensen compleet afsluiten van de buitenwereld, is dat mogelijk? Niemand weet het, maar de Chinese autoriteiten gaan het proberen. Door het transport van en naar Wuhan en omgeving zoveel mogelijk te stoppen, hopen zij verdere verspreiding van het nieuwe virus te beperken. En dat terwijl vele honderden miljoenen Chinezen op reis gaan om Nieuwjaar thuis te vieren.

Al het openbaar vervoer in en rond Wuhan is stilgelegd sinds donderdagochtend, tien uur lokale tijd. Vliegtuigen mochten vanaf dat moment niet meer vertrekken uit de stad, evenals treinen. Tolpoortjes op de snelwegen werden afgesloten, zodat auto’s er niet meer langs konden. Lokale media melden dat het doodstil is op het ­station, dat normaal gesproken nu zou wemelen van de reizigers vanwege Nieuwjaar.

Naast Wuhan, met circa elf miljoen inwoners, is ook de buurstad Huanggang (7,5 miljoen mensen) stilgelegd. Ook daar moest al het vervoer stoppen en bovendien sloten de bioscopen, cafés, restaurants en andere centra voor amusement en cultuur, net als de markten. Ook in de steden Ezhou, Xiantao en Chibi (samen ruim twee miljoen mensen) gelden beperkingen.

‘We kunnen nog niet weten of het zal werken’

“Voor zover ik weet is het iets nieuws voor de wetenschap om een stad van elf miljoen mensen af te sluiten”, zegt Gauden Galea, vertegenwoordiger in China voor wereld­gezondheidsorganisatie WHO tegen persbureau AP. “Het is niet eerder ­geprobeerd als maatregel voor de volksgezondheid, dus we kunnen nog niet weten of het zal werken.”

De afsluiting van Wuhan is niet waterdicht. Hotels mogen openblijven, inclusief de restaurants, als het personeel gecontroleerd is op het virus. De stad zal bovendien bevoorraad moeten worden met voedsel en andere eerste levensbehoeften. Onduidelijk is hoe lang de maatregelen zullen gelden, om effect te hebben zou dat zeker enkele weken moeten zijn.

Een WHO-team onder leiding van Galea bezocht Wuhan kort voor de afsluiting. Dat bracht onder meer een bezoek aan een laboratorium voor onderzoek naar besmettelijke ziekten, dat enkele jaren geleden juist in deze stad is geopend na de Sars-epidemie. Die ziekte, ook ontstaan in China en veroorzaakt door een coronavirus, eiste wereldwijd circa achthonderd ­levens.

Zeventien mensen zijn tot nu toe overleden aan het Wuhan-virus, een coronavariant, en bijna zeshonderd zijn besmet. De overgrote meerderheid in de stad zelf, kleinere aantallen in andere steden zoals Peking en Shanghai. Ook in het buitenland zijn er zieken aangetroffen: vier in Thailand en verder in Japan, Zuid-Korea, Taiwan en de Verenigde Staten ieder een. Donderdag kwamen Saudi-Arabië en Singapore daar nog bij.

