China is woest over Pelosi’s bezoek aan Taiwan, maar houdt tegenmaatregelen beperkt

China heeft een reeks strafmaatregelen afgekondigd tegen Taiwan, maar de gevolgen vallen mee.

China heeft woedend gereageerd op het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi aan Taiwan en kondigt een reeks maatregelen af. De Chinese krijgsmacht houdt oefeningen voor de Taiwanese kust, en op sommige plekken zelfs binnen de Taiwanese territoriale wateren.

Aanvankelijk waarschuwden de Chinezen Amerika niet ‘met vuur’ te spelen en dreigden ze met grote gevolgen als Pelosi haar geplande bezoek doorzette. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden liet zich er niet door weerhouden. Nu blijken de gevolgen niet zo groot als de Chinezen aankondigden.

Territoriale wateren

China gaat vanaf donderdag rond Taiwan militaire oefeningen houden, de grootste sinds 1995. Peking publiceerde onmiddellijk na het besluit daartoe een opvallende kaart. Daarop was te zien waar de oefeningen zullen plaatsvinden, maar deze militaire gebieden doorkruisen op een aantal plaatsen de territoriale wateren van Taiwan. China verbiedt andere landen zich in of boven de gebieden te begeven.

Taiwan protesteert tegen de aangekondigde oefeningen. “Zo'n actie staat gelijk aan het afsluiten van Taiwan via de lucht en de zee”, aldus kapitein Jian-chang Yu tijdens een persmoment van het Taiwanese ministerie van defensie. Hij zei dat de oefening een ernstige inbreuk is op ‘onze territoriale soevereiniteit’.

De Chinese maatregel is vergelijkbaar met die uit 1995 ten tijde van van de Derde Taiwancrisis. Die was ontstaan nadat de Taiwanese president op bezoek ging in Amerika en daar in de ogen van China een controversiële toespraak hield. Ook toen hield China militaire oefeningen nabij Taiwan, maar die van 2022 zijn veel omvangrijker en komen ook veel dichter bij Taiwan.

Komt er een militaire confrontatie?

De vraag is hoe Taiwan zal reageren op het moment dat China de oefeningen houdt. De Taiwanese president Tsai Ing-wen zei na haar ontmoeting met Pelosi dat Taiwan niet zal toegeven aan de Chinese dreigementen. “We zullen de soevereiniteit van onze natie overeind houden en doorgaan met het verdedigen van de democratie.” Deze keer is de kans nog klein dat Taiwan China's oefeningen militair zal beantwoorden. Maar bij een volgende escalatieronde moet China, om effect te blijven sorteren, waarschijnlijk grotere risico’s nemen — en moet Taiwan mogelijk wel militaire actie ondernemen om zijn soevereiniteit te verdedigen.

China heeft ook sancties ingesteld tegen Taiwan. Zo mogen sommige soorten fruit (vooral citrusvruchten) en vis uit Taiwan niet meer worden ingevoerd. Peking hoopt met de maatregelen de leveranciers te raken die behoren tot de achterban van premier Tsai. Officieel luidt de reden dat op sommige producten uit Taiwan het coronavirus is aangetroffen. Ook heeft Peking de export van zand naar Taiwan verboden.

Tegelijkertijd heerst er wereldwijd opluchting over de omvang van de sancties, want China heeft niets afgekondigd over eventuele handelsbeperkingen op het gebied van computerchips. Taiwan produceert de helft van alle microchips wereldwijd, die China weer verwerkt in elektronische apparaten, die vervolgens geleverd worden aan de rest van de wereld. China heeft vermoedelijk afgezien van sancties op computerchips omdat het daarbij vooral zelf geraakt zal worden.

