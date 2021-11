China is boos: VS nodigen Taiwan uit voor virtuele ‘Top voor democratie’

Autoritaire regimes hebben de afgelopen jaren de wind mee, zo is te zien in onder meer China, Rusland, Turkije en Brazilië. De Amerikaanse president Joe Biden wil die trend doorbreken en zijn eigen land weer leidend maken. Dat kan mooi onder de vlag van vrijheid en mensenrechten en dus organiseert Biden op 9 en 10 december een virtuele ‘Top voor democratie’.

Zoals bij veel evenementen is nu de vraag: wie mogen er komen? Maar liefst 110 landen voldoen aan de eisen die de VS stellen om mee te praten over de toekomst van de democratie. Daar zitten ook staten tussen waar veel kritiek op is, als het gaat om respect voor de democratische waarden.

Onder de genodigden is ook Taiwan, een democratie volgens alle mogelijke vereisten. Maar toch protesteert de Chinese regering, want Taiwan is volgens haar geen zelfstandig land. China beschouwt het eiland voor de kust als een afvallige provincie, die zo snel mogelijk weer onder centraal gezag gebracht moet worden. En Peking reageert daarom uiterst kritisch op iedere verklaring die bijdraagt aan de status van Taiwan.

Dekmantel

“Het Amerikaanse optreden laat alleen maar zien dat democratie gewoon een dekmantel is”, zei woordvoerder Zhao Lijian woensdag in Peking. Hij noemde de top ‘een middel om de Amerikaanse geopolitieke doelen te bevorderen, andere landen te onderdrukken en de eigen belangen te dienen’.

China oefent druk uit op Taiwan door geregeld met gevechtsvliegtuigen en marineschepen rond het eiland te vliegen en te varen. Ook gebruikt Peking zijn invloed om de regering van het eiland buiten internationale organisaties te houden, zoals de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De Taiwanese autoriteiten reageerden verheugd op de Amerikaanse uitnodiging. Volgens het ministerie van buitenlandse zaken in Taipei is die ‘een bevestiging van de jarenlange Taiwanese inspanningen om de waarden van democratie en mensenrechten te verspreiden’.

Taiwan was na 1949, toen de communisten aan de macht kwamen in Peking, lange tijd een militaire dictatuur. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de verandering naar democratie ingezet en de afgelopen jaren profileert het land zich als een baken van vrijheid en mensenrechten. Zo is Taiwan het enige Aziatische land dat het huwelijk heeft opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht.

Gevoelig

Toch wordt Taiwan door heel weinig landen erkend als zelfstandige staat, omdat dit zeer gevoelig ligt in China. Ook de Verenigde Staten doen dit niet en daarom is de uitnodiging voor de democratietop wel verrassend. De VS hebben voorzichtigheidshalve niet de Taiwanese president Tsai Ing-wen uitgenodigd, maar digitaal minister Audrey Tang.

De Verenigde Staten steunen Taiwan wel, maar houden ook in het midden hoe ver die steun zal gaan als het ooit tot een Chinese invasie zou komen. Deze politiek van ‘strategische dubbelzinnigheid’ biedt Washington ruimte om te manoeuvreren in de gevoelige kwestie, die ook een belangrijke rol speelde in een virtuele top van Biden en de Chinese leider Xi Jinping, tien dagen geleden.

China is zelf niet welkom op de democratietop, net zomin als Rusland en Navo-bondgenoot Turkije. Ook Hongarije zal – als enige EU-lidstaat – geen uitnodiging ontvangen. Toch zullen wel landen meedoen die veel kritiek krijgen vanwege de gebrekkige staat van hun democratie, zoals Brazilië, de Filippijnen en Polen. Vanuit het Midden-Oosten schuiven alleen Israël en Irak aan.

