China is boos op de Amerikaanse basketbalbond, kan Yao Ming de ruzie nog sussen?

Alle ballen op Yao Ming, dat lijkt nu de enige hoop voor de toekomst van het Amerikaanse basketbal in China. Alleen de boomlange Chinese center die ooit voor de Houston Rockets speelde, kan de hoog opgelaaide ruzie over de protesten in Hongkong nog bezweren.

Het was juist de manager van de Houston Rockets die afgelopen weekend een steen in de Chinese vijver gooide. ‘Vecht voor vrijheid. Steun Hongkong’, schreef Daryl Morley op Twitter, aan de vooravond van een tournee van zijn team door China. Dat bericht viel niet goed in China, waar de officiële lezing is dat de demonstranten in Hongkong onverantwoordelijke relschoppers zijn, of zelfs terroristen.

Op Chinese sociale media en in staatskranten kreeg Morley bergen kritiek over zich heen. Daarop liet hij weten dat het niet zijn bedoeling was de miljoenen Chinese basketbalfans te kwetsen, wat veel Amerikanen weer in het verkeerde keelgat schoot. Waarom zou Morley zich verontschuldigen voor het verdedigen van de vrijheid?

‘Luchtkasteel van de demonstranten’

Ondertussen breidde de rel zich uit naar de NBA, de machtige organisatie die het Noord-Amerikaanse professionele basketbal organiseert en promoot in het buitenland. Met honderden miljoenen fans is China de belangrijkste groeimarkt voor de Amerikaanse competitie. Teams gaan er op tournee en tv-stations zenden wedstrijden live uit, wat de NBA veel geld oplevert.

Maar nu zijn uitzendingen van die wedstrijden geschrapt, net als wedstrijden tussen Amerikaanse en Canadese teams die voor de competitie begint door China reizen. De Chinese sponsors van de Houston Rockets, sportkledingmerk Li-Ning en de bank Shangai Pudong, hebben hun samenwerking opgezegd. Dat kost de Rockets nu al veel geld, en in de toekomst mogelijk nog veel meer.

Adam Silver, die voor de NBA de competitie organiseert, noemde de woede in China ‘betreurenswaardig’. Na die opmerking namen de Chinese media ook de NBA onder vuur. Die zou steun geven aan ‘het luchtkasteel’ van de demonstranten in Hongkong, die ‘dromen van onafhankelijkheid’ van China. Dat is overigens niet een van hun eisen.

De aanslagen van 9/11

De krant Global Times vergeleek Amerikaanse steun voor Hongkong zelfs met ongepaste opmerkingen van Chinezen over de aanslagen op 11 september 2001. Die dag kwamen in de VS bijna drieduizend mensen om, in Hongkong is tot nu toe nog geen dode gevallen.

In Tokio, waar Silver is voor een wedstrijd tussen de Houston Rockets en de Toronto Raptors, verdedigde hij het recht van Morley om zijn mening te geven. “Sommige waarden zijn diep geworteld in het DNA van de NBA, zoals de vrijheid van meningsuiting van onze medewerkers.” Daarmee kwam Silver terug op eerdere opmerkingen, die suggereerden dat de NBA juist afstand nam van Morley. Dat leverde de organisatie veel kritiek op van Amerikaanse politici.

Silver zei in Tokio ook dat hij hoopt op een snelle ontmoeting met Yao Ming. De vroegere sterspeler van de Houston Rockets – met zijn 2.29 meter destijds de langste in de competitie – is inmiddels hoofd van de Chinese basetbalbond CBA en daarmee de man die deze rel wellicht tot een goed einde kan brengen. “Ik hoop dat Yao Ming en ik er uit kunnen komen”, zei Silver. Maar Ming heeft tot nu toe nog niets van zich laten horen.

