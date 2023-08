China intimideert VS en Taiwan met gelikte tv-serie

Militaire oefeningen, vliegdekschepen varend in formatie en militairen die plechtig beloven indien nodig hun leven te geven: het zijn slechts enkele ingrediënten van een achtdelige documentairereeks die de Chinese staatstelevisie CCTV sinds vorige week uitzendt. De propagandaserie toont voorbereidingen van het leger op een mogelijke aanval op Taiwan. Dat eiland beschouwt zich als zelfstandig, maar China erkent die onafhankelijkheid niet. Peking behoudt zich het recht voor het eiland, desnoods met geweld, in te nemen.

Die situatie leidt geregeld tot spanningen, die een jaar geleden flink opliepen toen toenmalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi een bezoek bracht aan Taiwan. De Verenigde Staten erkennen Taiwan niet als zelfstandig land, maar zeggen wel te hulp te schieten in het geval dat China het eiland binnenvalt. China zag Pelosi’s bezoek als een provocatie en hield als reactie dagenlang grootscheepse militaire oefeningen in de wateren rondom Taiwan. Dat deed Peking opnieuw in april, nadat de Taiwanese president een bezoek had gebracht aan de VS.

De directe dreiging is sindsdien afgenomen, maar Peking blijft de bevolking voorbereiden op de mogelijkheid van een militair conflict. Nu dus onder meer via een gelikte tv-serie met de naam Dromen najagen, die uitkwam naar aanleiding van het 96-jarig bestaan van het Volksbevrijdingsleger. Onder meer te zien zijn militaire oefeningen waarin een aanval op Taiwan gesimuleerd wordt. Evenals een van de drie vliegdekschepen waarover China beschikt, terwijl het in formatie vaart met andere onderdelen van de oorlogsvloot.

Peking stuurde het schip de afgelopen tijd regelmatig in de richting van Taiwan om druk uit te oefenen. Verder tientallen getuigenissen van militairen, van wie enkelen zich bereid tonen te sterven. “Als de oorlog uitbreekt en het onmogelijk is zeemijnen uit de weg te ruimen, zouden we onze lichamen gebruiken om de weg voor onze troepen vrij te maken”, zegt Zuo Feng, die als mijnenveger in het Volksbevrijdingsleger dient, in een van de afleveringen. Een militair bij de luchtmacht zweert zijn straaljager als ultieme raket te gebruiken, mocht de munitie opraken.

Steunpakket van de VS

Dat Peking beelden van militair machtsvertoon inzet om de Chinezen voor te bereiden op een eventuele strijd, is niet nieuw. “Een serie als deze is bedoeld om steun te creëren onder de bevolking, maar ook om Taiwan en de VS te blijven laten zien dat het Peking menens is”, zegt Frans-Paul van der Putten, expert China verbonden aan Instituut Clingendael.

Tegelijkertijd laten ook de VS hun tanden zien. Vorige maand nog kondigde president Joe Biden een nieuw militair steunpakket ter waarde van 345 miljoen dollar voor Taiwan aan, zeer tegen het zere been van Peking.

“Die steun moet je zien als een waarschuwing in de context van de Russische inval in Oekraïne. Om China bij voorbaat al af te schrikken, mocht Peking soortgelijke plannen hebben als Moskou”, meent van der Putten. De Chinese docuserie is dan weer een waarschuwing aan het adres van de VS. “Zo blijven ze elkaar signalen afgeven: pas op dat je niet te ver gaat, want dat heeft ernstige consequenties.” Van der Putten verwacht dat de dreiging voorlopig aanhoudt, maar acht het onwaarschijnlijk dat op korte termijn daadwerkelijk een oorlog uitbreekt.

Beeld Ted du Bois

Lees ook:

Onafhankelijk van China? De jongeren van Taiwan willen vooral geen oorlog

Geen leeftijdsgroep voelt zich zó sterk Taiwanees als de jongste generatie van het eiland. Maar de angst voor een invasie doet hen twijfelen wat een uitgesproken stem tegen China betekent voor hun toekomst.