China heropent grenzen, maar blijft voorzichtig

Bijna drie jaar lang, 1016 dagen, waren China’s grenzen hermetisch gesloten. Reizigers mochten alleen naar binnen met strenge visa en lange quarantaines. Het land verlaten was voor veel Chinezen geen optie, want paspoorten verstrekte het immigratiekantoor niet.

Maar zondag nam het land afscheid van een aantal belangrijke beperkingen. Zo is quarantaine niet meer verplicht voor wie naar het Chinese vasteland wil. Ook stopt China met een dagelijks maximumaantal vluchten. En kunnen Chinezen weer een paspoort aanvragen bij de immigratiedienst, en dus reizen naar het buitenland.

De eerste aankondigingen leidden al tot een vertienvoudiging van zoekgedrag naar populaire bestemmingen, zoals Macau en Thailand, én een boekpiek op reiswebsites. Zo stegen boekingen op Trip.com op 27 december met 250 procent, in vergelijking met de dag ervoor, toen de wijziging bekend werd gemaakt.

“De normale dagen zijn terug”, juichte het Chinese staatsmedium Global Times afgelopen donderdag. Dat lijkt wat vroeg: vliegtuigmaatschappijen hebben tot april slechts een vijfde van het aantal vluchten gepland in vergelijking met het aantal dat in januari 2020 naar China vloog. Reizigers moeten bovendien bij aankomst in China alsnog een negatieve PCR-test tonen van maximaal 48 uur oud.

Andersom zijn veel landen huiverig om Chinese reizigers te verwelkomen, uit angst voor nieuwe besmettingen. De EU gaf vorige week het advies om een PCR-test te verplichten voor reizigers uit China. Ook Nederland besloot daar toe, op basis van een noodverordening.

Terug naar huis

Toch lijkt heropening van de grenzen een verademing, met name voor buitenlandse Chinezen die soms al drie jaar niet thuis zijn geweest. “Veel van mijn vrienden willen terug gaan of hebben al tickets”, zegt Jason Zhou, die in Amsterdam studeert. “Veel mensen hebben hun familie lang niet gezien, dus dat is begrijpelijk.”

Ook China’s kwakkelende economie heeft naar verwachting baat bij de heropening. Na drie jaar kunnen bestuurders en ondernemers eindelijk weer naar het buitenland reizen, om teruggekrabbelde investeerders terug te winnen. Volgens het Britse blad The Economist kan dat leiden tot een economische groei van 10 procent in een jaar tijd, wat ook de economie in de rest van de wereld een flink boost kan geven. Volgens The Economist wordt de heropening van China ‘de grootste economische gebeurtenis van 2023'.

Coronabesmetting

Het semi-autonome Hongkong, ten zuiden van China, ziet ook kansen. De stad vol expats kampte sinds de grenssluiting met een recessie en een ware exodus: in twee jaar tijd verlieten bijna 140.000 mensen de stad. De heropening van China zou Hongkong een economische groei van 8 procent kunnen opleveren, berekende de Britse bank Goldman Sachs onlangs.

Maar niet alle Hongkongers zijn even blij met de heropening. Zij kijken bevreesd naar de coronapiek op het Chinese vasteland, waarbij naar schatting dagelijks tientallen miljoenen mensen besmet raken - al houdt China zelf dat niet meer bij. Ruim tachtig procent van de Hongkongers heeft al een derde vaccinatie, en voor de zekerheid willen velen een vierde. De vaccinatieklinieken in Hongkong draaien overuren sinds het nieuws van de heropening, schrijft persbureau Reuters.

Hongkongse apothekers vrezen bovendien een run op antivirusmedicijnen, als Chinezen op het vasteland naar de stad kunnen reizen, schrijft nieuwssite The Initium. Nu al worden dozen met medicijnen van Hongkong naar vrienden en familie op het Chinese vasteland gestuurd, waar een tekort is aan goede antivirale medicijnen. “Het was al op voordat klanten ernaar konden vragen”, vertelde apotheker Liang Haiqiang aan de site.

Lees ook:

Eerste Kamer niet terug van reces, noodverordening regelt testplicht voor reizigers uit China

Er komt een testplicht voor reizigers uit China. Het kabinet zet hiervoor een noodverordening in.