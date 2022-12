China heropent de grenzen midden in een besmettingsgolf

China opent zijn deuren voor de wereld na bijna drie jaar van corona-isolatie. Met het opheffen van het zerocovidbeleid en de daarmee samenhangende quarantaineregels, waarvan het uitgangspunt was dat corona uitgebannen moest worden, ongeacht de maatschappelijke prijs, kunnen Chinezen vanaf 8 januari weer zonder beperkingen reizen naar het buitenland, en buitenlanders naar China.

De Chinese regering beschouwt corona niet langer als ‘categorie A’-virus en heeft de samenleving opengegooid na jaren van extreme voorzichtigheid. Het onmiddellijke gevolg is dat de ziekenhuizen momenteel volstromen met coronapatiënten en er zich rijen vormen voor crematoria die overuren draaien. Peking houdt nauwelijks nog statistieken bij en publiceert geen gegevens meer, maar volgens het Britse databedrijf Airfinity zijn er zo’n miljoen besmettingen per dag in het land en overlijden er dagelijks zo'n 5000 Chinezen aan corona.

Ondanks de enorme uitbraak, kunnen veel Chinezen niet wachten om weer het buitenland te bezoeken. Een half uur nadat de regering de reisversoepelingen aankondigde, vertienvoudigde het bezoek op de website van reisplatform Ctrip, waarbij Macau, Hong Kong, Thailand, Japan en Zuid-Korea de lijst van reisbestemmingen aanvoerden. De vliegtuigboekingen vanuit China via website Trip.com namen dinsdag met 254 procent toe ten opzichte van een dag daarvoor, meldt persbureau Reuters.

Toerisme zal profiteren

De Chinese toerismemarkt heeft het ongekend zwaar gehad, en zal dus ook het meeste profiteren van de nieuwe versoepelingen. In 2019 bezochten nog 155 miljoen Chinezen het buitenland, maar door alle beperkingen was dat aantal een jaar later afgenomen tot 20 miljoen. Chinezen moesten niet alleen aan veel eisen voldoen om te kunnen reizen, maar ook om terug te keren naar hun thuisland. Zo moesten alle bezoekers aan China voor een lange periode in quarantaine en werd er heel streng toegezien op naleving van alle extreme gezondheidsvoorschriften en tests, waarbij veel privacygevoelige informatie moest worden gedeeld met de autoriteiten. Om al deze ongemakken te vermijden, kozen veel Chinezen ervoor om niet naar het buitenland te reizen, en bleven buitenlanders ook weg uit China.

China wil nu ook buitenlandse bezoekers verwelkomen en heeft de visumrestricties versoepeld. Er is geen verplichte quarantaine meer en reizigers die op doorreis zijn, mogen zes dagen zonder visum in China doorbrengen. Buitenlanders, wier visa niet werden verlengd of vernieuwd, krijgen weer recht op verblijf. De limiet op binnenkomende vluchten wordt opgeheven. Wel moeten alle bezoekers bij aankomst een verplichte PCR-test ondergaan.

Dat China de grenzen weer heropent, betekent niet dat Chinezen ook meteen vrij kunnen reizen. Een aantal landen heeft vanwege de opleving van het virus in China juist beperkingen aan Chinese bezoekers opgelegd. Zo eist Japan, een populaire reisbestemming voor Chinezen, een negatieve coronatest voor alle Chinese bezoekers en heeft het land een limiet ingesteld voor het aantal vluchten vanuit China.

