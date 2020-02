China grijpt naar mondkapjes als talisman, deze fabriek draait 24 uur per dag om ze te maken

Wu Shengrong zag het aankomen. Een paar dagen voor de vakantie begon, zag hij op televisie het nieuws over het wuhanvirus. Meteen wist hij dat de feestdagen er heel anders zouden uitzien. Als directeur van de Dasheng mondkapjesfabriek, vroeg hij de medewerkers die in Shanghai wonen, om terug aan het werk te gaan. “Tien arbeiders kwamen terug, en we maakten ons klaar om weer te gaan produceren.”

Op de eerste verdieping van Wu’s fabriek stanst een lawaaiige machine de mondkapjes uit lappen katoen. Medewerkers met blauwe haarnetjes stapelen ze op, houden het stapeltje vast bij het koordje dat achter het oor gaat. Even schudden om te zien of ze goed vastzitten, en dan verdwijnt het stapeltje in een groot blauw krat.

Wu zette alles op alles en had een flinke voorraad opgebouwd toen de vraag naar kapjes na Chinees Nieuwjaar begon te stijgen. Alle voorraden gingen meteen in de verkoop. “Toen de regering zei dat de productie omhoog moest, kon ik meteen leveren. Zo stabiliseer ik de marktprijs.” Wu is trots op zijn bijdrage aan de strijd tegen het virus waar al meer dan driehonderd mensen aan stierven.

Op straat is het zoeken naar mensen zonder mondkapje. Zelfs wie alleen is, in de frisse buitenlucht, draagt er een. De lokale overheid roept in smsjes op ze te dragen, supermarkten en flatgebouwen laten niemand meer toe die zijn mond niet bedekt.

Effectiviteit

Het is dan ook aanpoten, want de meeste fabrieksmedewerkers zijn nog met vakantie. De fabriek gebruikt maar 10 procent van haar capaciteit, tachtigduizend kapjes per dag. In plaats van de gebruikelijke 170 soorten kapjes, maakt de fabriek nu alleen de drie types die het beste het coronavirus tegenhouden.

Maar hoe effectief zijn ze? De Wereldgezondheidsorganisatie WHO vreest dat mondkapjes zorgen voor een ‘misleidend gevoel van veiligheid, dat leidt tot het verwaarlozen van andere essentiële maatregelen zoals handen wassen’.

Net zoals de thermometer die alleen de al koortsige zieken opspoort, en niet de argeloze, nog gezonde drager van het virus, is het mondkapje niet veel meer dan een talisman voor angstige Chinezen.

Zoals veel andere Aziaten zijn Chinezen niet onbekend met het mondkapje. Waar inwoners van Japan of Hongkong het kapje vooral gebruiken als ze zelf snotteren, gebruiken stedelingen in China het ter bescherming tegen smerige stof- en roetdeeltjes.

Met de verbetering van de luchtkwaliteit, werd het kapje de laatste jaren een minder standaard accessoire. Het verdween nooit helemaal uit het straatbeeld, al zijn het tegenwoordig vooral de bezorgde buitenlandse bezoekers die de discussie voeren over welk mondkapje het meest effectief is.

Sinds het Wuhan-virus ook in de grote steden is gesignaleerd, zijn de mondkapjes niet aan te slepen. De dagelijkse afzet van 400 duizend kapjes in Shanghai schoot omhoog naar 1,6 miljoen. Als bedrijven alles verkopen wat nog op de plank ligt, en extra kapjes uit het buitenland halen, kan dat aantal oplopen tot vier miljoen.

“We beschermen onszelf, en tegelijkertijd beschermen we ook anderen”, zegt Xia Zhaoyan vanachter een zwart, stoffen kapje. Het is half negen ’s ochtends en ze staat in de rij voor de apotheek in Kangdingstraat. Ze moet nog een uur wachten tot de zaak opengaat. Ondertussen blijft de rij groeien. Xia weet dat de kapjes, net als de vloeistof om je handen mee te ontsmetten, in een mum van tijd uitverkocht zullen zijn.

Geruststellend idee

Wie snel mondkapjes wil inslaan en niet in de rij wil wachten, moet naar de zwarte markt. Daar kost een kapje zo’n 5 yuan, ongeveer 60 eurocent. Online heb je al voor 20 yuan een pakje met enkele tientallen maskers. Voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan waren de afgelopen dagen nog wat ad hoc. Bedrijven en instellingen beslisten zelf of ze temperatuur peilden bij bezoekers en of mondkapjes wel of niet verplicht zijn. Langzaamaan neemt de lokale overheid het heft in handen.

Om aan de grote vraag naar talismannen te voldoen, moeten Xia Zhaoyan en de anderen in de rij voor de apotheek zich vanaf het weekend registreren bij hun buurtcomité. Alleen wie op de lijst staat, mag mondkapjes kopen bij een aangewezen apotheek en ieder huishouden mag vijf kapjes kopen.

Het zal in de praktijk weinig verschil maken. Toch is het voor veel mensen een geruststellend idee dat het vertrouwde netwerk van buurtvrijwilligers en Partijfunctionarissen zich met de preventiemaatregelen bemoeien.

Directeur Wu hoopt binnen twee weken zo’n tweehonderdduizend mondkapjes per dag te kunnen produceren. “We produceren 24 uur per dag. We kunnen niet stoppen. Als we stoppen kunnen we onze belofte aan de regering niet waarmaken.” Hij heeft al gebeld met zijn klanten in Australië, de Verengde Staten en Europa. Ze moeten even wachten op hun bestellingen, alle maskers die zijn fabriek nu produceert, blijven in China.

