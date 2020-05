China gebruikt de rellen in de VS om zijn gelijk te halen in Hongkong

Iedere twee tot drie minuten rinkelt de telefoon bij Global Home, een Hongkongs adviesbureau voor wie wil emigreren. Dat is twintig keer zoveel als normaal, vertelt Gary Leung tegen persbureau Bloomberg. Het aantal mensen dat weg wil uit Hongkong steeg afgelopen jaar al met vijftig procent, en zal de komende tijd nog een stuk harder omhooggaan, is de verwachting.

Dat heeft onder meer te maken met de wet op de nationale veiligheid die de centrale Chinese regering in Hongkong invoert. Het is een teken dat de stadstaat zijn zelfstandigheid nog een stukje verder verliest. Het was de reden dat de Amerikaanse president Donald Trump vorige week sancties aankondigde. De details ervan moeten nog ingevuld worden en kunnen scherper zijn al naar gelang de volgende stappen die Peking zet.

Steunverklaring

Maar de Chinese regering maakt vooralsnog geen haast met een concrete tegenzet. Ze lijkt de uitkomst van de rellen af te wachten die in de Verenigde Staten zijn ontstaan na de dood van een zwarte man door politiegeweld. Chinese media schromen niet een vergelijking te maken tussen de oproer in de Verenigde Staten en langdurige protesten in Hongkong. De Communistische Partij ziet haar gelijk bevestigd.

Als de Amerikaanse buitenlandwoordvoerder de Chinese Communistische Partij op Twitter de maat neemt over haar verbroken belofte aan Hongkong, reageert haar Chinese collega Hua Chunying dan ook met een simpel ‘I can’t breath’: de uitspraak van het Amerikaanse slachtoffer voor hij bezweek, klem onder de knie van een politieagent.

Hu Xijin, hoofdredacteur van staatskrant Global Times, vraagt zich af of de Chinese regering een steunverklaring moet afgeven aan de Amerikaanse demonstranten. “Dat zou Peking moeten doen volgens de logica van Washington waar men juicht voor de relschoppers in Hongkong.” Trump ‘had nogal wat lef’ om net op dit moment sancties af te kondigen, vindt Hu.

Handelsconflict

Ondertussen bekijkt Trump nog wat hij wil doen met de Chinese bedrijven met een beursnotering in de Verenigde Staten. Dat zijn er 156, met een totale waarde van 1200 miljard dollar. Bij zeker elf van die bedrijven heeft de Chinese staat minstens een derde van de aandelen in bezit. Vorig najaar al werd het van de beurs halen van Chinese bedrijven genoemd in het kader van het handelsconflict.

China is op alles voorbereid, schrijft de Global Times. “Hoe ver de VS ook gaat, China houdt haar gezelschap. Als Trump hiermee doorgaat, gaat hij in tegen de belangen van de inwoners van Hongkong.” Volgens de staatskrant kan Washington weinig meer doen dan heffingen invoeren op verkeer tussen Hongkong en de VS, en het hinderen van Hongkongers bij het krijgen van Amerikaanse visa.

Inderdaad wil Trump studievisa intrekken voor Chinese studenten die banden hebben met Chinese militaire instellingen. Dat is zo’n één procent van alle Chinese studenten in de VS. Daar hebben de Amerikanen vooral zichzelf mee, redeneert staatskrant Global Times. Het imago van het Amerikaanse onderwijs in China gaat erop achteruit, en miljoenen dollars aan collegegeld zullen dan aan de Amerikaanse neus voorbij gaan.

Geldstromen

Belangrijker is Trumps zet om de voordelen in te trekken die van Hongkong zo’n speciale economische en financiële hub maken. De details moeten dus nog uitgewerkt worden maar zeker is al dat niemand daarbij wint. Op de korte termijn halen Amerikaanse bedrijven zoals Merryl Linch en Bank of America misschien opgelucht adem omdat Pekings veiligheidswet mogelijk een einde maakt aan straatgevechten tussen demonstranten en politie. Maar op de langere termijn verliezen financiële instellingen hun brugfunctie tussen de Chinese staatsgeleide economie en de rest van de wereld omdat in de stadstaat dezelfde regels zullen gelden als in de rest van China.

Dat kan grote gevolgen hebben voor de geldstromen die via Hongkong het vasteland China in- en uitgaan. Zo’n zestig procent van alle investeringen in China wordt via banken in Hongkong naar het vasteland geleid. Rijke Chinezen sluizen een onbekend bedrag in yuan weg via de stadstaat. Zij zijn nu naarstig op zoek naar plekken waar ze hun kapitaal veilig kunnen wegzetten. Een populair land is Portugal omdat een investering van een paar ton er een verblijfsvergunning oplevert.

Alle spanningen en ontwikkelingen zorgen ervoor dat veel Hongkongers nadenken over een toekomst elders. De drie miljoen inwoners van Hongkong met een speciaal Brits paspoort voor buitenlanders, kunnen binnenkort makkelijker uitwijken naar Groot-Brittannië, heeft de regering in Londen beloofd. Ook Taiwan biedt zich aan als veilige haven. In de eerste vijf maanden van dit jaar vroegen 2400 Hongkongers een verblijfsvergunning in Taiwan aan, tegen 948 in dezelfde periode vorig jaar. Zo’n exodus is overigens niet nieuw voor Hongkong. Tussen 1990 en 1994 vertrokken zo’n 300.000 mensen, uit vrees voor veranderingen na de overdracht van Hongkong door Groot-Brittannië aan China, wat in 1997 gebeurde.

Lees ook:

Trump zoekt confrontatie met China over WHO en Hongkong

De VS zullen Hongkong voortaan niet meer anders behandelen dan China. En omdat ze de Wereldgezondheidsorganisatie een speelbal van dat land vinden, verbreken ze er alle banden mee.