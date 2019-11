China en VS werken samen bij grote fentanylvangst

Meestal wijzen de Verenigde Staten en China naar elkaar, als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de opiatencrisis, die in Amerika inmiddels honderdduizenden doden heeft gekost. Maar op donderdag veroordeelde een Chinese rechter negen verdachten wegens productie van en handel in fentanyl, na een operatie waarbij de Verenigde Staten en China samenwerkten.

Fentanyl is een van de dodelijkste drugs die er bestaan. Het is een opiaat, net als heroïne, maar dan in het laboratorium geproduceerd, en tientallen keren zo krachtig. Een paar korreltjes kunnen al dodelijk zijn. Als medicijn wordt het gebruikt voor de bestrijding van extreme pijn, bijvoorbeeld bij terminale kankerpatiënten. Maar in de afgelopen jaren wordt het steeds populairder onder Amerikaanse drugsverslaafden. Vaak mengen dealers het door andere drugs, om die extra verslavend te maken.

75 sterfgevallen per dag

Sinds de jaren negentig neemt de opiatencrisis in de Verenigde Staten steeds angstwekkender vormen aan. Het begon met het te ruim voorschrijven van pijnstillers als oxycodon door artsen, waardoor veel patiënten verslaafd raakten. In het kielzog daarvan verscheen heroïne op de Amerikaanse straten, vaak verhandeld door Mexicaanse kartels. De afgelopen jaren worden fentanyl en andere synthetische opiaten steeds populairder. In 2017 steeg het naar de top van de ranglijst van dodelijkste drugs in de Verenigde Staten, met ruim 28.000 fatale overdosissen, oftewel ruim 75 sterfgevallen per dag.

De handel in fentanyl is lastig te bestrijden, omdat het middel vaak clandestien betrokken wordt uit China, via obscure sites. Al jaren hameren de Verenigde Staten er bij China op om op te treden tegen de productie en distributie van fentanyl, maar pas in mei van dit jaar zette het Aziatische land alle fentanyl-achtige stoffen op een lijst van gecontroleerde middelen. Maar ook daarna beschuldigde president Trump China er nog van om de opiatencrisis aan te wakkeren, door niet op te treden tegen fentanyl-producenten. China gaf eerder dit jaar chemische bedrijven een belastingvoordeel voor exporteren, waar volgens Amerikaanse critici ook fentanyl-producenten van meeprofiteerden.

Het onderwerp speelt ook een prominente rol bij het dispuut tussen de twee landen over een nieuw handelsakkoord. “Ongegeneerde laster”, antwoordde de Chinese regering in augustus over de Amerikaanse beschuldigingen, en kaatste terug dat de Verenigde Staten nauwelijks initiatief tonen om samen te werken tegen fentanyl.

Flinke vangst

Dat dat kennelijk toch gebeurt, is een bescheiden doorbraak. Bij de gezamenlijke operatie om de drugsbende op te rollen, werd 11,9 kilo fentanyl in beslag genomen en ruim 19 kilo andere drugs. Een flinke vangst, gezien het feit dat een dosis van 3 milligram fentanyl al dodelijk kan zijn. Maar de stroom synthetische opiaten uit China zal hiermee niet ineens opdrogen, waarschuwen de meeste deskundigen. China heeft niet de handhavingscapaciteit om alle illegale laboratoria op te sporen, en zolang er zoveel vraag blijft bestaan vanuit de Verenigde Staten, zal de drug zijn weg daarheen wel blijven vinden.

