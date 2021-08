China en Rusland groeien militair naar elkaar toe

Drie keer deed het Chinese Volksbevrijdingsleger al mee aan grootschalige militaire oefeningen op Russisch grondgebied. In 2018, 2019 en 2020 marcheerden Chinese soldaten al eens door het oosten, midden en zuiden van Rusland. Andersom deden de Russen nog nooit mee aan een gezamenlijke militaire oefening op Chinese bodem.

Tot deze week. Sinds maandag organiseren Moskou en Peking in de noordwestelijke Chinese regio Ningxia een vijfdaagse militaire oefening onder de naam Zapad/Interaction 2021. Aan die operatie doen meer dan 10.000 troepen en talloze straaljagers, tanks, wapensystemen en andere militair materieel mee.

Militair machtsvertoon

De oefening is er volgens Moskou en Peking op gericht om ‘samenwerking te consolideren’ en ‘regionale vrede en veiligheid te garanderen’. Maar bovenal lijkt het militaire machtsvertoon een demonstratie van de steeds nauwere betrekkingen tussen Rusland en China. De afgelopen jaren groeiden beide landen naar elkaar toe.

Dat begon in 2014, nadat Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde en te maken kreeg met economische sancties vanuit het Westen. Sindsdien richt de blik van het Kremlin zich meer oostwaarts en weten de Chinezen en Russen elkaar steeds beter te vinden, onder meer op het gebied van onderlinge handel.

Zo sloot de grootste telecomprovider van Rusland, MTS, in 2019 een contract af met het Chinese Huawei om de 5G-infrastructuur in Rusland op poten te zetten en stroomde er datzelfde jaar voor het eerst gas via een 3000 kilometer lange leiding vanuit het Russisch arctisch gebied naar China. Een van de vele factoren waardoor de wederzijdse handel in 2019 naar een recordhoogte van 110 miljard dollar steeg.

Ook politiek inniger

Maar ook op politiek gebied zijn de banden tussen Moskou en Peking almaar inniger. De belangrijkste gemeenschappelijke drijfveer wat dat betreft is hun gedeelde afkeer van de Verenigde Staten en het Westen in zijn algemeen. In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties houden beide landen bijvoorbeeld met regelmaat elkaar de hand boven het hoofd.

Dat China en Rusland ook op militair gebied steeds meer samenwerken, mag nauwelijks een verrassing heten. Zeker nu de situatie in Centraal-Azië instabieler wordt met de oprukkende Taliban in Afghanistan, is beide landen er veel aan gelegen zich te laten gelden in de regio waar ze allebei grote economische belangen nastreven.

Daarnaast biedt het Amerikaanse vertrek uit Afghanistan een buitenkansje voor zowel China als Rusland. Want nu de Amerikaanse troepen de aftocht blazen, zien Moskou en Peking hun kans schoon om in het machtsvacuüm te springen dat Washington daar achterlaat. En geen betere manier om die macht te etaleren, dan met marcherende soldaten en rollende tanks.

