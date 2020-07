China blijft ontkennen: organen van gevangenen worden niet geroofd

Het is een afschuwelijk verhaal dat al jaren de ronde doet: China haalt organen weg bij geëxecuteerde, en soms nog levende gevangenen. Die organen worden vervolgens gebruikt voor transplantatie. Dat zou vooral gebeuren bij leden van de religieuze organisatie Falun Gong en ook bij Oeigoeren, de islamitische bevolking van de westelijke provincie Xinjiang.

Deze praktijk wordt vooral door Falun Gong aan de orde gesteld en kwam vorig jaar ter sprake bij een internationaal tribunaal in Londen, waar onderzoeksjournalisten en artsen het woord voerden. Sommige artsen getuigden dat ze hebben meegewerkt aan het verwijderen van organen bij mensen die net geëxecuteerd waren en bij wie de dood nog niets eens was vastgesteld.

China heeft altijd ontkend. Opmerkelijk is dat de partijkrant Global Times er nu uitgebreid op ingaat, in een poging de verhalen de kop in te drukken. Met name de uitgebreide en gedetailleerde ontkenning van dit – als het bestaat – illegale transplantatiesysteem valt op. Blijkbaar zijn alle artikelen en aanklachten uit het buitenland Peking te veel geworden.

De krant haalt vooral uit naar het medium Vice, dat veel over deze praktijk heeft bericht. Conclusie van de Global Times: er klopt niets van. Vice meldt dat met name leden van Falun Gong, dat al jaren verboden is in China, slachtoffer zijn van orgaanroof. Maar het zou ook gebeuren bij Oeigoeren, christenen en andere minderheden die onder druk staan in China. Bekend is dat circa een miljoen Oeigoeren in strafkampen geïnterneerd zijn, al gaat het volgens Peking om ‘heropvoedingscentra’ waar zij worden voorbereid op de Chinese arbeidsmarkt.

De getuigenissen blijven komen

Tijdens het tribunaal in Londen vorig jaar vertelde Enver Tohti dat hij in 1995 als jonge arts werd ingezet om organen weg te halen bij gevangenen die zojuist geëxecuteerd waren. Sommigen waren in de borst geschoten en nog niet overleden. Tohti constateerde dat het hart pompte terwijl hij de organen verwijderde. Gevangenen zouden bovendien met opzet geëxecuteerd worden om hun organen te kunnen wegnemen, of ‘oogsten’ zoals de critici het noemen.

China ontkent niet dat het weghalen van organen bij geëxecuteerde veroordeelden vroeger mogelijk was. Dat was zelfs geoorloofd, tot 2015, maar sindsdien zou het niet meer gebeuren. Toch blijven vanuit Falun Gong en organisaties van Oeigoeren in ballingschap, zoals het WUC, de getuigenissen komen.

Een van de aanwijzingen in het jongste verhaal van Vice zijn verplichte medische check-ups voor Oeigoeren in Xinjiang, om te kijken wie in aanmerking komt om welke organen af te staan. Maar daar klopt niks van, schrijft de krant die onder controle staat van de Communistische Partij. Niet alleen Oeigoeren, maar alle inwoners van Xinjiang zouden deze check-ups krijgen – gewoon om hun gezondheid in kaart te brengen, in deze regio die armer is dan de rest van China.

Vice wijst ook op de uitzonderlijke korte wachtlijsten voor orgaandonatie in China, met de suggestie dat dit niet zomaar kan kloppen. De Global Times komt met cijfers die aannemelijk moeten maken dat er niets aan de hand is en met voorbeelden van mensen die wel degelijk lang moeten wachten, aan de hand van China’s hoogste autoriteit in de orgaandonatie Huang Jiefu. Het vervoer van organen uit Xinjiang zou in veel gevallen bovendien te lang zou duren, zelfs met het vliegtuig.

Het Europees Parlement en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de praktijk veroordeeld, maar wel met een slag om de arm omdat het bewijs niet waterdicht is. Leden van Falun Gong blijven ondertussen wereldwijd protesteren tegen het oogsten van organen.

