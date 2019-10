Chili is geen toonbeeld van rust meer: twee internationale conferenties afgelast

Ergens hing het al in de lucht, maar woensdag ging dan toch de kogel door de kerk. Met zichtbare verbetenheid kondigde de Chileense president Sebastián Piñera aan dat twee grote internationale congressen in het Zuid-Amerikaanse land niet doorgaan: de VN-klimaatconferentie COP25 en de Apec-handelstop. Reden voor de afgelasting van de twee conferenties is de aanhoudende onrust in Chili.

Chili gaat al twee weken gebukt onder hevige straatprotesten. Voor het eerst sinds het bewind van de militaire dictator Augusto Pinochet (van 1973 tot 1981) rollen er weer tanks door de straten van de hoofdstad Santiago. Bij de massale volksprotesten zijn al zeker twintig mensen omgekomen en raakten nog eens honderden gewond. Zeker zevenduizend demonstranten zijn inmiddels opgepakt.

Daarom verdient volgens Piñera het herstel van de openbare orde nu de prioriteit. Woensdag verklaarde de president dat het een ‘moeilijke beslissing’ was, maar dat ‘een president altijd het belang van zijn landgenoten voorop moet stellen’.

Die visie lijkt door veel Chilenen te worden gedeeld. Heraldo Muñoz van de Democratische Partij, een oppositiepartij, zei dat hij het spijtig vindt dat de klimaattop niet doorgaat, maar dat hij de beslissing begrijpt. “De wens om de ontmoeting door te laten gaan, was niet realistisch”, verklaarde hij. “We moeten ons eerst op binnenlandse aangelegenheden richten.”

Ook op straat wordt de afgelasting overwegend positief ontvangen. Een 20-jarige demonstrant zei tegen persbureau AP dat “de politieke situatie in Chili het niet toelaat om productief over klimaatverandering te praten”.

Toch zal de afgelasting als een verlies voelen voor Piñera. De internationale conferenties waren de kans bij uitstek voor de president om Chili’s imago als een baken van rust op het continent te bevestigen. Chili stond tot voor kort bekend om zijn politieke stabiliteit en economische succes. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld buurland Argentinië dat al jaren van de ene naar de andere economische crisis strompelt en waar de corruptie welig tiert.

Dat imago van deugdzaamheid loopt nu een flinke deuk op. Chili had zich juist als gastheer kunnen profileren van twee internationale conferenties waar belangrijke beslissingen zouden vallen. Op de Apec-top op 16 en 17 november, van landen die aan de Stille Oceaan grenzen, stond onder meer een ontmoeting tussen Donald Trump en Xi Jinping op de rol. Doel van het Amerikaans-Chinese onderonsje was het beslechten van de handelsoorlog waarin de landen verwikkeld zijn. Dat een dergelijke wapenstilstand in Santiago wordt getekend, is nu uitgesloten.

De VN-klimaattop in Santiago, gepland van 2 tot 13 december, had het vervolg op de klimaatconferentie van Parijs in 2016 moeten zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Beide congressen waren een mooie bevestiging geweest van Chili’s groeiende rol op het internationale toneel.

Waar en wanneer de Apec- en VN-top nu gaan plaatsvinden, is nog niet bekend. Enkele bronnen binnen het Witte Huis meldden aan persbureau Reuters dat de Apec mogelijk op Hawaï of in Alaska kan plaatsvinden. Volgens een Chinese bron is ook Macau een optie. Ook de Verenigde Naties lieten woensdag weten een alternatieve locatie voor de klimaattop te zoeken.

