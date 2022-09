Chilenen aarzelen over nieuwe linkse grondwet: ‘Wie gaat dit betalen?’

De buitenmuren van het presidentiële paleis La Moneda in de Chileense hoofdstad Santiago beschermen voorbijgangers tegen de koude wind die eind augustus vanuit de Andes door de straten waait. Op een steenworp afstand van La Moneda zit Claudio Salinas achter zijn bureau te werken. Hij draagt een dikke trui en een pet met de tekst Rechazo, te vertalen als ‘ik wijs af’ of simpelweg ‘afwijzing’. Het was een bewuste keuze om het kantoor van zijn beweging zo dicht mogelijk bij het presidentiële paleis te huren. “Deze regering is niet neutraal. Ze regeert niet voor alle Chilenen en drukt deze grondwet erdoor”, zegt Salinas. “Daarom hebben we dit Huis van Rechazo geopend, waar honderden burgerbewegingen bij zijn aangesloten. Om te laten zien dat veel Chilenen geen nieuwe grondwet willen.”

Zondag stemt Chili over een nieuwe grondwet, waaraan afgelopen jaar gewerkt werd door een overwegend linkse grondwetgevende vergadering. Het nieuwe voorstel belooft onder meer gratis onderwijs, beter toegankelijkere zorg, meer onafhankelijkheid voor inheemse volkeren en een vrouwenquotum bij publieke instanties. Precies de eisen die betogers hadden toen ze in 2019 de straat op gingen om te demonstreren tegen het neoliberale systeem dat was voortgekomen uit de dictatuur van Augusto Pinochet. De huidige grondwet, met veel ruimte voor de vrije markt, werd ook in dat tijdperk geschreven. Ondanks dat veel eisen van betogers zijn ingewilligd, wijzen alle peilingen erop dat Rechazo, de beweging tegen de nieuwe grondwet, het zondag wint.

‘De regering kan dit niet waarmaken’

Neem José Miguel Ried (52), Maria Cristina Oyarzun Gutiérrez (40), of Tomas Varnét Pérez (29). Alle drie willen ze grootschalige hervormingen. Alle drie stemden ze er in 2020, bij een eerste referendum, mee in dat Chili aan een nieuwe grondwet zou gaan werken. En toch gaan ze alle drie zondag stemmen tegen de voorgestelde nieuwe grondwet. Ze kunnen zich niet vinden in dat nieuwe voorstel.

Ried, advocaat van beroep, vreest met name hoe de tekst de democratie in Chili zal verzwakken. “Ten eerste geloof ik niet dat de huidige grondwet ten grondslag ligt aan de sociale problemen in Chili. Die zijn meer te wijten aan de regeringen die we hadden in Chili”, zegt Ried. “De sociale voorzieningen die deze grondwet voorschrijft klinken prachtig, maar mensen worden ermee voor de gek gehouden. Dit zijn dingen die de regering bij lange na niet kan waarmaken. Hoe gaan ze dit betalen?”

Beperking van de vrijheid

Voor Oyarzun Gutiérrez zijn de zorgen over de nieuwe grondwet praktischer. Haar zoontje heeft een chronische aandoening. Hij moet elke week naar een specialist, maar volgens Oyarzun Gutiérrez krijgt ze, als de nieuwe grondwet wordt aangenomen, een andere dokter toegewezen vanwege de hervorming van het zorgsysteem. “Ze willen zorg toegankelijker maken, maar ze beperken onze keuzevrijheid juist. Dat is het probleem van deze grondwet. Juist omdat het zo een lange grondwet is geworden met zoveel details wordt de vrijheid op veel vlakken ingeperkt.”

Varnét Pérez meent dat er tal van goede voorstellen in de nieuwe grondwet zitten. Dat gehandicapte mensen expliciet genoemd worden vindt hij een goed idee, en hij is ook voorstander van vrouwenquota en het recht op seksuele diversiteit. Maar de economische vooruitzichten in Chili, dat al zwaar wordt getroffen door oplopende inflatie en de wereldwijde economische crisis, verbleken nog meer als de nieuwe grondwet wordt aangenomen, denkt hij. “Dit voorstel schrikt buitenlandse investeerders af. Mijn grootste zorg is dat er nog meer economische instabiliteit in Chili komt.”

Zwalkend schip

Chili werd zwaar getroffen door de pandemie, en de economische crisis en hoge inflatie raken het land hard omdat het zeer afhankelijk is van handel met China en de VS. Sinds de protesten in 2019 is Chili na een periode van relatieve welvaart en rust veranderd in een zwalkend schip vol instabiliteit en onrust. Het Rechazo-kamp grijpt die onrust aan in zijn campagne, ziet politiek analist Kenneth Bunker. “Dit Chili is niet meer het Chili van de protesten. Men wil wel hervormingen en veranderingen, maar niet te radicaal”, aldus Bunker. “Uiteindelijk zie je dat de politieke gematigdheid die Chili liet bloeien in de jaren negentig terugkomt in deze campagne.”

Als Rechazo zondag wint en het grondwetsvoorstel wordt afgewezen, moet er een nieuwe grondwet komen, heeft president Gabriel Boric al gezegd. Wie die gaat schrijven, is nog niet duidelijk. Claudio Salinas zucht diep vanachter zijn bureau vlak bij het presidentiële paleis. “Kan je je voorstellen, nog een jaar deze instabiliteit? Konden we de tijd maar terugdraaien.”

