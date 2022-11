Cherson herstelt van acht maanden Russische terreur

De Oekraïense spoorwegen hebben de treinverbinding naar Cherson hersteld. De zogeheten Trein van de Overwinning, in bonte kleuren overgepoten door graffitikunstenaars, zou in de nacht van vrijdag op zaterdag met tweehonderd passagiers vanuit Kiev vertrekken naar de stad aan de monding van de Dnjepr, 450 kilometer verderop.

Cherson viel na de Russische inval in februari snel in handen van de Russen, en was de enige grote stad die werd ingenomen. Onder druk van Oekraïense aanvallen gaven de Russische strijdkrachten de stad vorige week op.

Lange rijen

Voor hun vertrek hebben de Russen mijnen achtergelaten in grote delen van de stad. Ook hebben ze cruciale infrastructuur verwoest, zoals telefoonzendmasten en het elektriciteitsnet. Inwoners moeten het doen zonder verwarming, bij temperaturen rond de 5 graden. Vrijdag vormden de inwoners lange rijen bij voedseluitdelingen van liefdadigheidsorganisaties.

De Oekraïense politie heeft in de stad martelkamers en graven gevonden. Volgens minister Denis Monastirski van binnenlandse zaken zijn elf locaties aangetroffen waar Russen mensen gevangen hielden. In vier daarvan zouden mensen zijn gefolterd.

De politie doet daar nu onderzoek naar. Zo worden getuigen ondervraagd en worden de lichamen van overledenen onderzocht. De minister zegt dat er 63 lichamen met sporen van marteling in de regio Cherson zijn gevonden na het Russische vertrek. “We weten dat de zoektocht pas net is begonnen en er mogelijk nog meer martelkamers en graven worden gevonden.”

Geschreeuw

Nieuwssite Kyiv Independent sprak met Maksim Nehrov, een inwoner van Cherson die door de Russen werd opgepakt bij een razzia en in een detentiecentrum werd gemarteld. “Weet je wat het ergste was?”, zegt Nehrov. “Het aanhoren van het geschreeuw.”

Zelf wil Nehrov niet uitweiden over de martelingen waarvan hij het slachtoffer was. Hij zegt zich te schamen tegenover degenen die de Russische bezetting niet hebben overleefd.

Volodimir Kaljoega, de openbaar aanklager van de regio, zegt dat gevangenen onder meer werden geslagen en geëlektrocuteerd, om informatie over verzetsactiviteiten aan ze te ontfutselen. Ook in andere gebieden waar de Russische militairen werden verjaagd, zoals Charkov, zijn dergelijke martelkamers gevonden.

De verjaagde Russische troepen zijn bezig hun linies te versterken, deels tot 60 kilometer achter de huidige frontlijn. Ze houden klaarblijkelijk rekening met verdere grotere doorbraken van het Oekraïense leger, meldt de geheime dienst van het Britse ministerie van defensie in zijn dagelijkse tweets over het verloop van de oorlog. Rusland bevestigt dat het versterkingen aanlegt op de in 2014 geannexeerde Krim.

