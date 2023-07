Chaos en plunderen: Kenia zet zich schrap voor meer protesten

Kenia zet zich schrap. Vorige week liepen protesten tegen belastingverhogingen dusdanig uit de hand dat er 23 doden vielen. Alleen al in de hoofdstad Nairobi werden meer dan vijftig kinderen in het ziekenhuis opgenomen na getroffen te zijn door traangas. Bendes maakten misbruik van de chaos om supermarkten te plunderen, vandalen vergrepen zich aan straatmeubilair.

Vanaf woensdag staan er weer drie dagen van protesten gepland tegen de gehate belastinghervormingen van president William Ruto. Het verzet tegen de hervormingen is niet nieuw, de mate van geweld wel. Nieuw was ook de harde manier waarop de politie terugsloeg: agenten vuurden met scherp op demonstranten, wat de Keniaanse regering op een reprimande van de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties kwam te staan. “Vuurwapens zouden nooit gebruikt mogen worden om demonstraties uiteen te drijven”, zei een woordvoerder over het volgens de VN ‘buitensporige en disproportionele politiegeweld’.

Enorme staatsschuld

Veel Kenianen zijn boos over de almaar stijgende kosten van levensonderhoud, en die woede wordt door Raila Odinga, de grote uitdager van zittend president Ruto, gebruikt om mensen te mobiliseren. Uitgerekend president Ruto had hier campagne op gevoerd: deze man van de straat beloofde zijn kiezers het leven weer betaalbaar te maken. Maar begin deze maand kwam hij met een omstreden plan voor belastinghervormingen, waarbij onder andere de btw flink werd verhoogd en de benzinebelasting werd verdubbeld. Het pakket financiële hervormingen werd op het laatste moment in de ijskast gezet door het Hooggerechtshof, maar delen ervan zijn toch doorgedrukt door de regering van Ruto.

Zijn Kwanza-partij zegt geen andere keus te hebben om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Het land kampt met een enorme staatsschuld van tegen de 70 miljard dollar (ruim 62 miljard euro), waar het alleen al tegen de 10 miljard dollaraan rentes over betaalt.

Peperdure tolweg

Niet voor niets richtte de volkswoede zich op de vorig jaar voltooide peperdure tolweg, de Nairobi Expressway - voor veel Kenianen symbool van financieel wanbeleid. De gemiddelde Keniaan gebruikt deze snelweg naar het vliegveld niet of nauwelijks, vanwege de hoge tol. Relingen werden gesloopt, tolpoortjes vernield, het asfalt met brandende autobanden beschadigd.

President Ruto beschuldigt oppositieleider Raila Odinga ervan de volkswoede te misbruiken om zo aan politieke invloed te winnen. “Je verloor de verkiezingen in augustus vorig jaar. Je kunt nu niet het bloed van burgers vergieten om macht te vergaren.” Odinga geldt in Kenia als de eeuwige oppositieleider. Hij verloor vijf verkiezingen op rij.

Naar de buitenwereld zegt Ruto niet te buigen voor de ‘chantage’ van Odinga, en de overheidstroepen treden steeds steviger op. Tegelijkertijd zaten vertegenwoordigers van beide partijen dinsdag nog aan tafel, om een bloedige herhaling van vorige week te voorkomen.

Falend leiderschap

De mate van geweld baart een groot deel van het 53 miljoen inwoners tellende land ernstig zorgen. Commentatoren roepen beide kemphanen op de strijdbijl te begraven, om te voorkomen dat Kenia een verscheurd wordt.

Zo schreef dagblad The Nation dinsdag nog in het commentaar: ‘Het land is groter dan jullie. (...) Dat jullie bijna een jaar na de vreedzaam verlopen verkiezingen nog steeds openlijk strijd voeren is een toonbeeld van falend leiderschap. (...) Jullie hebben elkaars telefoonnummer. Het is tijd jullie trots in te slikken en de telefoon te pakken om dit land van de ondergang te redden.’

