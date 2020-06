Celstraf dreigt voor kritische Filippijnse journalist Maria Ressa

Ze deed van nabij verslag van de acties van Al-Qaida in Zuidoost-Azië, was betrokken bij het oplossen van de ontvoering van een collega door terreurgroep Abu Sayyaf en bracht vele gevallen van illegale executies in de Filippijnen aan het licht. Maria Ressa deinst niet terug voor gevaar en is niet bang voor autoriteiten, als de journalistieke plicht haar roept. Ze schrijft ook kritisch over president Rodrigo Duterte en diens keiharde anti-drugscampagne. Nu is Ressa in Manila veroordeeld vanwege smaad en kan ze een gevangenisstraf van zes jaar krijgen.

Ressa (56) is geboren in de Filippijnen maar haar ouders vluchtten voor dictator Ferdinand Marcos naar de Verenigde Staten, waardoor ze ook een Amerikaans paspoort heeft. Ze studeerde aan de prestigieuze universiteit van Princeton en keerde daarna terug naar de Filippijnen, waar ze begon aan een lange carrière als journalist. Eerst voor de staats-tv en daarna geruime tijd voor de Amerikaanse media CNN en de The Wall Street Journal.

Rappler

In 2012 zette Ressa de website Rappler op, omdat ze vond dat de Filippijnen behoefte hadden aan onafhankelijke, kritische verslaggeving. Ressa schreef ook twee boeken over de opkomst van het terrorisme in Zuidoost-Azië. Ze won vele journalistieke prijzen en werd door het tijdschrift Time in 2018 verkozen tot een van de ‘personen van het jaar’. De BBC nam haar een jaar later op in een lijst van honderd invloedrijke vrouwen.

Sinds het aantreden van president Rodrigo Duterte in 2016 ligt Rappler vaak onder vuur. Duterte voert een campagne tegen drugsgebruikers en -handelaars waarbij al vele duizenden mensen zijn doodgeschoten door de politie en door eskaders, zonder proces of onderzoek achteraf. Duterte heeft deze moorden altijd goedgekeurd en zelfs aangemoedigd. Mensenrechtenorganisaties maken zich bovendien zorgen over de democratie in het land en over een gebrek aan onafhankelijkheid van justitie.

Onterechte beschuldigingen

Rechter Rainelda Estacio-Montesa oordeelde maandag dat een artikel van Rappler uit 2012, over een rijke Filippijnse zakenman, onterechte beschuldigingen bevat. Wilfredo Keng was volgens het artikel betrokken bij moord, drugshandel en mensensmokkel. Naast hoofdredacteur Ressa is ook Reynaldo Santos, voormalig verslaggever van Rappler, veroordeeld.

De zaak tegen Rappler klopt van geen kanten, volgens de advocaten die Ressa verdedigen. Los van het feit dat er wel degelijk aanwijzingen zijn voor zijn misdaden, deed Keng pas jaren later aangifte terwijl dat in het geval van smaad binnen een jaar moet gebeuren. De rechter stapte daar overheen, vanwege een technisch punt.

Amal Clooney, een van Ressa’s advocaten, noemde de uitspraak ‘een belediging voor de rechtsstaat, een sterke waarschuwing voor de pers en een klap voor de democratie in de Filippijnen’. Ze riep de Verenigde Staten op om de journalist te beschermen. Ressa komt nu op borgtocht vrij en kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

Lees ook:

‘Duterte wil dictator worden, maar dat lukt hem niet’

De Filippijnse president Duterte probeert alle macht te grijpen, zegt senator Antonio Trillanes. Maar de senator heeft goede hoop dat dit niet lukt.

Lees ook: Filippijnse vice-president Robredo hoopt een einde te maken aan het doodschieten van drugsgebruikers

Is er verandering op komst in de keiharde oorlog tegen drugs op de Filippijnen? Vice-president Leni Robredo gaat de uitdaging van president Duterte aan.