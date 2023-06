Celstraf dreigt voor Franse influencers die nieuwe regels overtreden

Influencers op sociale media moeten in Frankrijk vanaf nu aan zeer strenge reclameregels voldoen. Als ze dat nalaten, dreigt een geldboete tot 300.000 euro, of zelfs een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

Daarmee ‘is de wet van de jungle voorbij’, juichte het Franse parlementslid Arthur Delaporte. In plaats daarvan nam het parlement unaniem een wet aan die, voor zover bekend, de wereldwijde primeur heeft van een juridische definitie van wat influencers eigenlijk zijn. Dat zijn namelijk ‘natuurlijke personen of rechtspersonen die, tegen betaling, hun bekendheid inzetten bij hun publiek’ om online diensten of goederen aan te bieden.

De groei van de influencermarkt gaat gepaard met veel uitwassen

Naar schatting voldoen zo’n 150.000 Franse sociale-mediagebruikers aan die definitie van ‘influencer’. Het online aansmeren van producten heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Precieze cijfers zijn lastig te krijgen, maar de meeste schattingen van marketingbureaus gaan ervan uit dat de wereldwijde influencermarkt in 2022 gegroeid was tot een industrie waarin jaarlijks meer dan 15 miljard dollar omgaat, tegen minder dan 2 miljard dollar in 2016.

Die groei ging gepaard met veel uitwassen. Frankrijk kende de afgelopen tijd een hoop schandalen, die tot verontwaardiging leidden. Zo was er realityster Dilan Thiry die zijn 1,6 miljoen volgers de voordelen van een ‘anti-kankerpil’ voorhield. Influencer Marc Blata prees dubieuze piramidespellen en crypto-investeringen aan voor zijn 4,2 miljoen volgers. Wie toehapte, was zijn geld kwijt.

Geen wet van de jungle meer, maar een wet met tamelijk strenge regels

De Franse rapper Booba begon onlangs een kruistocht tegen dat soort uitwassen, en nam het onder andere op tegen Magali Berdah, een Franse celebrity die met haar bureau vaak gezien wordt als de koningin van de influencermarketing. Die clash tussen beroemdheden trok de aandacht van de politiek. Begin dit jaar organiseerde het ministerie een maatschappelijke consultatie rondom het fenomeen influencers, waar 20.000 mensen aan meededen.

Daar rolde uiteindelijk een wet met tamelijk strenge regels uit. Zo is het voor influencers voortaan verboden, of aan zeer strenge voorwaarden gebonden, om reclame te maken voor cosmetische chirurgie, gezondheidsproducten, gokken, financiële diensten, nicotine en enkele andere schadelijke zaken. Wie foto’s retoucheert of bewerkt, moet dat melden. Wie meer dan een bepaald bedrag betaald krijgt, moet daar een formeel contract voor kunnen overleggen.

Handhaving bij influencers op Bali of in Dubai wordt een probleem

Volgens minister van financiën Bruno Le Maire is Frankrijk hiermee het eerste land dat een ‘allesomvattend kader van regels’ opstelt voor influencers. Andere landen proberen influencers vaak aan de bestaande reclamewetgeving te laten voldoen. Maar uit een onderzoek van de NOS bleek eerder dit jaar dat Nederlandse influencers vaak die regels overtreden, en dat er zelden gehandhaafd wordt. Sociale-mediakanalen met meer dan 500.000 volgers moeten zich in Nederland officieel registreren bij het Commissariaat voor de Media, maar blijken dat in de praktijk vaak niet te doen, zonder consequenties.

De handhaving van deze nieuwe regels gaat ook in Frankrijk natuurlijk een probleem worden. Het ministerie van economie heeft al de oprichting van een speciale taskforce aangekondigd, om overtreders op te gaan sporen. Een extra complicatie daarbij is dat veel influencers vanuit verre oorden zoals Dubai of Bali werken. De nieuwe wet verplicht zulke influencers om wel een verzekering in de EU te hebben, om potentiële slachtoffers een route te geven naar schadevergoeding. Maar hoe dat gehandhaafd gaat worden, blijft nog onduidelijk.

Inmiddels zijn er ook al twee vakbonden van influencers opgericht. Die waarschuwen voor ‘overregulering’.

