CDU zet de deur op een kier voor radicaal-rechts AfD

Terwijl in Nederland het tv-programma Zomergasten is begonnen, zendt in Duitsland omroep ZDF iedere zondagavond een Sommerinterview uit met Bondsdag-politici tijdens het zomerreces. Vanuit hun huis of vakantiebestemming praten zij over belangrijke actuele thema’s. Afgelopen zondag was het de beurt aan de conservatieve CDU-partijleider Friedrich Merz, vanuit zijn woonplaats Arnsberg.

Wat presentator Theo Koll vooral van Merz wil weten: welke richting gaat de CDU op nu de AfD sterker dan ooit is? Hoewel de CDU volgens de peilingen momenteel de grootste partij in Duitsland is, volgt de AfD op de voet met 22 procent van de stemmen. In sommige regio’s, met name in het oosten van het land, is de AfD inmiddels zo groot dat het steeds moeilijker wordt om de partij te negeren. Toch sluit elke politieke partij in Duitsland samenwerking met de AfD uit.

Ophef binnen de CDU

Maar tijdens het zomerinterview leek Friedrich Merz opeens de deur voor de AfD open te zetten. Op Europees, federaal en deelstaatniveau mag de partij geen inspraak krijgen, maar regionaal ziet Merz dat anders. Als een districtsbestuurder van de AfD in Thüringen of een AfD-burgemeester in Saksen-Anhalt gekozen wordt, dan hoort dat volgens hem bij de democratie. “Dat moeten wij dat accepteren”, zei hij. “Lokale politiek is anders dan deelstaat- en federale politiek. Op gemeentelijk niveau is de partijpolitisering te ver doorgeschoten.”

Die uitspraken veroorzaakten ophef in de CDU. Verschillende invloedrijke partijleden benadrukten maandag haastig dat ondanks de uitspraken van Merz elke vorm van samenwerking met de AfD uitgesloten blijft. De partij heeft sinds 2018 een resolutie waarin dat is vastgelegd. ‘Iedereen binnen de CDU die toenadering of zelfs samenwerking met de AfD bepleit, moet weten dat hij een partij benadert die bewust extreemrechtse ideeën, antisemitisme en racisme in haar gelederen tolereert’, staat in de resolutie geschreven.

Stemmen over een nieuw kinderdagverblijf

Ook bij de regeringspartijen SPD, de Groenen en FDP klonk maandag kritiek. “Lokale politiek is het fundament van onze democratie”, zei Katja Pähle, de fractievoorzitter van de SPD in Saksen-Anhalt, maandag tegen radiozender rbb24. Door de partij bij lokale politiek te betrekken, wordt de partij volgens haar genormaliseerd. “Dit is absurd voor iedereen die dagelijks met de AfD te maken heeft en weet wat er werkelijk achter zit.”

Merz kreeg bijval van de nieuwe secretaris-generaal die hij recentelijk heeft benoemd, Carsten Linnemann. Tegen de krant Bild zei Linnemann dat Merz geen samenwerking met de AfD voor ogen heeft. “Maar hij wijst terecht op de moeilijke uitvoering daarvan op regionaal niveau”, zei hij. “Als het bijvoorbeeld gaat om een nieuw kinderdagverblijf, dan kunnen we niet tegenstemmen alleen omdat de AfD meestemt.”

Verloren kiezers wegkapen bij de AfD

Dat probleem speelt al langer bij lokale verkiezingen in het oosten van Duitsland, waar de AfD groot is. Daar vinden veel CDU-leden dat de partij, die door de inlichtingendienst in de gaten wordt gehouden, niet langer buitengesloten kan worden. “Als we iets met elkaar gemeen hebben, waarom niet?”, zei de Thüringse CDU’er Christian Sitter in 2020 tegen Trouw. Hij ondertekende destijds een open brief van CDU-leden aan de partijtop, die de partij een ruk naar rechts willen geven en dialoog met de AfD mogelijk willen maken.

Nadat de CDU jarenlang een meer progressieve koers voerde, kwam die ruk naar rechts toen Friedrich Merz eind 2021 partijvoorzitter werd. Een populaire keuze was hij bij de partijtop niet. Maar hij is wel geliefd bij lokale CDU-leden, die geloven dat hij verloren kiezers weer bij de AfD weg kan kapen. Door de aanval te openen op immigratie en de Verbotspolitik van de Groenen schurkt hij tegen de AfD aan.

Toch is het de vraag of een toenadering tot de AfD het effect heeft dat Merz voor ogen heeft. De AfD ziet zichzelf juist meer salonfähig worden. ‘Nu vallen de eerste stenen van de zwart-groene brandmuur, schreef AfD-partijleider Tino Chrupalla op Twitter, verwijzend naar de partijkleuren van de CDU en de Groenen en naar de opgeworpen blokkade tussen hen en de AfD. ‘In de deelstaten en in de federale regering zullen wij samen de muur afbreken.’

