CDU wint en AfD verliest in Saksen-Anhalt; een voorbode voor de federale Duitse verkiezingen?

Het optimisme is weer terug in de CDU. De christen-democratische partij overtrof alle verwachtingen bij de deelstaatverkiezingen in Saksen-Anhalt. In maar liefst 40 van de 41 kiesdistricten van de Duitse deelstaat werd de partij de grootste, met in totaal 37,1 procent van de stemmen. Een grote opluchting voor de partij die in aanloop naar de federale verkiezingen in september ongekend verdeeld is.

De peilingen voorspelden een nek-aan-nekrace tussen de CDU en de AfD in de deelstaat in het voormalige Oost-Duitsland. De radicaal-rechtse Alternative für Deutschland behaalde in 2016 bijna een kwart van de stemmen. Nu bleef de partij hangen op 20,8 procent. Het wist maar één kiesdistrict te behouden, terwijl het eerder de grootste was in vijftien districten.

Verschillende partijen reageerden gespannen op de dreiging van de AfD. In een poging de boze Oost-Duitse kiezer weg te kapen bij de AfD, ontwierp de Linkse Partij provocerende posters tegen de macht van de West-Duitsers in Saksen-Anhalt. Reiner Haseloff, minister-president in de deelstaat en CDU-lijsttrekker, verklaarde voor de verkiezingen nooit met de AfD samen te zullen werken.

Strijd tussen gematigden en extremen

Volgens Duitse analisten bewijst deze verkiezing dat die strategie de juiste is. Door een duidelijke grens te trekken met de AfD zou de CDU niet-stemmers hebben aangetrokken en ook kiezers van links hebben weggekaapt. “Als de AfD een opmars maakt komt er een sterke mobilisatie van burgers die dat willen voorkomen”, zei politiek wetenschapper Eric Linhart tegen Deutsche Presse-Agentur. “Zij scharen zich dan achter de partij die de grootste kans heeft om te voorkomen dat de AfD de sterkste kracht wordt.”

Ook de CDU ziet de verkiezingsuitslag als een bewijs dat de partij op de goede weg zit. De CDU was verdeeld over de weinig charismatische bondskanselierskandidaat Armin Laschet, die altijd veilig in het midden blijft. Maandag behaalde hij zijn gelijk. “We zullen consequent doorgaan met de koers van het midden”, zei hij. “De CDU is het bolwerk tegen extremisme.”

Het is onwaarschijnlijk dat de AfD van strategie zal veranderen na de nederlaag in Saksen-Anhalt. De partij is al lang verwikkeld in een strijd tussen het meer gematigde en het extreme deel van de partij. De extremen krijgen steeds meer de overhand. Partijvoorzitter Jörg Meuthen uitte maandag opnieuw zijn onvrede: “Mijn mening, dat zal u niet verbazen, is dat een minder schaamteloze protestkoers beter zou zijn geweest.”

Opvallend is dat de CDU vooral hard uithaalde naar de Groenen, voor het eerst een gevaarlijke concurrent in de federale verkiezingen. Maar de Groenen behaalden nauwelijks winst in Saksen-Anhalt. Dat komt volgens Markus Söder, voorzitter van CDU’s zusterpartij CSU, doordat kiezers de Groenen niet genoeg vertrouwen om te regeren: “Ze blijven in hun eigen segment,” zei hij. “Groene bomen groeien toch niet tot in de hemel.”

