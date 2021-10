CDU-leider Laschet lijkt het veld te moeten ruimen. Na de verkiezingen kwam de schuld op zijn schouders terecht

In een persconferentie donderdagavond heeft Armin Laschet door laten schemeren dat hij terug zal treden als partijvoorzitter van de CDU. Volgens Laschet heeft hij nog steeds de steun van de partijtop om de coalitieonderhandelingen te leiden, maar hij geeft indirect toe dat zijn partijvoorzitterschap de CDU in de weg zit. “Jamaica zal niet mislukken omwille van de persoon”, zei hij tijdens de persconferentie.

Die Jamaica-coalitie, in de kleuren van de CDU, Groenen en FDP, lijkt steeds minder kans te maken sinds de Groenen en de FDP woensdag besloten regeringsonderhandelingen te starten met de SPD. Het nieuws veroorzaakte ophef in de CDU, die na een nek-aan-nekrace vlak achter de SPD eindigde in de verkiezingen. De partij probeert ondanks het historisch slechte verkiezingsresultaat te bewijzen dat het geschikt is om te regeren, maar lukt het door interne conflicten maar niet overtuigend voor de dag te komen.

Ook Merkel zette zich nauwelijks in voor Laschet

Centraal in die partijstrijd staat Armin Laschet. De schuld van het slechte verkiezingsresultaat is op zijn schouders terechtgekomen. Tijdens de verkiezingscampagne is het hem nooit gelukt om de partij, die na zestien jaar Angela Merkel in een identiteitscrisis is beland, achter zich te verenigen. Laschet werd tijdens zijn campagne het mikpunt van zijn eigen partijleden, die hem publiekelijk afschilderden als een ongeschikte kandidaat. Ook bondskanselier Angela Merkel zette zich nauwelijks voor hem in.

Hoewel Laschet in de persconferentie niet heeft aangekondigd dat hij vertrekt, zijn zijn plannen volgens bronnen van verschillende Duitse media vergevorderd. Volgens Welt heeft hij in een vergadering met de CDU-top besproken dat hij de komende dagen in gesprek gaat met vijftien CDU-afdelingen en regionale takken om zijn opvolger te vinden. Volgens Der Spiegel zou hij een ‘nieuwe persoonlijkheidsstrijd’ in de CDU willen voorkomen.

Is het tij nog te keren?

Verschillende CDU-politici reageerden donderdagavond enthousiast op het mogelijke vertrek van Laschet. “Armin Laschet maakt vandaag de weg vrij voor de CDU om opnieuw te beginnen”, reageerde zijn eerdere rivaal voor het partijvoorzitterschap, de conservatieve Friedrich Merz. Christoph Ploss, CDU-partijvoorzitter in Hamburg, zegt blij te zijn dat Laschet de afdelingen wil betrekken bij het zoeken naar zijn vervanger. De partijtop zou namelijk “herhaaldelijk besluiten nemen tegen de meerderheid van de leden in, die achteraf niet succesvol blijken.”

Toch is het de vraag of het de CDU nog gaat lukken om het tij te keren, nu het leiderschap van de partij door het vertrek van Laschet weer ter discussie komt te staan. Laschet zelf lijkt nog hoop te hebben: “Het aanbod van de CDU staat tot aan de laatste seconde van de regeringsformatie”.

