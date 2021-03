CDU krijgt klappen in Duitse deelstaatverkiezingen

Met een dubbele nederlaag begint de CDU aan het grote verkiezingsjaar in Duitsland. Zowel in Baden-Württemberg als in Rijnland-Palts leed de partij zondag grote verliezen in de deelstaatverkiezingen. De Groenen en de SPD kwamen als winnaars uit de strijd en zien daarin hoop voor de federale verkiezingen in de herfst.

In de Rijnland-Palts behaalde de CDU 26,8 procent van de stemmen in de exitpoll, maar liefst vijf procentpunt minder dan in de voorgaande verkiezingen. In Baden-Württemberg, waar de partij van 1953 tot 2011 onafgebroken regeerde, behaalde de partij haar slechtste resultaat tot nu toe. De partij kwam uit op zo’n 23,6 procent van de stemmen. “Een teleurstellend en desastreus resultaat”, zei CDU-kandidaat Susanne Eisenmann.

De Groenen: ‘Een geweldige start van het jaar voor ons’

De Groenen behaalden in beide deelstaten goede resultaten. De populaire Winfried Kretschmann, die in 2011 in Baden-Württemberg het roer overnam van de CDU, won met 32,4 procent van de stemmen. Ook in Rijnland-Palts kregen de Groenen een prominentere plek. De partij kwam uit op 8,5 procent, een toename van drie procentpunt. “Het is een geweldige start van het jaar voor ons”, reageerde de federale Groenen-voorzitter Robert Habeck enthousiast.

Ook de SPD is tevreden met de resultaten. In Rijnland-Palts won Malu Dreyer, sinds 2013 minister-president van de deelstaat, met 35,7 procent van de stemmen. “Het is een geweldige avond voor mij”, zei Dreyer. De SPD-partijtop greep de winst aan om te benadrukken dat het voor de CDU niet makkelijk zal worden in de herfst. Zo tweette buitenlandminister Heiko Maas (SPD): “Er zijn meerderheden te vinden zonder de conservatieven dit verkiezingsjaar”.

‘Geen goede avond voor de CDU’

Daarop haastte de CDU-partijtop zich om duidelijk te maken dat deze nederlaag niets hoeft te betekenen voor de federale verkiezingen. “Dit was een keuze voor persoonlijkheden”, zei Bondsdag-voorzitter Wolfgang Schäuble (CDU), doelend op de twee populaire lijsttrekkers van de Groenen en de SPD. Onhandig voor de partij was daarbij dat vlak voor de verkiezingen bekend werd dat minstens twee partijleden hadden bijverdiend met handel in mondkapjes. “Het was geen goede avond voor de CDU. Maar dat was te voorspellen.”

In Baden-Württemberg zouden de Groenen door kunnen regeren met de CDU. Maar de partij kan ook een coalitie vormen met de SPD en de liberale FDP. “We zullen met alle partijen in gesprek gaan”, zei Kretschmann. Daarbij is het voor de minister-president vooral van belang dat een volgende coalitie meer kan bereiken op het gebied van klimaatbescherming.

Ook in Rijnland-Palts lijkt er meer ruimte voor klimaatbeleid te komen. Sascha Binder, secretaris-generaal van de SPD van die deelstaat, zei na de eerste exitpolls te hopen dat zijn partij dit jaar met enkel de Groenen door kan regeren, zonder de liberale FDP als derde partij in de coalitie. De lijsttrekker van de Groenen in de deelstaat, Anne Spiegel, reageerde enthousiast: “Dit is een duidelijke aanmoediging voor het thema klimaatbescherming”.

