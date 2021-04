CDU kiest Laschet als kandidaat-kanselier, maar nu is er tweedracht in de partij

Heel geloofwaardig klinken ze niet, de geluiden in het Duitse partijbolwerk CDU/CSU dat de partij vanaf nu als een geoliede eenheid richting verkiezingen zal gaan. Want de Beierse CSU-leider Markus Söder heeft zich dinsdag weliswaar neergelegd bij de kanselierskandidatuur van Armin Laschet, maar de diepe tweespalt die de afgelopen week in de partij is gezaaid, zal nog tijden zichtbaar blijven.

Bij iedere slechte peiling zal een deel van de partij zeggen: hadden we nu toch maar voor de Beierse deelstaatpremier Söder gekozen. Die geldt misschien niet als bruggenbouwer, die is misschien iets te veel een populist, dat is misschien wel een wat op zichzelf gerichte man om bondskanselier te zijn, maar met Söder hadden we het kanselierschap tenminste kunnen behouden. Dat is met de nu gekozen kanselierskandidaat Armin Laschet een grote vraag.

Eensgezinde Groenen

Na een dikke week van gerommel binnen de partij werd de beslissing dinsdag eindelijk definitief: Laschet, die al partijvoorzitter was, zal degene zijn die na de verkiezingen op 26 september de opvolger van Angela Merkel wordt. Als de CDU/CSU-combinatie tenminste de grootste wordt bij de verkiezingen. Dat was in de afgelopen zestien jaar waarin Merkel regeerde steevast wel het geval, maar dit keer worden de christendemocraten wel heel dicht op de hielen gezeten door een andere partij: de Groenen, die maandag juist heel eensgezind hun nieuwe lijsttrekker bekendmaakten.

De Groenen kozen voor Annalena Baerbock, de kandidaat die in staat lijkt de meeste stemmen te trekken. Ook bij de sociaaldemocratische partij SPD viel de keus op de populairste kandidaat, Olaf Scholz. Alleen bij het CDU viel de keus anders uit. Laschet, de deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen, is ongeveer het omgekeerde van populair. Hij geldt als aardig, volhardend en inhoudelijk, maar ook als pennenlikker, als Merkel-kloon, als saaie bureaucraat – niet bepaald aanbevelingen in de aanloop naar belangrijke verkiezingen.

CDU als betrouwbare partij

Is Laschet al geen stemmenmagneet, de vraag is ook of het CDU door al het gehannes in de ogen van de kiezer nog wel die betrouwbare, stabiele partij is zoals ze onder Merkel was. Niet alleen afgelopen week was het hommeles, vorig jaar ook al. Toen Armin Laschet in januari tot partijvoorzitter werd gekozen, was hij al tweede keus.

In 2018 wees alles erop dat de huidige defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) Merkel zou gaan opvolgen. Ze werd partijvoorzitter en stuurde duidelijk aan op het kanselierschap. Maar AKK zei na ruim een jaar, toen ze in conflict kwam met de rechterflank van de partij, dat ze de functie wilde neerleggen. Vervolgens kandideerde Laschet zich, maar ook twee anderen. Het partijcongres koos hem met een nipte meerderheid van 53 procent van de stemmen als partijvoorzitter.

Intern zal de partij nog lang over de kwestie doorpraten. De hele toestand had voorkomen kunnen worden als Armin Laschet de vraag of hij behalve partijvoorzitter ook bondskanselier zou willen worden, niet zo lang voor zich uit bleef schuiven. Hij heeft waarschijnlijk met zijn kanselierskandidatuur willen wachten tot de peilingen gunstiger waren, maar hij hield zo ook de weg voor de Beierse CSU-leider Söder open om zich te kandideren.

Privéjet naar Berlijn

Dat gebeurde vorige week. Een volle week van vergaderingen, stemmingen en openbare steunbetuigingen volgde, tot Söder afgelopen zondag in een privéjet van München naar Berlijn vloog om de kwestie met Laschet uit te praten. Toen dat ook niet tot resultaat leidde, volgde op maandag een lange en bloedige vergadering van het partijbestuur. Zwaargewichten als Peter Altmaier, minister van economische zaken, pleitten voor Söder. “Ik heb liever Söder als kanselier dan Annalena Baerbock van de Groenen”, zei deelstaatpremier Tobias Hans van Saarland.

Bij een stemming bleek een meerderheid van 31 bestuursleden voor Laschet te kiezen. Of dat voor Söder genoeg zou zijn, was nog even de vraag. Hij had de partijraad eerder als ‘achterkamertje’ afgedaan, en wilde de partijleden laten kiezen. Maar uiteindelijk gaf hij dinsdagmiddag de strijd op. Söder wel, maar of de negen tegenstemmers, de zes stem-onthouders en hun achterbannen zich nu definitief gewonnen hebben gegeven, weet niemand.

